Еврокомиссия передала Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС
Еврокомиссар Вархели передал Грузии и Молдавии опросники для вступления в ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.
"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать очень быстро, чтобы предоставить Совету ЕС позицию Еврокомиссии в связи с заявками", - прокомментировал Вархели процедуру передачи опросников.
На процедуру передачи опросников в Люксембург, где в понедельник также проходит заседание Совета глав МИД стран ЕС, прибыли министры иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и Молдавии Николай Попеску.
Глава МИД Молдавии заявил журналистам, что рассчитывает на то, что Кишинев сможет подготовить ответы на опросник в течение нескольких недель.
28 февраля, 16:43Санду заявила о необходимости ускорить вступление Молдавии в ЕС
Находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса присоединения Украины к Евросоюзу.
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.