https://ria.ru/20220411/oprosnik-1782913343.html

Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС

Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022

Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:34

2022-04-11T14:34

2022-04-11T14:34

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС."Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать очень быстро, чтобы предоставить Совету ЕС позицию Еврокомиссии в связи с заявками", - прокомментировал Вархели процедуру передачи опросников.На процедуру передачи опросников в Люксембург, где в понедельник также проходит заседание Совета глав МИД стран ЕС, прибыли министры иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и Молдавии Николай Попеску.Глава МИД Молдавии заявил журналистам, что рассчитывает на то, что Кишинев сможет подготовить ответы на опросник в течение нескольких недель.Находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса присоединения Украины к Евросоюзу.Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.

https://ria.ru/20220304/es-1776395754.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, грузия, еврокомиссия, молдавия