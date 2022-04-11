https://ria.ru/20220411/serbiya-1782893045.html
В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022
В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве обсудили планы Сербии по участию в ПМЭФ-2022
Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:03
2022-04-11T13:03
2022-04-11T13:03
сербия
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
фонд "росконгресс"
москва
антон кобяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782881386_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2716a06015c56193418559236564ea88.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между странами, а также участие делегации Сербии в 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, - сообщает Фонд Росконгресс.Для развития межкультурной коммуникации планируется расширить сотрудничество между регионами обеих стран, в том числе увеличить число городов-побратимов.Также участники встречи обсудили развитие информационного партнерства, в частности, подписание соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ведущими средствами массовой информации Сербии.Кроме того, советник президента РФ пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.
https://ria.ru/20211124/sotrudnichestvo-1760544220.html
сербия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782881386_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_88571197e5bdf6444ca70622fb1b8a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс", москва, антон кобяков
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сербии в РФ Момчило Бабич на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между странами, а также участие делегации Сербии в 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, - сообщает Фонд Росконгресс.
"Между Россией
и Сербией
традиционно поддерживается активный политический диалог, охватывающий широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную проблематику. В текущей международной обстановке Сербия не поддержала антироссийские санкции, проявив тем самым свою дружественную позицию. Россия и Сербия – братские народы. У нас общая история, нас объединяет родственная культура и менталитет, и, конечно, православные традиции. Нашим долгом является сохранение исторической памяти", - подчеркнул на встрече Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Для развития межкультурной коммуникации планируется расширить сотрудничество между регионами обеих стран, в том числе увеличить число городов-побратимов.
"Сербский народ с большим удовольствием приезжает в культурную столицу России – Санкт-Петербург
, в том числе и для участия в деловых мероприятиях. В настоящий момент формируется делегация для участия в ПМЭФ
-2022. Мы заинтересованы не только в укреплении торгово-экономических отношений, но хотим развивать и культурное взаимодействие, в том числе открыть Сербский культурный центр в Москве
, а также почетные консульства Сербии в Российской Федерации", - отметил Бабич.
Также участники встречи обсудили развитие информационного партнерства, в частности, подписание соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс
и ведущими средствами массовой информации Сербии.
Кроме того, советник президента РФ пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.
25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.