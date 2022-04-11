https://ria.ru/20220411/strakhovka-1782944951.html

Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах

Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:51

2022-04-11T16:51

2022-04-11T17:11

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся страховых взносов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопросы... о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15 процентов в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 июля, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Государственного совета.

https://ria.ru/20220318/modernizatsiya-1778855748.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, владимир путин, общество