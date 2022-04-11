https://ria.ru/20220411/strakhovka-1782944951.html
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:51
2022-04-11T16:51
2022-04-11T17:11
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся страховых взносов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопросы... о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15 процентов в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 июля, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Государственного совета.
https://ria.ru/20220318/modernizatsiya-1778855748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
16:51 11.04.2022 (обновлено: 17:11 11.04.2022)
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах
Путин поручил рассмотреть изменение налогового законодательства о страховых взносах