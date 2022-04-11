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В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 11.04.2022
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В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022
В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022
Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:03
2022-04-11T13:03
сербия
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
фонд "росконгресс"
москва
антон кобяков
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между странами, а также участие делегации Сербии в 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, - сообщает Фонд Росконгресс.Для развития межкультурной коммуникации планируется расширить сотрудничество между регионами обеих стран, в том числе увеличить число городов-побратимов.Также участники встречи обсудили развитие информационного партнерства, в частности, подписание соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ведущими средствами массовой информации Сербии.Кроме того, советник президента РФ пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.
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сербия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс", москва, антон кобяков
13:03 11.04.2022
 

В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022

© Фото : Фонд РосконгрессСоветник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве
Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между странами, а также участие делегации Сербии в 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, - сообщает Фонд Росконгресс.
"Между Россией и Сербией традиционно поддерживается активный политический диалог, охватывающий широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную проблематику. В текущей международной обстановке Сербия не поддержала антироссийские санкции, проявив тем самым свою дружественную позицию. Россия и Сербия – братские народы. У нас общая история, нас объединяет родственная культура и менталитет, и, конечно, православные традиции. Нашим долгом является сохранение исторической памяти", - подчеркнул на встрече Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Для развития межкультурной коммуникации планируется расширить сотрудничество между регионами обеих стран, в том числе увеличить число городов-побратимов.
"Сербский народ с большим удовольствием приезжает в культурную столицу России – Санкт-Петербург, в том числе и для участия в деловых мероприятиях. В настоящий момент формируется делегация для участия в ПМЭФ-2022. Мы заинтересованы не только в укреплении торгово-экономических отношений, но хотим развивать и культурное взаимодействие, в том числе открыть Сербский культурный центр в Москве, а также почетные консульства Сербии в Российской Федерации", - отметил Бабич.
Также участники встречи обсудили развитие информационного партнерства, в частности, подписание соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ведущими средствами массовой информации Сербии.
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Кроме того, советник президента РФ пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.
25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.
 
СербияРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Фонд "Росконгресс"МоскваАнтон Кобяков
 
 
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