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Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям
Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям - РИА Новости, 11.04.2022
Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным 12 апреля совместные меры двух стран по противодействию... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:07
2022-04-11T15:32
владимир путин
александр лукашенко
в мире
россия
белоруссия
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным 12 апреля совместные меры двух стран по противодействию санкциям Запада, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."На 12 апреля запланирована встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран в День космонавтики вместе посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что "на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине".В пресс-службе подчеркнули, что Лукашенко и Путин рассмотрят весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. По итогам переговоров главы государств встретятся с представителями белорусских и российских средств массовой информации.По данным пресс-службы, Лукашенко в ходе рабочего визита в РФ также посетит Приморский край. "Во Владивостоке 13 апреля состоится встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом России", - говорится в сообщении. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия. В частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок."Планируется, что президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов", - добавили в пресс-службе Лукашенко.
https://ria.ru/20220410/putin-1782773331.html
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владимир путин, александр лукашенко, в мире, россия, белоруссия
15:07 11.04.2022 (обновлено: 15:32 11.04.2022)
 
Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям

Президенты Путин и Лукашенко 12 апреля обсудят меры противодействия западным санкциям

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным 12 апреля совместные меры двух стран по противодействию санкциям Запада, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"На 12 апреля запланирована встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран в День космонавтики вместе посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что "на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине".
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 14:59
Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"
В пресс-службе подчеркнули, что Лукашенко и Путин рассмотрят весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. По итогам переговоров главы государств встретятся с представителями белорусских и российских средств массовой информации.
По данным пресс-службы, Лукашенко в ходе рабочего визита в РФ также посетит Приморский край. "Во Владивостоке 13 апреля состоится встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом России", - говорится в сообщении. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия. В частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
"Планируется, что президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов", - добавили в пресс-службе Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 11:15
Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко
 
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