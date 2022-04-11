https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782895279.html
Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР
Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР - РИА Новости, 11.04.2022
Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР
Более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую государственную аккредитацию, сказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:16
2022-04-11T13:16
2022-04-11T13:16
общество
совет федерации рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую государственную аккредитацию, сказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков."Сегодня я могу сказать о том, что восемь высших учебных заведений нашей республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию, 11 учреждений среднего профессионального образования, 11 школ прошли успешно российскую государственную аккредитацию. За это время мы уже выдали 12 с половиной тысяч российских дипломов", - сказал он в ходе видеомоста во время расширенного заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре."То есть впервые иностранные вузы, учреждения среднего профессионального образования выдают российские дипломы своим выпускникам. В этом году это количество удвоится", - добавил он.
https://ria.ru/20220411/uchebniki-1782891855.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, донецкая народная республика
Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР
Кушаков: более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую госаккредитацию