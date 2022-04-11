https://ria.ru/20220411/ugrozy-1782959722.html

В Китае высказались о "двух ультиматумах Байдена" для России

В Китае высказались о "двух ультиматумах Байдена" для России - РИА Новости, 11.04.2022

В Китае высказались о "двух ультиматумах Байдена" для России

Американские власти препятствуют развитию диалога с Россией и поддерживают развитие деструктивных сценариев из-за собственного эгоизма, считает китайский... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:38

2022-04-11T17:38

2022-04-11T23:25

в мире

джо байден

россия

украина

сша

доллар

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американские власти препятствуют развитию диалога с Россией и поддерживают развитие деструктивных сценариев из-за собственного эгоизма, считает китайский обозреватель Синь Пин. Свое мнение он выразил в статье для Global Times."Президент Джо Байден грозит двумя вариантами: либо санкции против России, либо третья мировая война. Но у него нет понимания, что единственный путь выхода из кризиса — это мирный диалог", — пишет автор публикации.Журналист также отметил, что попытки надавить на Россию не только вредят самим американцам, ставя под сомнение "гегемонию доллара", но и показывают хрупкость идеалов Вашингтона, а также его готовность ими поступиться: к примеру, утверждение о неприкосновенности личной собственности "перестает" действовать в случае с имуществом россиян.В России, напротив, считают диалог уместным способом решить ситуацию. Так, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил о необходимости выработать вместе с Западом "сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением".Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле новые меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

россия

украина

сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, джо байден, россия, украина, сша, доллар