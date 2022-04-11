https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782836657.html

Косачев заявил, что отмены антироссийских санкций ждать не приходится

Косачев заявил, что отмены антироссийских санкций ждать не приходится - РИА Новости, 11.04.2022

Косачев заявил, что отмены антироссийских санкций ждать не приходится

Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих "преимуществ", отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:11

2022-04-11T08:11

2022-04-11T08:25

экономика

россия

константин косачев

санкции

украина

сша

евросоюз

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих "преимуществ", отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Западу сегодня приходится идти на большие экономические жертвы, чтобы завтра не идти на гигантские и непоправимые. Утрата финансового, технологического, институционального и иных форм господства, воцарение справедливого миропорядка в глобальной экономике будут означать нивелирование нынешних различий в жизни разных мировых регионов, что лежит в основе западной привлекательности, традиционно объясняемой более "правильными" ценностями и демократией", - сказал политик.Поэтому логика очень проста: "лучше сегодня демонстративно отказаться от российского газа, чтобы завтра, после победы над Россией и смены там власти на прозападную, получать тот же газ практически бесплатно, в обмен на разные "бусы" - гуманитарную помощь, устаревшие технологии и мнимые инвестиции в спекулятивные инструменты, отметил политик."Так что отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится", - заключил он.

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, константин косачев, санкции, украина, сша, евросоюз