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В Совфеде предложили Китаю заполнять высокотехнологичные ниши на рынке - РИА Новости, 11.04.2022
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В Совфеде предложили Китаю заполнять высокотехнологичные ниши на рынке
В Совфеде предложили Китаю заполнять высокотехнологичные ниши на рынке - РИА Новости, 11.04.2022
В Совфеде предложили Китаю заполнять высокотехнологичные ниши на рынке
Китайские компании могут занять освободившиеся высокотехнологичные ниши на российском рынке после ухода западного бизнеса, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:52
2022-04-11T10:04
экономика
технологии
россия
китай
совет федерации рф
константин косачев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Китайские компании могут занять освободившиеся высокотехнологичные ниши на российском рынке после ухода западного бизнеса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Не только торговля ресурсами является фундаментом нашего сотрудничества. С уходом ряда западных компаний на российском рынке открываются высокотехнологичные ниши, которые вполне могут заполнять китайские компании, столкнувшиеся с зачастую недобросовестными действиями, например, на европейском рынке под давлением тех же США", - считает политик.Он также отметил, что перспективы сотрудничества России и Китая видит "вполне радужными безотносительно к развитию ситуации вокруг Украины". "У нашего взаимодействия есть собственная динамика, и так уж сложилось, что любые действия Запада сегодня только укрепляют эти связи. Это при том, что они явно хотели добиться отнюдь не такого эффекта", - пояснил законодатель.По словам Косачева, мы вступаем в эпоху серьезной переоценки реальной стоимости многих мировых ресурсов. Уже сейчас прогнозируют дефицит многих из них, включая самые основные – продовольствие, энергоресурсы, удобрения, чистую воду. "Это означает, что объективно спрос будет расти, и гигантский Китай с его растущей экономикой нуждается в них не менее, а по многим показателям и более, чем другие державы", - сказал вице-спикер СФ.
https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html
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экономика, технологии, россия, китай, совет федерации рф, константин косачев, санкции в отношении россии
09:52 11.04.2022 (обновлено: 10:04 11.04.2022)
 
В Совфеде предложили Китаю заполнять высокотехнологичные ниши на рынке

Сенатор Косачев: высокотехнологичные ниши на российском рынке может заполнить Китай

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Константин Косачев
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Китайские компании могут занять освободившиеся высокотехнологичные ниши на российском рынке после ухода западного бизнеса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Не только торговля ресурсами является фундаментом нашего сотрудничества. С уходом ряда западных компаний на российском рынке открываются высокотехнологичные ниши, которые вполне могут заполнять китайские компании, столкнувшиеся с зачастую недобросовестными действиями, например, на европейском рынке под давлением тех же США", - считает политик.
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Он также отметил, что перспективы сотрудничества России и Китая видит "вполне радужными безотносительно к развитию ситуации вокруг Украины". "У нашего взаимодействия есть собственная динамика, и так уж сложилось, что любые действия Запада сегодня только укрепляют эти связи. Это при том, что они явно хотели добиться отнюдь не такого эффекта", - пояснил законодатель.
По словам Косачева, мы вступаем в эпоху серьезной переоценки реальной стоимости многих мировых ресурсов. Уже сейчас прогнозируют дефицит многих из них, включая самые основные – продовольствие, энергоресурсы, удобрения, чистую воду. "Это означает, что объективно спрос будет расти, и гигантский Китай с его растущей экономикой нуждается в них не менее, а по многим показателям и более, чем другие державы", - сказал вице-спикер СФ.
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