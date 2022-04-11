15:07 11.04.2022 (обновлено: 15:32 11.04.2022)
Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям
Президенты Путин и Лукашенко 12 апреля обсудят меры противодействия западным санкциям
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным 12 апреля совместные меры двух стран по противодействию санкциям Запада, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"На 12 апреля запланирована встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран в День космонавтики вместе посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что "на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине".
10 апреля, 14:59Путин 12 апреля вместе с Лукашенко посетит космодром "Восточный"
В пресс-службе подчеркнули, что Лукашенко и Путин рассмотрят весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. По итогам переговоров главы государств встретятся с представителями белорусских и российских средств массовой информации.
По данным пресс-службы, Лукашенко в ходе рабочего визита в РФ также посетит Приморский край. "Во Владивостоке 13 апреля состоится встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом России", - говорится в сообщении. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия. В частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
"Планируется, что президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов", - добавили в пресс-службе Лукашенко.