https://ria.ru/20220411/port-1782844687.html

Порт в Мариуполе освободили на 80 процентов

Порт в Мариуполе освободили на 80 процентов - РИА Новости, 11.04.2022

Порт в Мариуполе освободили на 80 процентов

Националисты продолжают оказывать сопротивление в порту Мариуполя, который освобожден более чем на три четверти, заявил представитель Народной милиции Донецкой... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:33

2022-04-11T09:33

2022-04-11T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

мариуполь

эдуард басурин

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Националисты продолжают оказывать сопротивление в порту Мариуполя, который освобожден более чем на три четверти, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Как заявлял в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров, сам Мариуполь свободен уже на 98 процентов.Кроме того, по данным Басурина на 7 апреля, на территории "Азовстали" оставалось до 3,5 тысячи боевиков.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, началась зачистка города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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россия

донецк (днр)

мариуполь

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мариуполь, эдуард басурин