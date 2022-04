https://ria.ru/20220411/krizis-1782837325.html

Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса

11.04.2022

Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса

В сложившейся ситуации России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением, до этого диалога сторон не...

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В сложившейся ситуации России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением, до этого диалога сторон не будет, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Нужен сценарий выхода из кризиса, который бы каждая сторона не посчитала своим поражением. Пока же идет жесткое противостояние по сценарию "игры с нулевой суммы": любой вариант, при котором Россия бы не проиграла, будет считаться поражением Запада", - сказал политик РИА Новости.По его словам, именно так это преподносят в США и в Европе собственным гражданам, загоняя тем самым самих себя в ловушку завышенных ожиданий."Если и когда удастся протрезветь и отойти от такой логики, то варианты урегулирования будут возникать. До этого диалога с Западом не будет, ибо в условиях экономической войны на уничтожение он утрачивает смысл", - подчеркнул сенатор.Но когда системные риски для Запада от продолжения и расширения конфликта, окончательного превращения его в "The West against the Rest" ("Запад против остальных") станут перевешивать ожидаемые плюсы от все более отдаленной победы над Россией, могут начаться поиски способов выдать компромиссы за "сокрушительную победу демократии", полагает законодатель."Однако длиться это может годы, если не десятилетия", - заключил Косачев.

