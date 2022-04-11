https://ria.ru/20220411/pekhota-1782897058.html

СМИ: командование бросило украинскую бригаду морской пехоты в Мариуполе

СМИ: командование бросило украинскую бригаду морской пехоты в Мариуполе - РИА Новости, 11.04.2022

СМИ: командование бросило украинскую бригаду морской пехоты в Мариуполе

Украинская 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая находится в Мариуполе, пожаловалась, что ресурсы бригады истощены, а командование бросило своих... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:23

2022-04-11T13:23

2022-04-11T13:23

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинская 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая находится в Мариуполе, пожаловалась, что ресурсы бригады истощены, а командование бросило своих подчиненных на верную смерть, сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.Сообщение было опубликовано на странице бригады в соцсетях. Страница не верифицирована, однако часть пользователей подтверждают информацию в обращении, в то время как некоторые подозревают, что страница могла быть взломана, сообщает Страна.ua."Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая из лужи и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады... Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара", - говорится в сообщении бригады в соцсетях.В сообщении говорится о нежелании украинских властей и командования вооруженных сил Украины прийти на помощь заблокированным в Мариуполе военнослужащим. "С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой так как боекомплекта не осталось", - говорится в обращении морпехов.Ранее замкомандира националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) из Мариуполя Святослав Паламар пожаловался на отсутствие связи с политиками, которые ранее заявляли об их поддержке. Паламар заявил, что уже больше двух недель у его подразделения нет связи с командованием, так как "никто не берет трубку".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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