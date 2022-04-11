https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782920559.html

Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям

Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям - РИА Новости, 11.04.2022

Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным 12 апреля совместные меры двух стран по противодействию... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:07

2022-04-11T15:07

2022-04-11T15:32

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александр лукашенко

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным 12 апреля совместные меры двух стран по противодействию санкциям Запада, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."На 12 апреля запланирована встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран в День космонавтики вместе посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что "на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине".В пресс-службе подчеркнули, что Лукашенко и Путин рассмотрят весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. По итогам переговоров главы государств встретятся с представителями белорусских и российских средств массовой информации.По данным пресс-службы, Лукашенко в ходе рабочего визита в РФ также посетит Приморский край. "Во Владивостоке 13 апреля состоится встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом России", - говорится в сообщении. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия. В частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок."Планируется, что президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов", - добавили в пресс-службе Лукашенко.

https://ria.ru/20220410/putin-1782773331.html

https://ria.ru/20220408/belorussiya-1782462582.html

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Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, в мире, россия, белоруссия