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Косачев заявил, что отмены антироссийских санкций ждать не приходится - РИА Новости, 11.04.2022
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Косачев заявил, что отмены антироссийских санкций ждать не приходится
Косачев заявил, что отмены антироссийских санкций ждать не приходится - РИА Новости, 11.04.2022
Косачев заявил, что отмены антироссийских санкций ждать не приходится
Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих "преимуществ", отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:11
2022-04-11T08:25
экономика
россия
константин косачев
санкции
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих "преимуществ", отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Западу сегодня приходится идти на большие экономические жертвы, чтобы завтра не идти на гигантские и непоправимые. Утрата финансового, технологического, институционального и иных форм господства, воцарение справедливого миропорядка в глобальной экономике будут означать нивелирование нынешних различий в жизни разных мировых регионов, что лежит в основе западной привлекательности, традиционно объясняемой более "правильными" ценностями и демократией", - сказал политик.Поэтому логика очень проста: "лучше сегодня демонстративно отказаться от российского газа, чтобы завтра, после победы над Россией и смены там власти на прозападную, получать тот же газ практически бесплатно, в обмен на разные "бусы" - гуманитарную помощь, устаревшие технологии и мнимые инвестиции в спекулятивные инструменты, отметил политик."Так что отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится", - заключил он.
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экономика, россия, константин косачев, санкции, украина, сша, евросоюз
08:11 11.04.2022 (обновлено: 08:25 11.04.2022)
 
Косачев заявил, что отмены антироссийских санкций ждать не приходится

Зампред СФ Косачев: отмены санкций в логике противостояния Запада ждать не приходится

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих "преимуществ", отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Западу сегодня приходится идти на большие экономические жертвы, чтобы завтра не идти на гигантские и непоправимые. Утрата финансового, технологического, институционального и иных форм господства, воцарение справедливого миропорядка в глобальной экономике будут означать нивелирование нынешних различий в жизни разных мировых регионов, что лежит в основе западной привлекательности, традиционно объясняемой более "правильными" ценностями и демократией", - сказал политик.
Поэтому логика очень проста: "лучше сегодня демонстративно отказаться от российского газа, чтобы завтра, после победы над Россией и смены там власти на прозападную, получать тот же газ практически бесплатно, в обмен на разные "бусы" - гуманитарную помощь, устаревшие технологии и мнимые инвестиции в спекулятивные инструменты, отметил политик.
"Так что отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится", - заключил он.
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08:00
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ЭкономикаРоссияКонстантин КосачевСанкцииУкраинаСШАЕвросоюз
 
 
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