https://ria.ru/20220411/twitter-1782831045.html

Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании

Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании - РИА Новости, 11.04.2022

Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании Параг Агравал. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T06:55

2022-04-11T06:55

2022-04-11T07:54

в мире

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илон маск

параг агравал

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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании Параг Агравал.Ранее глава Twitter заявил, что компания назначит Маска членом совета директоров после того, как он приобрел 9,2% акций."Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад в нашу компанию от акционеров вне зависимости от того, являются они членами совета директоров или нет", — отметил Агравал.Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220411/priyut-1782827354.html

сан-франциско

калифорния

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в мире, сан-франциско, калифорния, twitter, илон маск, параг агравал