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Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных - РИА Новости, 11.04.2022
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Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных
Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных - РИА Новости, 11.04.2022
Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных
Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:51
2022-04-11T06:00
в мире
сан-франциско
калифорния
twitter
коронавирус covid-19
илон маск
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно будущего компании: в этот раз он выдвинул идею сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных.За два часа до его окончания более 91 процента из проголосовавших 1,8 миллиона пользователей поддержали идею Маска, 8,6 процента выступили против.Ранее Маск предложил дать всем обладателям платной подписки Twitter Blue галочку верификации. Он добавил, что эта метка должна отличаться от галочки "публичного лица" или "официального аккаунта".В мае 2020 года Twitter заявил, что разрешит сотрудникам работать из дома после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, если у них возникнет такое желание.Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20220405/twitter-1781815731.html
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в мире, сан-франциско, калифорния, twitter, коронавирус covid-19, илон маск, вашингтон
02:51 11.04.2022 (обновлено: 06:00 11.04.2022)
 
Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных

Предприниматель Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно будущего компании: в этот раз он выдвинул идею сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных.

"Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все рано никто не появляется", — написал бизнесмен в опросе для пользователей.

За два часа до его окончания более 91 процента из проголосовавших 1,8 миллиона пользователей поддержали идею Маска, 8,6 процента выступили против.
Ранее Маск предложил дать всем обладателям платной подписки Twitter Blue галочку верификации. Он добавил, что эта метка должна отличаться от галочки "публичного лица" или "официального аккаунта".
В мае 2020 года Twitter заявил, что разрешит сотрудникам работать из дома после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, если у них возникнет такое желание.
Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
Twitter - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:46
Маск спросил у пользователей Twitter, нужна ли им кнопка редактирования
 
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