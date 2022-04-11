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Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов - РИА Новости, 11.04.2022
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Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов
Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов - РИА Новости, 11.04.2022
Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов
Латвия выступает за санкции Евросоюза в отношении российских телеканалов, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:35
2022-04-11T12:35
владимир путин
в мире
белоруссия
ртр
swift
россия
латвия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Латвия выступает за санкции Евросоюза в отношении российских телеканалов, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."На совете ЕС по иностранным делам Латвия будет настаивать на дальнейших санкциях против России и Белоруссии, мы должны ввести санкции в отношении нефти, российских пропагандистских каналов, таких как РТР, "Россия 24", отключить больше банков от SWIFT. Нам следует продолжать вооружать Украину", - написал министр в понедельник в своем Twitter-аккаунте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html
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владимир путин, в мире, белоруссия, ртр, swift, россия, латвия
12:35 11.04.2022
 
Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов

Глава МИД Латвии Ринкевичс призвал Евросоюз ввести санкции против российских телеканалов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экран телевизора с изображением эфирного шума
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Латвия выступает за санкции Евросоюза в отношении российских телеканалов, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"На совете ЕС по иностранным делам Латвия будет настаивать на дальнейших санкциях против России и Белоруссии, мы должны ввести санкции в отношении нефти, российских пропагандистских каналов, таких как РТР, "Россия 24", отключить больше банков от SWIFT. Нам следует продолжать вооружать Украину", - написал министр в понедельник в своем Twitter-аккаунте.
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 11:45
В США указали на главную ошибку при введении санкций против России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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