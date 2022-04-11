Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/strakhovka-1782944951.html
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:51
2022-04-11T17:11
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_6747af321e06c8b117d0aa1d7e2514c9.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся страховых взносов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопросы... о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15 процентов в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 июля, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Государственного совета.
https://ria.ru/20220318/modernizatsiya-1778855748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b9695980014cd52d4341bb90204d4c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
16:51 11.04.2022 (обновлено: 17:11 11.04.2022)
 
Путин поручил рассмотреть изменение законодательства о страховых взносах

Путин поручил рассмотреть изменение налогового законодательства о страховых взносах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, касающиеся страховых взносов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопросы... о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15 процентов в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 июля, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Государственного совета.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:54
Титов предложил меры по модернизации рынка труда
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала