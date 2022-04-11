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Минобороны создало реабилитационный центр для участников спецоперации - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны создало реабилитационный центр для участников спецоперации
Минобороны создало реабилитационный центр для участников спецоперации - РИА Новости, 11.04.2022
Минобороны создало реабилитационный центр для участников спецоперации
Первый реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, открыт в расположенном в Москве филиале... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:24
2022-04-11T16:24
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, открыт в расположенном в Москве филиале госпиталя Вишневского, сообщает Минобороны РФ.Он подчеркнул, что главой военного ведомства принято решение "обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции"."Для каждого из вас вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России", - уточнил замминистра.Панков добавил, что в этих целях в филиале №2 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр, где одновременно с реабилитацией и протезированием они будут проходить обучение.Как уточнили в Минобороны, в программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.Замминистра добавил, что в программе также предусмотрен индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, жилищное обеспечение.Также в ходе посещения госпиталя Панков наградил военнослужащих, отличившимся при проведении спецоперации, вручив девять медалей "За отвагу" и один Орден Мужества.
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Мадина Моргоева
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здоровье - общество, признание днр и лнр в россии
16:24 11.04.2022
 
Минобороны создало реабилитационный центр для участников спецоперации

Минобороны создало реабилитационно-образовательный центр для участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, открыт в расположенном в Москве филиале госпиталя Вишневского, сообщает Минобороны РФ.
"Прежде всего хотел бы выполнить поручение министра обороны и передать вам слова благодарности за мужество, отвагу и храбрость при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - сказал статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков, обращаясь к первым пациентам центра.
Он подчеркнул, что главой военного ведомства принято решение "обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции".
"Для каждого из вас вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России", - уточнил замминистра.
Панков добавил, что в этих целях в филиале №2 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр, где одновременно с реабилитацией и протезированием они будут проходить обучение.
Военнослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС РФ во время демонстрации робототехнического комплекса разминирования Уран-6 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 11:24Сказано в эфире
"Прямо до мурашек". Кеосаян о российских военных на Украине
Как уточнили в Минобороны, в программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.
Замминистра добавил, что в программе также предусмотрен индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, жилищное обеспечение.
Также в ходе посещения госпиталя Панков наградил военнослужащих, отличившимся при проведении спецоперации, вручив девять медалей "За отвагу" и один Орден Мужества.
Геноцид мирного населения в Донбассе. Старики
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Последние 30-40 лет пенсионеры на Донбассе составляли примерно треть населения. Большинство из них после евромайдана в 2014 году не приняло новую украинскую власть и голосовало за самоопределение на референдуме 11 мая 2014 года, который Киев так и не признал. На фото: мужчина участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на одном из избирательных участков Славянска.11 мая 2014 года.

Пожилой мужчина участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на одном из избирательных участков Славянска.
1 из 20

Последние 30-40 лет пенсионеры на Донбассе составляли примерно треть населения. Большинство из них после евромайдана в 2014 году не приняло новую украинскую власть и голосовало за самоопределение на референдуме 11 мая 2014 года, который Киев так и не признал. На фото: мужчина участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на одном из избирательных участков Славянска.11 мая 2014 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ

Пророссийские настроения среди пенсионеров Донбасса всегда были сильны. Русские и украинцы для большинства из них, выросших в СССР, - один народ. Язык, культура, героическое прошлое. Однако Киев методично и много лет разрушал эти аксиомы. Преследование за симпатии к России, антирусская пропаганда, запрет на русский язык в СМИ и школах, непризнание его государственным, издевательства над ветеранами ВОВ 9 мая, признание нацистских преступников героями Украины на официальном уровне, нацистские марши на улицах городов и почитание "героев" УПА и, в конце концов, геноцид и война с собственным мирным населением - вот та реальность, с которой столкнулись донбасские старики. На фото: в Киеве проводят свой "Бессмертный полк" в День Победы. Вместо фронтовиков на фотографиях - герои из компьютерных игр. 9 мая 2018 года.

Мужчина в гриме (справа) во время акции акции Бессмертный полк в Киеве
2 из 20

Пророссийские настроения среди пенсионеров Донбасса всегда были сильны. Русские и украинцы для большинства из них, выросших в СССР, - один народ. Язык, культура, героическое прошлое. Однако Киев методично и много лет разрушал эти аксиомы. Преследование за симпатии к России, антирусская пропаганда, запрет на русский язык в СМИ и школах, непризнание его государственным, издевательства над ветеранами ВОВ 9 мая, признание нацистских преступников героями Украины на официальном уровне, нацистские марши на улицах городов и почитание "героев" УПА и, в конце концов, геноцид и война с собственным мирным населением - вот та реальность, с которой столкнулись донбасские старики. На фото: в Киеве проводят свой "Бессмертный полк" в День Победы. Вместо фронтовиков на фотографиях - герои из компьютерных игр. 9 мая 2018 года.

© РИА Новости / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
© РИА Новости / Дэн Леви

Ветеран Великой Отечественной войны, радистка, участница взятия Берлина Мария Попова смотрит фотографии у себя дома в Донецке.

Ветеран Великой Отечественной войны, радистка, участница взятия Берлина Мария Попова смотрит фотографии у себя дома в Донецке.
3 из 20

Ветеран Великой Отечественной войны, радистка, участница взятия Берлина Мария Попова смотрит фотографии у себя дома в Донецке.

© РИА Новости / Дэн Леви
© РИА Новости / Дэн Леви

С 2014 года режим украинского президента Петра Порошенко заставил донбасских пенсионеров, многие из которых всю жизнь проработали на местных промышленных гигантах и в шахтах, заниматься унизительным "пенсионным туризмом".

Сотни тысяч людей вынуждены были добираться за свой счет до "украинской стороны" для получения пенсий, чтобы зарегистрироваться как "временно перемещенные лица" (за деньги, если у вас нет родственников или знакомых в том или ином городе), отмечаться почти каждые два месяца, давать взятки чиновникам, чтобы уехать обратно затемно и не платить за вынужденный ночлег. На фото: житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими силовиками.

Житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими силовиками.
4 из 20

С 2014 года режим украинского президента Петра Порошенко заставил донбасских пенсионеров, многие из которых всю жизнь проработали на местных промышленных гигантах и в шахтах, заниматься унизительным "пенсионным туризмом".

Сотни тысяч людей вынуждены были добираться за свой счет до "украинской стороны" для получения пенсий, чтобы зарегистрироваться как "временно перемещенные лица" (за деньги, если у вас нет родственников или знакомых в том или ином городе), отмечаться почти каждые два месяца, давать взятки чиновникам, чтобы уехать обратно затемно и не платить за вынужденный ночлег. На фото: житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Дэн Леви
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В апреле 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале "антитеррористической операции" на Донбассе. Фактически эта операция оказалось войной против собственного народа - с авианалетами на города и полноценными боестолкновениями с использованием тяжелой бронетехники. На фото: Жительницы Шахтерска в подвале жилого дома во время артиллерийского обстрела города украинской армией. 2014 год.

Ситуация в Шахтерске Донецкой области
5 из 20

В апреле 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале "антитеррористической операции" на Донбассе. Фактически эта операция оказалось войной против собственного народа - с авианалетами на города и полноценными боестолкновениями с использованием тяжелой бронетехники. На фото: Жительницы Шахтерска в подвале жилого дома во время артиллерийского обстрела города украинской армией. 2014 год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Валерий Мельников

В темных и холодных подвалах старики и спали, и ели, пережидая обстрелы своих домов. На фото: мужчина ужинает в подвале дома в городе Рубежное Луганской области.

Мужчина принимает пищу в подвале дома в городе Рубежное Луганской области.
6 из 20

В темных и холодных подвалах старики и спали, и ели, пережидая обстрелы своих домов. На фото: мужчина ужинает в подвале дома в городе Рубежное Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Особенно часто украинская армия обстреливала города Донбасса в 2014-2015 годах. Те, кто не смог или не захотел уехать, вынуждены были прятаться, часто не имея возможности приготовить еду, получить медицинскую помощь.

Женщина в бомбоубежище в Горловке Донецкой области
7 из 20

Особенно часто украинская армия обстреливала города Донбасса в 2014-2015 годах. Те, кто не смог или не захотел уехать, вынуждены были прятаться, часто не имея возможности приготовить еду, получить медицинскую помощь.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Прятались от обстрелов не только в подвалах, но и в храмах. На фото: жительница Горловки спасается от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме.

Жительница Горловки спасается от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме.
8 из 20

Прятались от обстрелов не только в подвалах, но и в храмах. На фото: жительница Горловки спасается от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Жители Горловки спасаются от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме. 2014 год.

 Жители Горловки спасаются от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме
9 из 20

Жители Горловки спасаются от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме. 2014 год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

При обстрелах не все могли прятаться в подвал - слабые, лежачие, одинокие оставались в домах. И часто просто гибли. На фото - девяностолетняя жительница города Дебальцево, которая помнит Великую Отечественную войну, дожившая до "антитеррористической операции" Украины в своей квартире в жилом доме, где нет ни отопления, ни электричества.

Девяностолетняя жительница города Дебальцево в своей квартире в жилом доме, где нет ни отопления, ни электричества
10 из 20

При обстрелах не все могли прятаться в подвал - слабые, лежачие, одинокие оставались в домах. И часто просто гибли. На фото - девяностолетняя жительница города Дебальцево, которая помнит Великую Отечественную войну, дожившая до "антитеррористической операции" Украины в своей квартире в жилом доме, где нет ни отопления, ни электричества.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Местная жительница в одном из пострадавших от обстрела районов Новоазовского района Донецкой области.

Местная жительница в одном из пострадавших от обстрела районов Новоазовского района Донецкой области
11 из 20

Местная жительница в одном из пострадавших от обстрела районов Новоазовского района Донецкой области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Украинские снаряды прилетали не только в дома, но и в больницы, пациенты которых, вынуждены были прятаться в подвалах. На фото: жители Донецка в подвале больницы во время обстрела города украинской армией.

Жители Донецка в подвале больницы во время обстрела города украинской армией
12 из 20

Украинские снаряды прилетали не только в дома, но и в больницы, пациенты которых, вынуждены были прятаться в подвалах. На фото: жители Донецка в подвале больницы во время обстрела города украинской армией.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

До укрытия способен добежать не каждый молодой человек, у пожилых шансов еще меньше. На фото: женщина, получила осколочное ранение в живот в результате обстрела у 27-й больницы города Донецка.

Женщина, пострадавшая в результате обстрела у 27-й больницы города Донецка
13 из 20

До укрытия способен добежать не каждый молодой человек, у пожилых шансов еще меньше. На фото: женщина, получила осколочное ранение в живот в результате обстрела у 27-й больницы города Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Андрей Стенин

Смерть с 2014 года в городах и селах Донбасса всегда была рядом. На фото: старики идут по одной из улиц поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работал и погибших, как правило, хоронили сразу.

Гробы с телами погибших жителей поселка Восточный вблизи Славянска.
14 из 20

Смерть с 2014 года в городах и селах Донбасса всегда была рядом. На фото: старики идут по одной из улиц поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работал и погибших, как правило, хоронили сразу.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" / Перейти в фотобанк

Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области 76-летняя Любовь Агольцева.

Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области Любовь Агольцева (76 лет). 27 сентября 2015 года
15 из 20

Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области 76-летняя Любовь Агольцева.

© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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© РИА Новости / Сергей Аверин

В городах, разрушенных обстрелами, раздача еды с полевых кухонь - единственная возможность поесть горячую пищу для многих стариков. На фото - очередь за едой в Дебальцево, 2015 год.

Жители получают пищу в городе Дебальцево Донецкой области.
16 из 20

В городах, разрушенных обстрелами, раздача еды с полевых кухонь - единственная возможность поесть горячую пищу для многих стариков. На фото - очередь за едой в Дебальцево, 2015 год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
© РИА Новости / Сергей Аверин

Пожилая женщина показывает многочисленные счета за коммунальные услуги жильцам, бросившим жилье из-за обстрелов в поселке шахты "Глубокая" в Горловке, который находится рядом с линией соприкосновения в Донецкой области. Окна домов многих жителей выходят на передовую, до которой примерно 500 метров, поэтому в поселке мало кто остался жить. В основном это пенсионеры и инвалиды, которые такими стали из-за того, что они живут уже 7 лет под обстрелами.

Пожилая женщина показывает многочисленные счета за коммунальные услуги жильцам, бросившим жилье из-за обстрелов в поселке шахты Глубокая в Горловке.
17 из 20

Пожилая женщина показывает многочисленные счета за коммунальные услуги жильцам, бросившим жилье из-за обстрелов в поселке шахты "Глубокая" в Горловке, который находится рядом с линией соприкосновения в Донецкой области. Окна домов многих жителей выходят на передовую, до которой примерно 500 метров, поэтому в поселке мало кто остался жить. В основном это пенсионеры и инвалиды, которые такими стали из-за того, что они живут уже 7 лет под обстрелами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
© Михаил Воскресенский

Десятки тысяч домов были разрушены во время войны на Донбассе в 2014 по 2021 год. На фото: жители у своего разрушенного дома в поселке Октябрьский рядом с аэропортом города Донецка, за который в 2014-2015 годах шли ожесточенные бои между ополченцами и украинскими силовиками.

Жители получают пищу в городе Дебальцево Донецкой области.
18 из 20

Десятки тысяч домов были разрушены во время войны на Донбассе в 2014 по 2021 год. На фото: жители у своего разрушенного дома в поселке Октябрьский рядом с аэропортом города Донецка, за который в 2014-2015 годах шли ожесточенные бои между ополченцами и украинскими силовиками.

© Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Многим старикам некуда деться от войны: нет ни сил, ни здоровья, ни желания бросать свои дома, ни денег на то, чтобы уехать. На фото: сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево.

Сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево, Украина
19 из 20

Многим старикам некуда деться от войны: нет ни сил, ни здоровья, ни желания бросать свои дома, ни денег на то, чтобы уехать. На фото: сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Пожилой мужчина у разрушенного при боях ополченцев Донбасса и украинской армии мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Этот памятник посвящен освобождению Донбасса от фашистов. Во время Великой Отечественной войны здесь были жесточайшие бои за эту стратегическую высоту. В 2014 году все повторилось.

Мужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области
20 из 20

Пожилой мужчина у разрушенного при боях ополченцев Донбасса и украинской армии мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Этот памятник посвящен освобождению Донбасса от фашистов. Во время Великой Отечественной войны здесь были жесточайшие бои за эту стратегическую высоту. В 2014 году все повторилось.

© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 20

Последние 30-40 лет пенсионеры на Донбассе составляли примерно треть населения. Большинство из них после евромайдана в 2014 году не приняло новую украинскую власть и голосовало за самоопределение на референдуме 11 мая 2014 года, который Киев так и не признал. На фото: мужчина участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на одном из избирательных участков Славянска.11 мая 2014 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 20

Пророссийские настроения среди пенсионеров Донбасса всегда были сильны. Русские и украинцы для большинства из них, выросших в СССР, - один народ. Язык, культура, героическое прошлое. Однако Киев методично и много лет разрушал эти аксиомы. Преследование за симпатии к России, антирусская пропаганда, запрет на русский язык в СМИ и школах, непризнание его государственным, издевательства над ветеранами ВОВ 9 мая, признание нацистских преступников героями Украины на официальном уровне, нацистские марши на улицах городов и почитание "героев" УПА и, в конце концов, геноцид и война с собственным мирным населением - вот та реальность, с которой столкнулись донбасские старики. На фото: в Киеве проводят свой "Бессмертный полк" в День Победы. Вместо фронтовиков на фотографиях - герои из компьютерных игр. 9 мая 2018 года.

© РИА Новости / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
3 из 20

Ветеран Великой Отечественной войны, радистка, участница взятия Берлина Мария Попова смотрит фотографии у себя дома в Донецке.

© РИА Новости / Дэн Леви
4 из 20

С 2014 года режим украинского президента Петра Порошенко заставил донбасских пенсионеров, многие из которых всю жизнь проработали на местных промышленных гигантах и в шахтах, заниматься унизительным "пенсионным туризмом".

Сотни тысяч людей вынуждены были добираться за свой счет до "украинской стороны" для получения пенсий, чтобы зарегистрироваться как "временно перемещенные лица" (за деньги, если у вас нет родственников или знакомых в том или ином городе), отмечаться почти каждые два месяца, давать взятки чиновникам, чтобы уехать обратно затемно и не платить за вынужденный ночлег. На фото: житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Дэн Леви
5 из 20

В апреле 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале "антитеррористической операции" на Донбассе. Фактически эта операция оказалось войной против собственного народа - с авианалетами на города и полноценными боестолкновениями с использованием тяжелой бронетехники. На фото: Жительницы Шахтерска в подвале жилого дома во время артиллерийского обстрела города украинской армией. 2014 год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 20

В темных и холодных подвалах старики и спали, и ели, пережидая обстрелы своих домов. На фото: мужчина ужинает в подвале дома в городе Рубежное Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 20

Особенно часто украинская армия обстреливала города Донбасса в 2014-2015 годах. Те, кто не смог или не захотел уехать, вынуждены были прятаться, часто не имея возможности приготовить еду, получить медицинскую помощь.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 20

Прятались от обстрелов не только в подвалах, но и в храмах. На фото: жительница Горловки спасается от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
9 из 20

Жители Горловки спасаются от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме. 2014 год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
10 из 20

При обстрелах не все могли прятаться в подвал - слабые, лежачие, одинокие оставались в домах. И часто просто гибли. На фото - девяностолетняя жительница города Дебальцево, которая помнит Великую Отечественную войну, дожившая до "антитеррористической операции" Украины в своей квартире в жилом доме, где нет ни отопления, ни электричества.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Местная жительница в одном из пострадавших от обстрела районов Новоазовского района Донецкой области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Украинские снаряды прилетали не только в дома, но и в больницы, пациенты которых, вынуждены были прятаться в подвалах. На фото: жители Донецка в подвале больницы во время обстрела города украинской армией.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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До укрытия способен добежать не каждый молодой человек, у пожилых шансов еще меньше. На фото: женщина, получила осколочное ранение в живот в результате обстрела у 27-й больницы города Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Смерть с 2014 года в городах и селах Донбасса всегда была рядом. На фото: старики идут по одной из улиц поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работал и погибших, как правило, хоронили сразу.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области 76-летняя Любовь Агольцева.

© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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В городах, разрушенных обстрелами, раздача еды с полевых кухонь - единственная возможность поесть горячую пищу для многих стариков. На фото - очередь за едой в Дебальцево, 2015 год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожилая женщина показывает многочисленные счета за коммунальные услуги жильцам, бросившим жилье из-за обстрелов в поселке шахты "Глубокая" в Горловке, который находится рядом с линией соприкосновения в Донецкой области. Окна домов многих жителей выходят на передовую, до которой примерно 500 метров, поэтому в поселке мало кто остался жить. В основном это пенсионеры и инвалиды, которые такими стали из-за того, что они живут уже 7 лет под обстрелами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Десятки тысяч домов были разрушены во время войны на Донбассе в 2014 по 2021 год. На фото: жители у своего разрушенного дома в поселке Октябрьский рядом с аэропортом города Донецка, за который в 2014-2015 годах шли ожесточенные бои между ополченцами и украинскими силовиками.

© Михаил Воскресенский
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Многим старикам некуда деться от войны: нет ни сил, ни здоровья, ни желания бросать свои дома, ни денег на то, чтобы уехать. На фото: сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пожилой мужчина у разрушенного при боях ополченцев Донбасса и украинской армии мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Этот памятник посвящен освобождению Донбасса от фашистов. Во время Великой Отечественной войны здесь были жесточайшие бои за эту стратегическую высоту. В 2014 году все повторилось.

© РИА Новости / Валерий Мельников
 
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