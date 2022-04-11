https://ria.ru/20220411/smith-1782861847.html

Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре"

Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре" - РИА Новости, 11.04.2022

Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре"

Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре". Об этом сообщает Palm Springs Desert Sun. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:06

2022-04-11T11:06

2022-04-11T11:06

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МОСКВА,11 апр — РИА Новости. Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре". Об этом сообщает Palm Springs Desert Sun. Как относиться к словам Рока, непонятно. Издание TMZ предложило несколько интерпретаций. Крис мог намекнуть на то то, что ждет хороший гонорар за интервью, или на гражданский иск к Уиллу Смиту. Не исключают авторы СМИ, что он просто пошутил. "Неясно, насколько серьезен этот комментарий. Но учитывая контекст, кажется, что Крис в хорошем настроении и неплохо держится", — пишут в TMZ. На последней церемонии "Оскара" Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока за шутку о прическе его супруги Джады Пинкетт-Смит. Ранее она говорила о том, что страдает от алопеции, и пришла на церемонию с бритой головой.Через несколько минут после инцидента актеру вручили награду за главную роль в фильме "Король Ричард". Смит уже извинился за свой поступок и заявил, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".

https://ria.ru/20220408/smit-1782623405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), уилл смит, знаменитости, звезды