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Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании - РИА Новости, 11.04.2022
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Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании
Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании - РИА Новости, 11.04.2022
Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании Параг Агравал. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T06:55
2022-04-11T07:54
в мире
сан-франциско
калифорния
twitter
илон маск
параг агравал
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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании Параг Агравал.Ранее глава Twitter заявил, что компания назначит Маска членом совета директоров после того, как он приобрел 9,2% акций."Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад в нашу компанию от акционеров вне зависимости от того, являются они членами совета директоров или нет", — отметил Агравал.Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, сан-франциско, калифорния, twitter, илон маск, параг агравал
06:55 11.04.2022 (обновлено: 07:54 11.04.2022)
 
Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании

Глава Twitter Агравал: Илон Маск решил не входить в совет директоров компании

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, сообщил глава компании Параг Агравал.
Ранее глава Twitter заявил, что компания назначит Маска членом совета директоров после того, как он приобрел 9,2% акций.

"Илон решил не присоединяться к нашему совету (директоров — ред.)", — написал Агравал в Twitter. По словам главы компании, американский бизнесмен должен был официально стать членом совета директоров 9 апреля, однако утром этого дня Маск сообщил, что не будет входить в его состав.

"Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад в нашу компанию от акционеров вне зависимости от того, являются они членами совета директоров или нет", — отметил Агравал.
Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
02:51
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В миреСан-ФранцискоКалифорнияTwitterИлон МаскПараг Агравал
 
 
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