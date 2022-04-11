https://ria.ru/20220411/reyting-1782818897.html

Названы регионы России с самыми дисциплинированными заемщиками

Названы регионы России с самыми дисциплинированными заемщиками - РИА Новости, 11.04.2022

Названы регионы России с самыми дисциплинированными заемщиками

Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь и Крайний Север, в конце списка оказались республики Северного Кавказа,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T00:23

2022-04-11T00:23

2022-04-11T00:34

экономика

общество

россия

севастополь

республика крым

кавказ

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь и Крайний Север, в конце списка оказались республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.Кредитный бумКак отмечают специалисты, в последние годы российский рынок кредитования населения показывал очень хорошие темпы роста. По статистике, в 2021 году после острой фазы пандемии прирост кредитного портфеля населения наблюдался во всех месяцах. Самый слабый прирост отмечался на уровне плюс одного процента. Таким образом, динамика потребительского кредитования была стабильной и достаточно высокой, что стало во многом следствием снижения процентных ставок по розничным кредитным продуктам и поддержки правительства различных видов кредитования (ипотека и автокредиты), поясняют эксперты.За последние 12 месяцев по состоянию на 1 марта 2022 года темпы роста розничного кредитования держались на уровне 23,6 процента. Текущий результат — фактически лучший с 2013 года, он может характеризоваться как настоящий кредитный бум, говорят аналитики. Однако они считают вероятным, что в ближайшем будущем эта тенденция может значительно поменяться из-за роста процентных ставок вследствие санкционных рисков.На фоне роста кредитной нагрузки платежная дисциплина демонстрировала положительную динамику. По итогам 2021 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении росла гораздо слабее, чем задолженность по кредитам. Поэтому доля просрочки ощутимо снизилась с 4,5 процента на 1 марта 2021 года до 3,8 процента на 1 марта 2022 года.Платежная дисциплинаДля оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели шестое ежегодное исследование и подготовили рейтинг субъектов федерации по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка. Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению.У одного субъекта федерации доля просрочки составляет чуть меньше девяти процентов, а в двух регионах этот показатель находится на уровне менее двух процентов. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на 1 марта 2022 года равнялось четырем процентам.За последний год с 1 марта 2021 года платежная дисциплина ухудшилась в пяти субъектах федерации. Как показывает исследование, наибольший рост доли просрочки в последние 12 месяцев наблюдался в Ингушетии, где она выросла на 0,7 процентного пункта. Также небольшой прирост (+0,3 п.п.) был в Ненецком и в Чукотском автономном округах.Масштаб снижения доли просрочки оказался гораздо более значительным. Если максимальный рост доли просроченной задолженности фиксировался на уровне 0,7 процентного пункта, то максимально снижение произошло на 1,2 процентного пункта, а у восьми регионов доля снизилась более чем на один процентный пункт.Лидерами по повышению платежной дисциплины стали Республика Тыва (-1,2 процентного пункта), Карачаево-Черкесия (-1,1 п.п.), Москва (-1,1 п.п.), Краснодарский край (-1,1 п.п.), Калининградская область (-1,1 п.п.), Бурятия (-1,1 п.п.), Адыгея (-1 п.п.) и Чечня (-1. п.п.). Эксперты отмечают, что в улучшении платежной дисциплины важную роль сыграла новая выдача кредитов в этих субъектах федерации. В шести из них происходил прирост розничной ссудной задолженности на уровне выше среднего. Таким образом, быстрое снижение доли просроченной задолженности — это в некотором роде "эффект" от быстрого роста кредитования, поясняют аналитики.Лидеры и аутсайдеры рейтингаЛидерами по платежной дисциплине в выплате банковских кредитов с заметным отрывом стали Севастополь (1,9 процента), Ненецкий автономный округ (два процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1 процента) Республика Крым (2,5 процента) и Санкт-Петербург (2,6 процента). Также достаточно хорошие результаты в основном демонстрируют северные регионы и другие субъекты федерации с высокими зарплатами.Как говорят эксперты, в целом результаты рейтинга свидетельствуют о том, что существует сильная статистическая связь между средним уровнем задолженности по банковским кредитам и долей просрочки. Где больше банковских кредитов — там меньше просрочка. По всей видимости, в регионах, где у основной массы населения высокие зарплаты, позволяющие им исправно платить по своим долгам, именно хорошие заемщики формируют основной спрос на розничные кредитные в большом абсолютном объеме, полагают специалисты.Самая высокая доля просроченной задолженности с существенным отрывом остается у Ингушетии (8,9 процента), но для сравнения, четыре года назад она была на уровне 24 процентов, что говорит о значительном прогрессе. Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована у следующих субъектов федерации: в Северной Осетии (6,9 процента), Карачаево-Черкесии (6,6 процента), Адыгее (6,2 процента) и Чечне (шесть процентов).Таким образом, лидеров по просрочке в основном представляют республики Северного Кавказа. Относительно высокий уровень просроченной задолженности здесь наблюдается на фоне достаточно слабого развития розничного кредитования, что в целом так или иначе характерно для всех регионов с высокой долей просрочки, поясняют составители рейтинга. В частности, объем кредитов на численность экономически активного населения ниже среднероссийского уровня у 38 субъектов федерации, составляющих нижнюю часть таблицы.

https://ria.ru/20220411/kredit-1782572615.html

https://ria.ru/20220322/restrukturizatsiya-1779367473.html

https://ria.ru/20220302/dengi-1776043548.html

https://ria.ru/20220301/ekonomiya-1775915158.html

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севастополь

республика крым

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экономика, общество, россия, севастополь, республика крым, кавказ