С 2014 года режим украинского президента Петра Порошенко заставил донбасских пенсионеров, многие из которых всю жизнь проработали на местных промышленных гигантах и в шахтах, заниматься унизительным "пенсионным туризмом".

Сотни тысяч людей вынуждены были добираться за свой счет до "украинской стороны" для получения пенсий, чтобы зарегистрироваться как "временно перемещенные лица" (за деньги, если у вас нет родственников или знакомых в том или ином городе), отмечаться почти каждые два месяца, давать взятки чиновникам, чтобы уехать обратно затемно и не платить за вынужденный ночлег. На фото: житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими силовиками.