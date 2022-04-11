https://ria.ru/20220411/posevnaya-1782933726.html

Весенние полевые работы начинаются в Алтайском крае

Весенние полевые работы начинаются в Алтайском крае - РИА Новости, 11.04.2022

Весенние полевые работы начинаются в Алтайском крае

Весенние полевые работы начинаются в степных районах Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:10

2022-04-11T16:10

2022-04-11T16:10

алтайский край

алтайский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Весенние полевые работы начинаются в степных районах Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. В министерстве сельского хозяйства региона уточняют, что технологическая операция по сохранению влаги в почве особо актуальна для районов степной зоны, где традиционно фиксируется дефицит влаги в почве. При благоприятной погоде ожидается, что в ближайшие дни в цикл полевых работ будут включаться и другие хозяйства. "В этом году сельхозтоваропроизводителям Алтайского края предстоит провести яровой сев на площади 4 миллиона 600 тысяч гектаров. Общая площадь сева ожидается на уровне 5 миллионов 255 тысяч гектаров, что больше предыдущего года на 32 тысяч гектаров. Вырастут площади сева зерновых, сахарной свеклы, сои, картофеля и овощных культур", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20211220/ekonomika-1764538001.html

алтайский край

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алтайский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)