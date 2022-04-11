https://ria.ru/20220411/ukraina-1782844863.html

Косачев: Запад может применить оружие массового поражения на Украине

Косачев: Запад может применить оружие массового поражения на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Косачев: Запад может применить оружие массового поражения на Украине

Страны Запада, говорящие о том, что Россия "увязла" на Украине, с каждым днем попадают под все более сильный прессинг изнутри, для оправдания кризиса перед... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:34

2022-04-11T09:34

2022-04-11T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

россия

европа

украина

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Страны Запада, говорящие о том, что Россия "увязла" на Украине, с каждым днем попадают под все более сильный прессинг изнутри, для оправдания кризиса перед своими гражданами в ход могут пойти такие чудовищные методы, как использование оружие массового поражения на украинской территории, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сейчас идет своего рода гонка со временем: страны Запада на фоне рассуждений о том, что Россия, дескать, "увязла" на Украине, на самом деле с каждым днем попадают под все более сильный прессинг изнутри, а также в ситуацию цугцванга, когда нужно принимать еще более жесткие санкции, которые, однако, будут иметь все более сильный "эффект бумеранга", - считает политик.По его словам, ситуация опасна тем, что "на каком-то этапе нужно будет продемонстрировать своему населению нечто совершенно чудовищное в оправдание продолжающегося удорожания базовых продуктов и бензина". "И в ход может пойти даже оружие массового поражения – на этом фоне разговоры западных политиков про, например, химическое оружие вызывают все более серьезную тревогу", - подчеркнул Косачев.При этом сенатор полагает, что в текущем году политических перемен в Европе ждать не приходится. "Европейцы боятся вводить такие пакеты санкций, которые бы резко ударили по собственным гражданам – читай: по судьбам лидеров. Но, вполне возможно, по мере развития российской спецоперации и под давлением, прежде всего, англосаксов, чьи идеи во многом ретранслирует (Владимир) Зеленский и напрямую выражает антироссийское польско-балтийское лобби в Европе, идти на непопулярные меры придется", - заключил вице-спикер СФ.

https://ria.ru/20220411/smert-1782830085.html

россия

европа

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, россия, европа, украина