https://ria.ru/20220411/putin-1782890681.html
Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным
Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным - РИА Новости, 11.04.2022
Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным
Президент России Владимир Путин во вторник во время посещения космодрома "Восточный" пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также главой РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:56
2022-04-11T12:56
2022-04-11T12:56
политика
александр лукашенко
благовещенск
роскосмос
амурская область
василий орлов (губернатор)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник во время посещения космодрома "Восточный" пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.Глава государства вылетит в Благовещенск в понедельник поздно вечером. Там он встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Они вместе ознакомятся с работами на космодроме "Восточный"."Президент отдельно пообщается с губернатором и руководителем "Роскосмоса" Рогозиным", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220411/vstrecha-1782860286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр лукашенко, благовещенск, роскосмос, амурская область, василий орлов (губернатор), дмитрий рогозин, дмитрий песков
Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным
Путин встретится с губернатором Приамурья Орловым и главой "Роскосмоса" Рогозиным