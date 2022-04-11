14:01 11.04.2022 (обновлено: 15:36 11.04.2022)
Лавров рассказал, с чем призвана покончить операция России на Украине
Лавров: операция России на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецоперация на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", — сказал министр.
25 марта, 08:00Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
Он подчеркнул, что фундаментом для подобных действий Вашингтона стали грубейшие нарушения международного права, при этом правила подобной системы никому не ясны, а в Белом доме и Госдепартаменте их вырабатывают от случая к случаю.
При этом он указал, что отношение США и их союзников к России изменилось.
"Это очень серьезный разворот даже вот в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США <…> стали проводить после начала нашей специальной военной операции, политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость", — отметил глава российской дипломатии.
10 апреля, 08:00Европа ликвидирует дипломатию. За ненадобностью
Он подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.
"Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями — это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение. Мы можем быть только членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности", — добавил Лавров.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.