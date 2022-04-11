https://ria.ru/20220411/pravitel-1782588538.html

Почему Петр I — самый спорный правитель России

Почему Петр I — самый спорный правитель России - РИА Новости, 11.04.2022

Почему Петр I — самый спорный правитель России

В московском Выставочном зале федеральных архивов открывается экспозиция, посвященная 350-летию Петра I. С помощью архивных документов, анимированных стендов и... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:00

2022-04-11T08:00

2022-04-11T08:10

василий ключевский

россия

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новые времена

петр i

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. В московском Выставочном зале федеральных архивов открывается экспозиция, посвященная 350-летию Петра I. С помощью архивных документов, анимированных стендов и оригинальных рукописей посетителям расскажут о, пожалуй, наиболее яркой фигуре русской истории. И довольно противоречивой — ученые до сих пор спорят и о реформах, и о личности монарха."Грубый варвар"Где ж такое видано: царя, помазанника божьего, да такими словами. "Пьянчужка", "антихрист" — простой московский люд не стеснялся в выражениях. И ничего ему за это не было. Более того, на Кокуе — "увеселительной площади" в Немецкой слободе — можно было высказать все монарху лично. А тот, после очередной шумной попойки, вряд ли стал бы отвечать.Столь противоречивого в народной памяти правителя в России не было. Личность царя еще при жизни обросла мифами. А уж после смерти… В 1745-м Якоб Штелин подарил императрице Елизавете "Изборник подлинных анекдотов о Петре Великом". Книга, несмотря на то, что правитель там зачастую предстает в неприглядном свете, стала самой популярной при дворе.Неоднозначны даже описания внешнего вида. Так, знаменитый историк Василий Ключевский в одном абзаце обрисовывает царя как великана — "без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять". А потом добавляет, что монарх имел привычку ходить, широко размахивая руками, и оттого казался огромным. Хотя по современным меркам не сказать чтобы высокий — около 170 сантиметров.Психологический портрет тоже не уместить в пару фраз. С одной стороны — "грубый, неопрятный, варвар в глазах европейцев". Еще и вспыльчивый, жестокий, с переменчивым настроением, к тому же страдал эпилепсией. Ученые объясняют это тяжелым детством: когда Петру было четыре, его отец Алексей Михайлович умер, не назначив наследника. А еще через шесть лет, в 1682-м, скончался старший брат, царь Федор. Между дворянскими кланами началась борьба за престол.Претендента два: девятилетний Петр и пятнадцатилетний Иоанн. За первым стоял род Нарышкиных — те хотели сделать наследника марионеткой. За вторым — Милославские. А регентом была сестра, царевна Софья, которая фактически правила страной. Период выдался кровавым. В интриги малолетнего царевича втянули сразу."Человек Нового времени"С другой стороны, Петр Алексеевич поражал современников любознательностью. Став в 1689-м единоличным правителем, он тут же принялся за реформу армии и флота. Активно помогали иностранцы, служившие при дворе. Персоны тоже спорные — интриган Франц Лефорт, который, нажив врагов в Голландии, бежал в Архангельск, а там обманом смог приглянуться двору. Потомок шотландских королей Яков Брюс — личность темная, "любящая ворожбу и всякия машинерии". Увлечения Брюса передовыми для XVIII века технологиями позже стали поводом для стрелецкого бунта.Оба сопровождали царя и во время Великого посольства — очень причудливого в истории отечественной монархии эпизода. Правитель отправился в Европу инкогнито в составе делегации, чтобы найти среди европейских стран союзников в войне с Турцией. Миссия провалилась, да и "десятника волонтеров Петра Михайлова" быстро разоблачили. Однако полуторагодовая поездка стала переломной для страны. И яркой для самих европейцев."В скучную, однообразную жизнь Европы вдруг врывался такой необыкновенный симпатичный варвар, сморкающийся в скатерти, но умный и живой! К тому же он заявлял о приверженности европейской культуре, называл себя европейцем и вслух мечтал о том, как сделает Россию европейской страной. Петр всегда исходил из идеи, что наш мир — это Европа и надо у нее учиться, это льстило европейцам. Кроме того, большую роль сыграл искренний, глубокий и живой интерес, который он проявлял ко всему, на что обращал внимание. От него были в восторге разные специалисты и мастера. В дальнейшем они охотно откликались на его призывы и приезжали на работу в Россию — страну богатую и перспективную. Поэтому Петру все его грубости прощали", — поясняет главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Евгений Анисимов.С 1698-го Россия зажила по-новому. Календарь, немецкие платья, кофе, английские сады и даже, казалось бы, "исконно родные" подсолнухи — все это было в диковинку. Да и сам царь в нарядной одежде, с манерами и элегантной короткой стрижкой — будто другой. "Подменили", — шептались в народе. И судорожно крестились: как бы чего не вышло.Великие реформы и их ценаВ итоге окруживший себя "латынянами и протестантами" божий помазанник вообще перестал походить на "последнего на земле защитника православия". С патриархом Адрианом был подчеркнуто холоден. Когда тот не захотел освящать причудливую Знаменскую церковь в Дубровицах из-за "облика еретического", царь похвалил архитекторов. А в 1700-м, со смертью предстоятеля Русской церкви, запретил избирать нового и через 21 год назначил формальным главой себя самого.Отсюда и мифы о "царе-антихристе", которые быстро стали популярными. Было и много других, до сих пор устойчивых. Например, что Петр якобы ненавидел Москву — хотя в древней столице после 1703-го он провел не меньше времени, чем в Петербурге.Приписывают ему и знаменитые фразы о подданных. Самая известная: "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство". На самом деле это высказывание появилось в эпоху интернета.Но самодержец действительно любил вдаваться в детали, собственноручно составляя указы. Например, запрещал чиновникам зачитывать речь по бумажке, "ибо дурость каждого сразу видна". Или повелевал матросам не "ходить в кабаки в чужих странах".За столь странным поведением крылась глобальная цель — включить Россию в Европу. Ведь страна несколько столетий напоминала "осадную крепость" — предшественники Петра на троне рассматривали ее как "последний оплот истинной веры" и противились "веяниям латинским". Только отец царя, Алексей Михайлович, приоткрыл двери во внешний мир.А его сын, как известно, прорубил окно в Европу. Это не пушкинская фраза — ее первой употребил итальянец Франческо Альгарротти, посетивший страну в 1730-х. Да и смысл был немного иной: это Россия открыла дверь для европейцев, которые хлынули сюда благодаря Петру.Петровские реформы, как отмечают историки, "превратили Московское царство в Российскую империю": реформирована система власти, унифицировано законодательство (даже у женщин появились минимальные права). С 1722-го стала действовать основа внутриполитической системы — "Табель о рангах". А еще раньше запустили масштабную губернскую реформу.Правда, преобразования дались стране нелегко: нередко вспыхивали восстания, причем Петр лично казнил некоторых бунтовщиков. В опалу попали даже близкие — первую жену еще 1698-м он сослал в монастырь, а первенца, Алексея, предал суду."Все поменялось"Неоднозначной была и внешняя политика. Пока шли реформы, страна вела 21-летнюю Северную войну. И началась она с катастрофы при Нарве в 1700-м: просчеты государя стоили жизни тысячам русских солдат.Да и после "полтавского триумфа" 1709-го военная кампания двигалась с переменным успехом. Однако Россия добилась своего — стала полноценной морской державой и вернула потерянные в XVII веке земли."Если Швеция вступила в Северную войну в 1700 году, имея население в 2,5 миллиона человек, то накануне заключения Ништадтского мирного договора в 1721-м ее население сократилось вдвое, до 1,25 миллиона — в два раза меньше. А в России по первой ревизии 1719-го население было 15,8 миллиона округленно, то есть в 12,5 раз больше", — объясняет историк Павел Кротов.Помимо людей, приросла страна и производством: за первую четверть XVIII столетия построили свыше 200 крупных мануфактур. В том числе благодаря им военная мощь России значительно выросла — армия стала по-настоящему современной."Все поменялось, — подчеркивает исследователь. — Если до Северной войны Россия играла роль региональной державы, то теперь, будучи великой державой, она гарантировала внутреннее устройство Швеции и Речи Посполитой".По мнению исследователей, это послужило заделом для дальнейшего укрепления государства. В том числе и внутри.Хотя проблем хватало: тот же указ "О престолонаследии" стал причиной дворцовых переворотов, длившихся весь XVIII век. Да и тотальное закрепощение крестьян, помноженное на полицейский характер государства, десятилетия спустя привело к экономической отсталости.Впрочем, о последствиях правления Петра I историки все еще спорят. Как и о его преобразованиях — эволюция это была или революция. Ну а что еще ожидать от столь масштабной и разносторонней личности.

https://ria.ru/20191214/1562379806.html

россия

москва

швеция

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василий ключевский, россия, москва, швеция, российская академия наук, новые времена, петр i