https://ria.ru/20220411/priyut-1782827354.html

Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных

Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных - РИА Новости, 11.04.2022

Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных

Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:51

2022-04-11T02:51

2022-04-11T06:00

в мире

сан-франциско

калифорния

twitter

коронавирус covid-19

илон маск

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно будущего компании: в этот раз он выдвинул идею сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных.За два часа до его окончания более 91 процента из проголосовавших 1,8 миллиона пользователей поддержали идею Маска, 8,6 процента выступили против.Ранее Маск предложил дать всем обладателям платной подписки Twitter Blue галочку верификации. Он добавил, что эта метка должна отличаться от галочки "публичного лица" или "официального аккаунта".В мае 2020 года Twitter заявил, что разрешит сотрудникам работать из дома после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, если у них возникнет такое желание.Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20220405/twitter-1781815731.html

сан-франциско

калифорния

вашингтон

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в мире, сан-франциско, калифорния, twitter, коронавирус covid-19, илон маск, вашингтон