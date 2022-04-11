https://ria.ru/20220411/serbiya-1782893045.html

В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022

В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 11.04.2022

В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022

Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:03

2022-04-11T13:03

2022-04-11T13:03

сербия

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

фонд "росконгресс"

москва

антон кобяков

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между странами, а также участие делегации Сербии в 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, - сообщает Фонд Росконгресс.Для развития межкультурной коммуникации планируется расширить сотрудничество между регионами обеих стран, в том числе увеличить число городов-побратимов.Также участники встречи обсудили развитие информационного партнерства, в частности, подписание соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ведущими средствами массовой информации Сербии.Кроме того, советник президента РФ пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

https://ria.ru/20211124/sotrudnichestvo-1760544220.html

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россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сербия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс", москва, антон кобяков