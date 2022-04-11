Рейтинг@Mail.ru
Первая гумпомощь зоопаркам Донбасса и Украины прибыла в ДНР - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/pomosch-1782860996.html
Первая гумпомощь зоопаркам Донбасса и Украины прибыла в ДНР
Первая гумпомощь зоопаркам Донбасса и Украины прибыла в ДНР - РИА Новости, 11.04.2022
Первая гумпомощь зоопаркам Донбасса и Украины прибыла в ДНР
Первый гуманитарный груз от российских зоопарков и волонтеров в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе доставлен в ДНР, в составе гумпомощи... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:50
2022-04-11T11:53
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
светлана акулова
донецкая народная республика
общероссийский народный фронт
московский зоопарк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776920970_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_104952dc831693421fe92ef66f8db515.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый гуманитарный груз от российских зоопарков и волонтеров в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе доставлен в ДНР, в составе гумпомощи комбикорма, сухие корма, сухое молоко, ветеринарные лекарственные препараты, рассказали в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ)."9 апреля первая партия гуманитарного груза в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ прибыла в зоопарк "Придорожное" в Донецкой народной республике. В составе гуманитарной помощи комбикорма, сухие корма, сухое молоко, ветеринарные лекарственные препараты", - говорится в сообщении.Отмечается, что груз был собран 7 апреля в Московском зоопарке. Сопровождали его заместитель директора Московского зоопарка по зоологической работе, главный ветврач и руководитель отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка, а также представители Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей."Нашим ребятам было очень непросто ехать. Они постоянно думали как о безопасности груза, так и о том, смогут ли добраться до коллег. На месте они увидели, что в зоопарке не хватает кормов, инвентаря, стройматериалов. Пообщавшись с директором зоопарка, поняли, что помощь необходима немедленно. Нужны дополнительные специализированные витамины, антигельминтные препараты, антибиотики, вакцины. Уже сейчас корректируем списки требуемой гуманитарной помощи, в числе прочего в список необходимых ветеринарных препаратов были добавлены витамины для птиц. Наш главный ветврач осмотрел животных зоопарка. Помимо постоянных подопечных, там сейчас живут два тигренка и маленькая львица, эвакуированные из Мариупольского зоопарка. Мы передали им сухие молочные смеси. С их помощью тигрята смогут развиваться так, как будто бы их выкармливала мама. Пока состояние как тигрят, так и львицы не вызывает опасений, но в ближайшее время им важно сделать вакцинации по возрасту. Мы продолжим тесное общение с коллегами из Придорожного. Разумеется, мы продолжим делать все возможное для того, чтобы помогать дальше и больше", – цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.Уточняется, что помимо передачи гуманитарной помощи, был проведен комплексный ветеринарный осмотр животных зоопарка "Придорожное" в том числе недавно эвакуированных волонтерами из ДНР полуторамесячной львицы и двух двухмесячных тигрят.Отмечается, что акция #МыВместе по помощи зоопаркам Донбасса и Украины вызвала огромный отклик и она продолжается. Каждый желающий сможет принести стройматериалы, корма и ветеринарные препараты для животных – то, что требуется прямо сейчас. Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно в c 9.00 до 20.00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам и реквизиты для сбора средств в рамках акции опубликованы на сайте Московского зоопарка.
https://ria.ru/20220407/zoopark-1782303151.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776920970_498:0:2701:1652_1920x0_80_0_0_59c586e995d0ff4d63657320e112ca48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, светлана акулова, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, московский зоопарк, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
10:50 11.04.2022 (обновлено: 11:53 11.04.2022)
 
Первая гумпомощь зоопаркам Донбасса и Украины прибыла в ДНР

Первый гуманитарный груз для помощи зоопаркам Донбасса и Украины прибыл в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Мариуполя
Жительница Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жительница Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый гуманитарный груз от российских зоопарков и волонтеров в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе доставлен в ДНР, в составе гумпомощи комбикорма, сухие корма, сухое молоко, ветеринарные лекарственные препараты, рассказали в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ).
"9 апреля первая партия гуманитарного груза в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ прибыла в зоопарк "Придорожное" в Донецкой народной республике. В составе гуманитарной помощи комбикорма, сухие корма, сухое молоко, ветеринарные лекарственные препараты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз был собран 7 апреля в Московском зоопарке. Сопровождали его заместитель директора Московского зоопарка по зоологической работе, главный ветврач и руководитель отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка, а также представители Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
"Нашим ребятам было очень непросто ехать. Они постоянно думали как о безопасности груза, так и о том, смогут ли добраться до коллег. На месте они увидели, что в зоопарке не хватает кормов, инвентаря, стройматериалов. Пообщавшись с директором зоопарка, поняли, что помощь необходима немедленно. Нужны дополнительные специализированные витамины, антигельминтные препараты, антибиотики, вакцины. Уже сейчас корректируем списки требуемой гуманитарной помощи, в числе прочего в список необходимых ветеринарных препаратов были добавлены витамины для птиц. Наш главный ветврач осмотрел животных зоопарка. Помимо постоянных подопечных, там сейчас живут два тигренка и маленькая львица, эвакуированные из Мариупольского зоопарка. Мы передали им сухие молочные смеси. С их помощью тигрята смогут развиваться так, как будто бы их выкармливала мама. Пока состояние как тигрят, так и львицы не вызывает опасений, но в ближайшее время им важно сделать вакцинации по возрасту. Мы продолжим тесное общение с коллегами из Придорожного. Разумеется, мы продолжим делать все возможное для того, чтобы помогать дальше и больше", – цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
1 из 9

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Груз распределяют среди местных питомников.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
2 из 9

Груз распределяют среди местных питомников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Разгрузка корма для собак в Луганске.

Разгрузка корма для собак в рамках гуманитарной помощи для питомника французских бульдогов Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
3 из 9

Разгрузка корма для собак в Луганске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
4 из 9

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

Французский бульдог питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
5 из 9

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
6 из 9

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
7 из 9

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

Разгрузка корма для собак в рамках гуманитарной помощи для питомника французских бульдогов Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
8 из 9

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
9 из 9

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 9

Груз распределяют среди местных питомников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Разгрузка корма для собак в Луганске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 9

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Уточняется, что помимо передачи гуманитарной помощи, был проведен комплексный ветеринарный осмотр животных зоопарка "Придорожное" в том числе недавно эвакуированных волонтерами из ДНР полуторамесячной львицы и двух двухмесячных тигрят.
Отмечается, что акция #МыВместе по помощи зоопаркам Донбасса и Украины вызвала огромный отклик и она продолжается. Каждый желающий сможет принести стройматериалы, корма и ветеринарные препараты для животных – то, что требуется прямо сейчас. Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно в c 9.00 до 20.00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам и реквизиты для сбора средств в рамках акции опубликованы на сайте Московского зоопарка.
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 14:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЗдоровье - ОбществоСветлана АкуловаДонецкая Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронтМосковский зоопаркУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала