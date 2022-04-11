https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782895279.html

Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР

Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР - РИА Новости, 11.04.2022

Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР

Более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую государственную аккредитацию, сказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:16

2022-04-11T13:16

2022-04-11T13:16

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую государственную аккредитацию, сказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков."Сегодня я могу сказать о том, что восемь высших учебных заведений нашей республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию, 11 учреждений среднего профессионального образования, 11 школ прошли успешно российскую государственную аккредитацию. За это время мы уже выдали 12 с половиной тысяч российских дипломов", - сказал он в ходе видеомоста во время расширенного заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре."То есть впервые иностранные вузы, учреждения среднего профессионального образования выдают российские дипломы своим выпускникам. В этом году это количество удвоится", - добавил он.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, совет федерации рф, донецкая народная республика