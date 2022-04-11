Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре"
Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать пощечину от Уилла Смита на "Оскаре"
МОСКВА,11 апр — РИА Новости. Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре". Об этом сообщает Palm Springs Desert Sun.
"Со мной все в порядке. У меня есть целое шоу. И я не буду говорить о случившемся, пока мне не заплатят. Жизнь хороша. Ко мне вернулся слух", — сказал комик на выступлении в Fantasy Springs Resort Casino.
Как относиться к словам Рока, непонятно. Издание TMZ предложило несколько интерпретаций. Крис мог намекнуть на то то, что ждет хороший гонорар за интервью, или на гражданский иск к Уиллу Смиту. Не исключают авторы СМИ, что он просто пошутил.
"Неясно, насколько серьезен этот комментарий. Но учитывая контекст, кажется, что Крис в хорошем настроении и неплохо держится", — пишут в TMZ.
На последней церемонии "Оскара" Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока за шутку о прическе его супруги Джады Пинкетт-Смит. Ранее она говорила о том, что страдает от алопеции, и пришла на церемонию с бритой головой.
Через несколько минут после инцидента актеру вручили награду за главную роль в фильме "Король Ричард".
Смит уже извинился за свой поступок и заявил, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".