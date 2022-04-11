https://ria.ru/20220411/ukraina-1782847395.html

Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия

Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия - РИА Новости, 11.04.2022

Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия

Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия в ответ на просьбу Киева оказать ему военную помощь, сообщило в понедельник из Сеула... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:51

2022-04-11T09:51

2022-04-11T09:51

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия в ответ на просьбу Киева оказать ему военную помощь, сообщило в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.По его данным, министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".Агентство сообщило, что 8 апреля министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком просил его помочь противовоздушной обороне страны. Перед этим звонком, как передает Рёнхап, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле.Рёнхап напоминает, что в марте Южная Корея оказала помощь Украине поставками шлемов, палаток, одеял, медикаментов. В настоящее время в Сеуле рассматривают возможность дополнительной гуманитарной помощи Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, алексей резников, владимир путин, россия, сша, сеул, признание днр и лнр в россии