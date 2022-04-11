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Лавров рассказал, с чем призвана покончить операция России на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/operatsiya-1782906092.html
Лавров рассказал, с чем призвана покончить операция России на Украине
Лавров рассказал, с чем призвана покончить операция России на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
Лавров рассказал, с чем призвана покончить операция России на Украине
Спецоперация на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:01
2022-04-11T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецоперация на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"."Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", — сказал министр.Он подчеркнул, что фундаментом для подобных действий Вашингтона стали грубейшие нарушения международного права, при этом правила подобной системы никому не ясны, а в Белом доме и Госдепартаменте их вырабатывают от случая к случаю.При этом он указал, что отношение США и их союзников к России изменилось."Это очень серьезный разворот даже вот в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США &lt;…&gt; стали проводить после начала нашей специальной военной операции, политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость", — отметил глава российской дипломатии.Он подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал."Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями — это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение. Мы можем быть только членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности", — добавил Лавров.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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сергей лавров, в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
14:01 11.04.2022 (обновлено: 15:36 11.04.2022)
 
Лавров рассказал, с чем призвана покончить операция России на Украине

Лавров: операция России на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецоперация на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", — сказал министр.
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Он подчеркнул, что фундаментом для подобных действий Вашингтона стали грубейшие нарушения международного права, при этом правила подобной системы никому не ясны, а в Белом доме и Госдепартаменте их вырабатывают от случая к случаю.
При этом он указал, что отношение США и их союзников к России изменилось.
"Это очень серьезный разворот даже вот в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США <…> стали проводить после начала нашей специальной военной операции, политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость", — отметил глава российской дипломатии.
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Он подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.
"Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями — это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение. Мы можем быть только членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности", — добавил Лавров.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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