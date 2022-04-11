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Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия - РИА Новости, 11.04.2022
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Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия
Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия - РИА Новости, 11.04.2022
Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия
Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия в ответ на просьбу Киева оказать ему военную помощь, сообщило в понедельник из Сеула... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:51
2022-04-11T09:51
в мире
алексей резников
владимир путин
россия
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признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия в ответ на просьбу Киева оказать ему военную помощь, сообщило в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.По его данным, министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".Агентство сообщило, что 8 апреля министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком просил его помочь противовоздушной обороне страны. Перед этим звонком, как передает Рёнхап, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле.Рёнхап напоминает, что в марте Южная Корея оказала помощь Украине поставками шлемов, палаток, одеял, медикаментов. В настоящее время в Сеуле рассматривают возможность дополнительной гуманитарной помощи Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html
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в мире, алексей резников, владимир путин, россия, сша, сеул, признание днр и лнр в россии
09:51 11.04.2022
 
Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия

Ренхап: Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Южная Корея исключила возможность поставок Украине летального оружия в ответ на просьбу Киева оказать ему военную помощь, сообщило в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.
По его данным, министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".
Агентство сообщило, что 8 апреля министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком просил его помочь противовоздушной обороне страны. Перед этим звонком, как передает Рёнхап, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле.
Рёнхап напоминает, что в марте Южная Корея оказала помощь Украине поставками шлемов, палаток, одеял, медикаментов. В настоящее время в Сеуле рассматривают возможность дополнительной гуманитарной помощи Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 10:28
Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине
 
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