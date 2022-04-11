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Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР - РИА Новости, 11.04.2022
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Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР
Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР - РИА Новости, 11.04.2022
Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР
Более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую государственную аккредитацию, сказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:16
2022-04-11T13:16
общество
совет федерации рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую государственную аккредитацию, сказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков."Сегодня я могу сказать о том, что восемь высших учебных заведений нашей республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию, 11 учреждений среднего профессионального образования, 11 школ прошли успешно российскую государственную аккредитацию. За это время мы уже выдали 12 с половиной тысяч российских дипломов", - сказал он в ходе видеомоста во время расширенного заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре."То есть впервые иностранные вузы, учреждения среднего профессионального образования выдают российские дипломы своим выпускникам. В этом году это количество удвоится", - добавил он.
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общество, совет федерации рф, донецкая народная республика
13:16 11.04.2022
 
Российскую аккредитацию получили более 20 образовательных учреждений ДНР

Кушаков: более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую госаккредитацию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускники университета после церемонии вручения дипломов
Выпускники университета после церемонии вручения дипломов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 20 образовательных учреждений ДНР получили российскую государственную аккредитацию, сказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
"Сегодня я могу сказать о том, что восемь высших учебных заведений нашей республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию, 11 учреждений среднего профессионального образования, 11 школ прошли успешно российскую государственную аккредитацию. За это время мы уже выдали 12 с половиной тысяч российских дипломов", - сказал он в ходе видеомоста во время расширенного заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
"То есть впервые иностранные вузы, учреждения среднего профессионального образования выдают российские дипломы своим выпускникам. В этом году это количество удвоится", - добавил он.
Торговля учебниками - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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