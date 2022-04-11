https://ria.ru/20220411/ria-1782997367.html
В Испании заблокировали сайт РИА Новости
В Испании заблокировали сайт РИА Новости - РИА Новости, 11.04.2022
В Испании заблокировали сайт РИА Новости
Русскоязычный сайт РИА Новости ria.ru в понедельник оказался недоступен на территории Испании. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:16
2022-04-11T21:16
2022-04-11T21:18
в мире
санкции в отношении россии
еврокомиссия
россия
риа новости
украина
евросоюз
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577114317_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_353c2e27466fbea83437ce1f5e832d66.jpg
МАДРИД, 11 апр – РИА Новости. Русскоязычный сайт РИА Новости ria.ru в понедельник оказался недоступен на территории Испании.При попытке открыть веб-страницу пользователи получают сообщение об ошибке 404 или им сообщается о невозможности доступа на сайт.Вместе с тем до настоящего момента испанские власти не делали официальных заявлений о блокировке сайта на территории страны.Сайт ria.ru продолжает работать в других государствах ЕС, в частности, в Италии.В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о блокировке в ЕС ряда российских СМИ в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины.Под запрет попали RT, Sputnik и их дочерние структуры, в связи с чем на территории ЕС перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, а Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) в целом ограничила доступ к ним на территории ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782883806.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
россия
украина
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577114317_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_37d89c1782ca60cfa523f472140d4e42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, еврокомиссия, россия, риа новости, украина, евросоюз, испания
21:16 11.04.2022 (обновлено: 21:18 11.04.2022)
В Испании заблокировали сайт РИА Новости
Русскоязычный сайт РИА Новости заблокировали в Испании
МАДРИД, 11 апр – РИА Новости. Русскоязычный сайт РИА Новости ria.ru в понедельник оказался недоступен на территории Испании.
При попытке открыть веб-страницу пользователи получают сообщение об ошибке 404 или им сообщается о невозможности доступа на сайт.
Вместе с тем до настоящего момента испанские власти не делали официальных заявлений о блокировке сайта на территории страны.
Сайт ria.ru продолжает работать в других государствах ЕС, в частности, в Италии
.
В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила о блокировке в ЕС ряда российских СМИ в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией
спецоперацией по демилитаризации Украины
.
Под запрет попали RT, Sputnik и их дочерние структуры, в связи с чем на территории ЕС перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, а Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) в целом ограничила доступ к ним на территории ЕС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская