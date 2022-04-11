https://ria.ru/20220411/tekhnologii-1782847537.html

В Совфеде предложили Китаю заполнять высокотехнологичные ниши на рынке

В Совфеде предложили Китаю заполнять высокотехнологичные ниши на рынке - РИА Новости, 11.04.2022

В Совфеде предложили Китаю заполнять высокотехнологичные ниши на рынке

Китайские компании могут занять освободившиеся высокотехнологичные ниши на российском рынке после ухода западного бизнеса, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:52

2022-04-11T09:52

2022-04-11T10:04

экономика

технологии

россия

китай

совет федерации рф

константин косачев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Китайские компании могут занять освободившиеся высокотехнологичные ниши на российском рынке после ухода западного бизнеса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Не только торговля ресурсами является фундаментом нашего сотрудничества. С уходом ряда западных компаний на российском рынке открываются высокотехнологичные ниши, которые вполне могут заполнять китайские компании, столкнувшиеся с зачастую недобросовестными действиями, например, на европейском рынке под давлением тех же США", - считает политик.Он также отметил, что перспективы сотрудничества России и Китая видит "вполне радужными безотносительно к развитию ситуации вокруг Украины". "У нашего взаимодействия есть собственная динамика, и так уж сложилось, что любые действия Запада сегодня только укрепляют эти связи. Это при том, что они явно хотели добиться отнюдь не такого эффекта", - пояснил законодатель.По словам Косачева, мы вступаем в эпоху серьезной переоценки реальной стоимости многих мировых ресурсов. Уже сейчас прогнозируют дефицит многих из них, включая самые основные – продовольствие, энергоресурсы, удобрения, чистую воду. "Это означает, что объективно спрос будет расти, и гигантский Китай с его растущей экономикой нуждается в них не менее, а по многим показателям и более, чем другие державы", - сказал вице-спикер СФ.

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, китай, совет федерации рф, константин косачев, санкции в отношении россии