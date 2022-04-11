https://ria.ru/20220411/pomosch-1782860996.html

Первая гумпомощь зоопаркам Донбасса и Украины прибыла в ДНР

Первая гумпомощь зоопаркам Донбасса и Украины прибыла в ДНР - РИА Новости, 11.04.2022

Первая гумпомощь зоопаркам Донбасса и Украины прибыла в ДНР

Первый гуманитарный груз от российских зоопарков и волонтеров в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе доставлен в ДНР, в составе гумпомощи... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:50

2022-04-11T10:50

2022-04-11T11:53

обострение ситуации в днр и лнр

общество

здоровье - общество

светлана акулова

донецкая народная республика

общероссийский народный фронт

московский зоопарк

украина

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый гуманитарный груз от российских зоопарков и волонтеров в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе доставлен в ДНР, в составе гумпомощи комбикорма, сухие корма, сухое молоко, ветеринарные лекарственные препараты, рассказали в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ)."9 апреля первая партия гуманитарного груза в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ прибыла в зоопарк "Придорожное" в Донецкой народной республике. В составе гуманитарной помощи комбикорма, сухие корма, сухое молоко, ветеринарные лекарственные препараты", - говорится в сообщении.Отмечается, что груз был собран 7 апреля в Московском зоопарке. Сопровождали его заместитель директора Московского зоопарка по зоологической работе, главный ветврач и руководитель отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка, а также представители Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей."Нашим ребятам было очень непросто ехать. Они постоянно думали как о безопасности груза, так и о том, смогут ли добраться до коллег. На месте они увидели, что в зоопарке не хватает кормов, инвентаря, стройматериалов. Пообщавшись с директором зоопарка, поняли, что помощь необходима немедленно. Нужны дополнительные специализированные витамины, антигельминтные препараты, антибиотики, вакцины. Уже сейчас корректируем списки требуемой гуманитарной помощи, в числе прочего в список необходимых ветеринарных препаратов были добавлены витамины для птиц. Наш главный ветврач осмотрел животных зоопарка. Помимо постоянных подопечных, там сейчас живут два тигренка и маленькая львица, эвакуированные из Мариупольского зоопарка. Мы передали им сухие молочные смеси. С их помощью тигрята смогут развиваться так, как будто бы их выкармливала мама. Пока состояние как тигрят, так и львицы не вызывает опасений, но в ближайшее время им важно сделать вакцинации по возрасту. Мы продолжим тесное общение с коллегами из Придорожного. Разумеется, мы продолжим делать все возможное для того, чтобы помогать дальше и больше", – цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.Уточняется, что помимо передачи гуманитарной помощи, был проведен комплексный ветеринарный осмотр животных зоопарка "Придорожное" в том числе недавно эвакуированных волонтерами из ДНР полуторамесячной львицы и двух двухмесячных тигрят.Отмечается, что акция #МыВместе по помощи зоопаркам Донбасса и Украины вызвала огромный отклик и она продолжается. Каждый желающий сможет принести стройматериалы, корма и ветеринарные препараты для животных – то, что требуется прямо сейчас. Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно в c 9.00 до 20.00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам и реквизиты для сбора средств в рамках акции опубликованы на сайте Московского зоопарка.

https://ria.ru/20220407/zoopark-1782303151.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, светлана акулова, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, московский зоопарк, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии