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Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре" - РИА Новости, 11.04.2022
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Культура
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Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре"
Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре" - РИА Новости, 11.04.2022
Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре"
Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре". Об этом сообщает Palm Springs Desert Sun. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:06
2022-04-11T11:06
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МОСКВА,11 апр — РИА Новости. Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре". Об этом сообщает Palm Springs Desert Sun. Как относиться к словам Рока, непонятно. Издание TMZ предложило несколько интерпретаций. Крис мог намекнуть на то то, что ждет хороший гонорар за интервью, или на гражданский иск к Уиллу Смиту. Не исключают авторы СМИ, что он просто пошутил. "Неясно, насколько серьезен этот комментарий. Но учитывая контекст, кажется, что Крис в хорошем настроении и неплохо держится", — пишут в TMZ. На последней церемонии "Оскара" Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока за шутку о прическе его супруги Джады Пинкетт-Смит. Ранее она говорила о том, что страдает от алопеции, и пришла на церемонию с бритой головой.Через несколько минут после инцидента актеру вручили награду за главную роль в фильме "Король Ричард". Смит уже извинился за свой поступок и заявил, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), уилл смит, знаменитости, звезды
11:06 11.04.2022
 
Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре"

Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать пощечину от Уилла Смита на "Оскаре"

© REUTERS / Brian SnyderУилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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МОСКВА,11 апр — РИА Новости. Крис Рок заявил, что не будет бесплатно комментировать инцидент на "Оскаре". Об этом сообщает Palm Springs Desert Sun.
"Со мной все в порядке. У меня есть целое шоу. И я не буду говорить о случившемся, пока мне не заплатят. Жизнь хороша. Ко мне вернулся слух", — сказал комик на выступлении в Fantasy Springs Resort Casino.
Как относиться к словам Рока, непонятно. Издание TMZ предложило несколько интерпретаций. Крис мог намекнуть на то то, что ждет хороший гонорар за интервью, или на гражданский иск к Уиллу Смиту. Не исключают авторы СМИ, что он просто пошутил.
"Неясно, насколько серьезен этот комментарий. Но учитывая контекст, кажется, что Крис в хорошем настроении и неплохо держится", — пишут в TMZ.
На последней церемонии "Оскара" Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока за шутку о прическе его супруги Джады Пинкетт-Смит. Ранее она говорила о том, что страдает от алопеции, и пришла на церемонию с бритой головой.
Через несколько минут после инцидента актеру вручили награду за главную роль в фильме "Король Ричард".
Смит уже извинился за свой поступок и заявил, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".
Уилл Смит плачет, принимая награду на церемонии Оскар за роль в фильме Король Ричард - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 22:48Культура
Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет
 
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