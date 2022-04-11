https://ria.ru/20220411/putin-1782890681.html

Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным

Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным - РИА Новости, 11.04.2022

Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным

Президент России Владимир Путин во вторник во время посещения космодрома "Восточный" пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также главой РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:56

2022-04-11T12:56

2022-04-11T12:56

политика

александр лукашенко

благовещенск

роскосмос

амурская область

василий орлов (губернатор)

дмитрий рогозин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_6747af321e06c8b117d0aa1d7e2514c9.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник во время посещения космодрома "Восточный" пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.Глава государства вылетит в Благовещенск в понедельник поздно вечером. Там он встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Они вместе ознакомятся с работами на космодроме "Восточный"."Президент отдельно пообщается с губернатором и руководителем "Роскосмоса" Рогозиным", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220411/vstrecha-1782860286.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, александр лукашенко, благовещенск, роскосмос, амурская область, василий орлов (губернатор), дмитрий рогозин, дмитрий песков