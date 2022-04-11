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В Китае высказались о "двух ультиматумах Байдена" для России - РИА Новости, 11.04.2022
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В Китае высказались о "двух ультиматумах Байдена" для России
В Китае высказались о "двух ультиматумах Байдена" для России - РИА Новости, 11.04.2022
В Китае высказались о "двух ультиматумах Байдена" для России
Американские власти препятствуют развитию диалога с Россией и поддерживают развитие деструктивных сценариев из-за собственного эгоизма, считает китайский... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:38
2022-04-11T23:25
в мире
джо байден
россия
украина
сша
доллар
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американские власти препятствуют развитию диалога с Россией и поддерживают развитие деструктивных сценариев из-за собственного эгоизма, считает китайский обозреватель Синь Пин. Свое мнение он выразил в статье для Global Times."Президент Джо Байден грозит двумя вариантами: либо санкции против России, либо третья мировая война. Но у него нет понимания, что единственный путь выхода из кризиса — это мирный диалог", — пишет автор публикации.Журналист также отметил, что попытки надавить на Россию не только вредят самим американцам, ставя под сомнение "гегемонию доллара", но и показывают хрупкость идеалов Вашингтона, а также его готовность ими поступиться: к примеру, утверждение о неприкосновенности личной собственности "перестает" действовать в случае с имуществом россиян.В России, напротив, считают диалог уместным способом решить ситуацию. Так, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил о необходимости выработать вместе с Западом "сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением".Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле новые меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html
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в мире, джо байден, россия, украина, сша, доллар
17:38 11.04.2022 (обновлено: 23:25 11.04.2022)
 
В Китае высказались о "двух ультиматумах Байдена" для России

Global Times: угрозы Байдена в адрес России деструктивны для США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американские власти препятствуют развитию диалога с Россией и поддерживают развитие деструктивных сценариев из-за собственного эгоизма, считает китайский обозреватель Синь Пин. Свое мнение он выразил в статье для Global Times.
"Президент Джо Байден грозит двумя вариантами: либо санкции против России, либо третья мировая война. Но у него нет понимания, что единственный путь выхода из кризиса — это мирный диалог", — пишет автор публикации.
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Журналист также отметил, что попытки надавить на Россию не только вредят самим американцам, ставя под сомнение "гегемонию доллара", но и показывают хрупкость идеалов Вашингтона, а также его готовность ими поступиться: к примеру, утверждение о неприкосновенности личной собственности "перестает" действовать в случае с имуществом россиян.
В России, напротив, считают диалог уместным способом решить ситуацию. Так, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил о необходимости выработать вместе с Западом "сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением".
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле новые меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
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