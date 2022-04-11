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Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса - РИА Новости, 11.04.2022
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Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса
Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса - РИА Новости, 11.04.2022
Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса
В сложившейся ситуации России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением, до этого диалога сторон не... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:26
2022-04-11T08:28
в мире
россия
сша
евросоюз
санкции
константин косачев
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В сложившейся ситуации России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением, до этого диалога сторон не будет, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Нужен сценарий выхода из кризиса, который бы каждая сторона не посчитала своим поражением. Пока же идет жесткое противостояние по сценарию "игры с нулевой суммы": любой вариант, при котором Россия бы не проиграла, будет считаться поражением Запада", - сказал политик РИА Новости.По его словам, именно так это преподносят в США и в Европе собственным гражданам, загоняя тем самым самих себя в ловушку завышенных ожиданий."Если и когда удастся протрезветь и отойти от такой логики, то варианты урегулирования будут возникать. До этого диалога с Западом не будет, ибо в условиях экономической войны на уничтожение он утрачивает смысл", - подчеркнул сенатор.Но когда системные риски для Запада от продолжения и расширения конфликта, окончательного превращения его в "The West against the Rest" ("Запад против остальных") станут перевешивать ожидаемые плюсы от все более отдаленной победы над Россией, могут начаться поиски способов выдать компромиссы за "сокрушительную победу демократии", полагает законодатель."Однако длиться это может годы, если не десятилетия", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, санкции, константин косачев
08:26 11.04.2022 (обновлено: 08:28 11.04.2022)
 
Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса

Косачев: нужен сценарий выхода из кризиса, который не будет для России и Запада поражением

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В сложившейся ситуации России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением, до этого диалога сторон не будет, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Нужен сценарий выхода из кризиса, который бы каждая сторона не посчитала своим поражением. Пока же идет жесткое противостояние по сценарию "игры с нулевой суммы": любой вариант, при котором Россия бы не проиграла, будет считаться поражением Запада", - сказал политик РИА Новости.
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По его словам, именно так это преподносят в США и в Европе собственным гражданам, загоняя тем самым самих себя в ловушку завышенных ожиданий.
"Если и когда удастся протрезветь и отойти от такой логики, то варианты урегулирования будут возникать. До этого диалога с Западом не будет, ибо в условиях экономической войны на уничтожение он утрачивает смысл", - подчеркнул сенатор.
Но когда системные риски для Запада от продолжения и расширения конфликта, окончательного превращения его в "The West against the Rest" ("Запад против остальных") станут перевешивать ожидаемые плюсы от все более отдаленной победы над Россией, могут начаться поиски способов выдать компромиссы за "сокрушительную победу демократии", полагает законодатель.
"Однако длиться это может годы, если не десятилетия", - заключил Косачев.
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