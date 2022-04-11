Весенние полевые работы начинаются в Алтайском крае
Весенние полевые работы. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Весенние полевые работы начинаются в степных районах Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В степной зоне Алтайского края начались полевые работы…На прошлой неделе раннее весеннее боронование посевов многолетних трав начали несколько хозяйств Угловского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского районов. В выходные в Михайловском районе на отдельных участках начали сеять многолетние травы, которые станут залогом создания запаса кормов для сельхозживотных", - говорится в сообщении.
В министерстве сельского хозяйства региона уточняют, что технологическая операция по сохранению влаги в почве особо актуальна для районов степной зоны, где традиционно фиксируется дефицит влаги в почве. При благоприятной погоде ожидается, что в ближайшие дни в цикл полевых работ будут включаться и другие хозяйства.
"В этом году сельхозтоваропроизводителям Алтайского края предстоит провести яровой сев на площади 4 миллиона 600 тысяч гектаров. Общая площадь сева ожидается на уровне 5 миллионов 255 тысяч гектаров, что больше предыдущего года на 32 тысяч гектаров. Вырастут площади сева зерновых, сахарной свеклы, сои, картофеля и овощных культур", - отмечает пресс-служба.
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