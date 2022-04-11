https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782884101.html
Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов
Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов - РИА Новости, 11.04.2022
Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов
Латвия выступает за санкции Евросоюза в отношении российских телеканалов, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:35
2022-04-11T12:35
2022-04-11T12:35
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Латвия выступает за санкции Евросоюза в отношении российских телеканалов, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."На совете ЕС по иностранным делам Латвия будет настаивать на дальнейших санкциях против России и Белоруссии, мы должны ввести санкции в отношении нефти, российских пропагандистских каналов, таких как РТР, "Россия 24", отключить больше банков от SWIFT. Нам следует продолжать вооружать Украину", - написал министр в понедельник в своем Twitter-аккаунте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html
https://ria.ru/20220411/proval-1782823077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, белоруссия, ртр, swift, россия, латвия
Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов
Глава МИД Латвии Ринкевичс призвал Евросоюз ввести санкции против российских телеканалов