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Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
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Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС
Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:34
2022-04-11T14:34
в мире
грузия
еврокомиссия
молдавия
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС."Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать очень быстро, чтобы предоставить Совету ЕС позицию Еврокомиссии в связи с заявками", - прокомментировал Вархели процедуру передачи опросников.На процедуру передачи опросников в Люксембург, где в понедельник также проходит заседание Совета глав МИД стран ЕС, прибыли министры иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и Молдавии Николай Попеску.Глава МИД Молдавии заявил журналистам, что рассчитывает на то, что Кишинев сможет подготовить ответы на опросник в течение нескольких недель.Находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса присоединения Украины к Евросоюзу.Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.
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в мире, грузия, еврокомиссия, молдавия
14:34 11.04.2022
 
Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС

Еврокомиссар Вархели передал Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.
"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать очень быстро, чтобы предоставить Совету ЕС позицию Еврокомиссии в связи с заявками", - прокомментировал Вархели процедуру передачи опросников.
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На процедуру передачи опросников в Люксембург, где в понедельник также проходит заседание Совета глав МИД стран ЕС, прибыли министры иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и Молдавии Николай Попеску.
Глава МИД Молдавии заявил журналистам, что рассчитывает на то, что Кишинев сможет подготовить ответы на опросник в течение нескольких недель.
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Находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса присоединения Украины к Евросоюзу.
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.
 
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