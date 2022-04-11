"Хватит покупать зарубежное". Как России выйти из технологической изоляции

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Технологическую изоляцию страны удастся преодолеть, считают в научном сообществе. Это показала недавняя встреча президента Владимира Путина с главой РАН академиком Александром Сергеевым. Что нужно, чтобы наукоемкие отрасли экономики стали самодостаточными, — в материале РИА Новости.В новых условияхРоссийская экономика уже глубоко интегрирована в глобальные производственные процессы, участвует в многочисленных цепочках добавленной стоимости. Осуществляя догоняющее развитие, страна закупала за рубежом оборудование, технологии, приглашала иностранных инвесторов, строила целые отрасли экономики с нуля. Недавний пример тому — рынок мобильной связи и широкополосного интернета, один из самых развитых и качественных в Европе. Теперь из-за ужесточения санкций России неизбежно грозит технологическая изоляция."Значит, мы должны выбрать другой путь, возможно, более затратный, медленный, и реализовать его как безусловный государственный приоритет — хватит просто покупать зарубежное, не заботясь о собственных основах науки и технологий", — комментирует академик Наталья Иванова, доктор экономических наук, руководитель направления "Наука и инновации" ИМЭМО РАН.Правительство может определить, что критически важно для сочетания форсированного импортозамещения и целей долгосрочного прогресса, создания базы для роста экономики. Мы должны сейчас самостоятельно решать самые сложные вопросы технического прогресса. "Потенциал у нас есть", — подчеркивает академик. Есть и специалисты по инновациям, доступен мировой опыт, в том числе китайский. Однако требуется соблюсти некоторые условия.Триада успеха"Для успешного развития высокотехнологичных отраслей экономики необходимы три фактора: большой научный задел, активные на рынке предприятия и поддержка государства как спонсора и регулятора. Тогда возникают конкурентоспособные на мировом уровне направления. Очевидный пример — производство вооружения", — говорит Иванова.Другой вариант — решение задачи путем мобилизации всех усилий в условиях форс-мажора, как это было с созданием вакцины от коронавируса "Спутник V" в Центре Гамалеи: "Несмотря на сильную зависимость от импортных фармпрепаратов, рынок вакцин от гриппа всегда был наш, мы сохраняли сильную школу вирусологии, обеспечивая каждый год иммунизацию широких слоев населения", — продолжает академик.Ясно, что таких направлений не может быть много, уточняет она. Возникнут перечни товаров критического импорта, обеспечивающего первоочередные задачи жизнеобеспечения. Их включение в число новых государственных приоритетов даст импульс к развитию соответствующих отраслей. Из этого проистекает ресурсная поддержка наиболее важных направлений научных исследований, обеспечение разработчиков технологий широким спектром льгот.Самодостаточность и лидерство"Никакая экономика не может быть замкнутой на себя. Отрасль, претендующая на лидерство, ориентирована на внешние рынки. И чем более она конкурентоспособна в мире, тем менее зависит от импорта", — отмечает Александр Родин, кандидат физико-математических наук, руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ.Ученый приводит в пример атомную отрасль: "На "Росатом" санкции не спешат накладывать. Иначе в мире остановится атомная энергетика, в том числе в США. Все потому, что в СССР была заявка на глобальное лидерство в этой сфере".Космос — еще одно стратегическое направление в советское время — многие годы сохранял лидирующие позиции. Однако теперь доля России в космической глобальной экономике — не более 1,5 процента. "Изменить это будет сложно. Как и поддерживать инвестиции на предыдущем уровне", — полагает Родин. Прогресс уже не такой быстрый, как в прошлом веке, а значит, технологического рывка в космической отрасли стоит ждать в масштабе десятилетия.Еще более уязвимое направление, по его мнению, — микроэлектроника. В оборонной промышленности элементная база самодостаточна, в остальных отраслях наши позиции оставляют желать лучшего. Заменить продукцию тайваньской фабрики TSMC, услугами которой пользуется весь мир, нечем.Тем не менее ситуация в высокотехнологичном секторе не выглядит безнадежной. "Появятся новые отрасли, где Россия займет лидирующие позиции", — уверен ученый. Для примера — комплекс технологий устойчивого развития."Россия обладает крупнейшими в мире климатическими ресурсами и обязана играть одну из ведущих ролей в этой области. Запад инициировал углеродное регулирование как средство давления на нашу экономику, и это позволяет нам сделать серьезную заявку на лидерство не только в производстве углеводородного сырья, но и управлении углеродным балансом", — говорит Родин.Технологии устойчивого развития очень наукоемкие, а у российской фундаментальной науки в этой области серьезные позиции, продолжает эксперт. Это позволит выйти на новые рынки. В первую очередь, в Юго-Восточной Азии, где проблемы окружающей среды стоят очень остро. Это касается и наших северных территорий, и акваторий, зон вечной мерзлоты, Севморпути. Там климатические изменения особенно заметны, есть угроза гражданской инфраструктуре. Среди успешных примеров разработанных технологий — созданная в МФТИ линейка приборов на основе лазерной спектроскопии для анализа парниковых газов."Мы претендуем на рынок научного оборудования и не только в России. У нас тесные связи с Белоруссией. Нельзя замыкаться, надо конкурировать на глобальном уровне, иначе неизбежна потеря качества", — заключает специалист.Что делать с наукойЭксперты подчеркивают: фундаментальная наука — один из ключевых драйверов высокотехнологичного сектора экономики. В России много сильных научных школ, ведущих проекты на переднем крае."Чтобы стать глобальным игроком, нужны достижения в фундаментальных исследованиях на мировом уровне. Для этого науку необходимо хорошо финансировать со стороны государства", — уверен Александр Родин. Так, его лабораторию основали в 2011-м при поддержке Минобрнауки. Благодаря "мегагранту" в Россию вернулся уехавший в начале 1990-х Владимир Краснопольский, один из ведущих специалистов по атмосферам планет Солнечной системы. Закупили самое современное оборудование, создали прорывные технологии."Наука прекрасно развивается самостоятельно, как свидетельствует мировой опыт. В ней много механизмов саморегулирования. РАН до реформы на это претендовала. Возможно, организация академической науки не была идеальной, но во многих критически важных направлениях — это лучшее, что у нас есть", — отмечает Наталья Иванова.По словам академика, в развитых странах доля затрат на фундаментальные исследования в НИОКР не превышает десяти-двенадцати процентов: "Наука обходится совсем недорого по сравнению с другими стадиями исследовательского цикла — разработками и опытным производством, да и с другими сферами экономики. На фундаментальных направлениях следует сохранять максимальное число ученых и экспертов, чтобы знать, в какую дверь стучаться".Необходимо поддерживать издание и распространение научных журналов, следить за тем, что делают в мире, перечисляет Иванова. А также финансировать широкий круг исследований, необходимых для целей общественного развития, в том числе гуманитарных, поскольку в сложные моменты они играют важную роль."Стройте храмы, но не забывайте создавать новые научные институты", — говорит академик.Роль наукиНаукоемкость — один из главных параметров развития отрасли, показывающий соотношение затрат на НИОКР (научно-технические и опытно-конструкторские работы) к обороту компании. В сфере фармацевтики он достигает двадцати процентов, то есть с каждых ста долларов от продаж фармкомпании на научные исследования уходит двадцать. Авиационная, автомобильная отрасли — менее наукоемкие. В сельском хозяйстве этот показатель и вовсе два-пять процентов при большой поддержке со стороны государства. И этого вполне хватает для развития."Если страна хочет стать экономически сильной державой, все отрасли должны быть наукоемкими и инновационными", — подчеркивает Наталья Иванова.Однако встает вопрос приоритетов — что и как поддерживать в первую очередь. Ответ на это дает государство во взаимодействии с бизнесом, считает академик. Запрос должен идти от участников рынка, но одновременно нужен список критически важных технологий, сформированных министерствами по итогам консультаций с предпринимателями. Допустим, для сельского хозяйства это инкубационные яйца, посевные семена, ветеринарные препараты. Важный агент модернизации — торговые сети, потому что они, тесно взаимодействуя с производителями, по сути, отвечают за то, чтобы обеспечить товарами население.Не надо браться сразу за задачу догнать технологических лидеров, пусть мы сделаем что-то из предыдущего технологического поколения, зато много и свое, предупреждает Иванова: "При огромной импортозависимости мы не все сумеем сделать сами. Возможно, что-то получится в партнерстве с Китаем, Ираном, на что-то надо бросить все силы, где-то искать обходные пути".С 2014 года в России действуют ограничения на ввоз высоких технологий, запущены программы по импортозамещению, но в реальности зависимость от импорта в сфере высоких технологий выросла."Бизнесу сложно обращаться напрямую в институты, к ученым. Им проще найти общий язык с поставщиками-посредниками в Китае, Южной Корее, Японии и в обход санкций закупать у них. Задача государства — оставить это для исключительных случаев и заставить бизнес инвестировать в нашу науку, в инженерные школы", — полагает академик.Она приводит в пример разработку ФИАН — высокопольный томограф на сверхпроводящих магнитах, не требующий заправки жидким гелием. О его создании объявили десять лет назад, нашли заинтересованные компании, Минпромторг оказывал финансовую поддержку, однако регистрационное удостоверение аппарат так и не получил. Государственные учреждения продолжали закупать МРТ у глобальных поставщиков известных брендов."Конечно, у нас свободный рынок, однако есть и собственная политика. Ее обозначили в оборонном комплексе и производстве вакцин — значит, можно и в других областях", — констатирует Наталья Иванова. Она сравнивает государство, бизнес и науку с лебедем, раком и щукой: имея разные алгоритмы действий и критерии эффективности, они тянут телегу общего дела в разные стороны. А надо, чтобы она ехала. Задача архисложная, но решаемая.Время возможностейИмпортозамещение становится приоритетом для проектов, ищущих государственного финансирования."Мы будем поддерживать все. Номенклатура товаров и изделий, которые нужны, настолько велика, что фактически нас интересует все — предметы первой необходимости, медицинские товары и фармпрепараты, электроника, агропромышленный комплекс. Многим нашим компаниям трудно было конкурировать с такими гигантами, как "Сименс", теперь возможностей больше", — рассказывает генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.На днях фонд запустил сразу несколько программ по отбору стартапов, готовых выпускать продукцию и предоставлять услуги взамен уходящих с российского рынка компаний. Поляков приводит пример с группой компаний "Владмива", где разрабатывают материалы и оборудование для стоматологии. До сих пор им трудно было соревноваться с мировыми лидерами на отечественном рынке, сейчас все изменится."Нам сложно судить, какие направления наиболее перспективны. Больше всего проектов в области IT, открытого программного обеспечения. Во время пандемии много стартапов поднялось на продуктах для удаленной работы. И теперь, как мы рассчитываем, сами компании-заявители докажут нам, что решают проблему импортозамещения", — поясняет Поляков.В то же время, добавляет он, инновационные проекты развиваются там, где могут успешно конкурировать с крупным бизнесом. В первую очередь это медицинское приборостроение, IT, создание различных материалов, станкостроение, научное оборудование, биотехнологии."Надо, отбросив эмоции, видеть новые перспективы, рынки, потребителей. Внимательно анализировать ниши, откуда ушли конкуренты, и пытаться их заместить", — заключает Сергей Поляков.В России — разветвленная сеть институтов развития, фондов поддержки инноваций, фундаментальных исследований. По сути, есть все, чтобы высокотехнологические отрасли экономики продвигались вперед даже в таких непростых условиях.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Технологическую изоляцию страны удастся преодолеть, считают в научном сообществе. Это показала недавняя встреча президента Владимира Путина с главой РАН академиком Александром Сергеевым. Что нужно, чтобы наукоемкие отрасли экономики стали самодостаточными, — в материале РИА Новости.
В новых условиях
Российская экономика уже глубоко интегрирована в глобальные производственные процессы, участвует в многочисленных цепочках добавленной стоимости. Осуществляя догоняющее развитие, страна закупала за рубежом оборудование, технологии, приглашала иностранных инвесторов, строила целые отрасли экономики с нуля. Недавний пример тому — рынок мобильной связи и широкополосного интернета, один из самых развитых и качественных в Европе. Теперь из-за ужесточения санкций России неизбежно грозит технологическая изоляция.
"Значит, мы должны выбрать другой путь, возможно, более затратный, медленный, и реализовать его как безусловный государственный приоритет — хватит просто покупать зарубежное, не заботясь о собственных основах науки и технологий", — комментирует академик Наталья Иванова, доктор экономических наук, руководитель направления "Наука и инновации" ИМЭМО РАН.
Правительство может определить, что критически важно для сочетания форсированного импортозамещения и целей долгосрочного прогресса, создания базы для роста экономики. Мы должны сейчас самостоятельно решать самые сложные вопросы технического прогресса. "Потенциал у нас есть", — подчеркивает академик. Есть и специалисты по инновациям, доступен мировой опыт, в том числе китайский. Однако требуется соблюсти некоторые условия.
Академик РАН Наталья Иванова, доктор экономических наук, руководитель направления "Наука и инновации" ИМЭМО РАН
Триада успеха
"Для успешного развития высокотехнологичных отраслей экономики необходимы три фактора: большой научный задел, активные на рынке предприятия и поддержка государства как спонсора и регулятора. Тогда возникают конкурентоспособные на мировом уровне направления. Очевидный пример — производство вооружения", — говорит Иванова.
Другой вариант — решение задачи путем мобилизации всех усилий в условиях форс-мажора, как это было с созданием вакцины от коронавируса "Спутник V" в Центре Гамалеи: "Несмотря на сильную зависимость от импортных фармпрепаратов, рынок вакцин от гриппа всегда был наш, мы сохраняли сильную школу вирусологии, обеспечивая каждый год иммунизацию широких слоев населения", — продолжает академик.
Ясно, что таких направлений не может быть много, уточняет она. Возникнут перечни товаров критического импорта, обеспечивающего первоочередные задачи жизнеобеспечения. Их включение в число новых государственных приоритетов даст импульс к развитию соответствующих отраслей. Из этого проистекает ресурсная поддержка наиболее важных направлений научных исследований, обеспечение разработчиков технологий широким спектром льгот.
"Никакая экономика не может быть замкнутой на себя. Отрасль, претендующая на лидерство, ориентирована на внешние рынки. И чем более она конкурентоспособна в мире, тем менее зависит от импорта", — отмечает Александр Родин, кандидат физико-математических наук, руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ.
Ученый приводит в пример атомную отрасль: "На "Росатом" санкции не спешат накладывать. Иначе в мире остановится атомная энергетика, в том числе в США. Все потому, что в СССР была заявка на глобальное лидерство в этой сфере".
Космос — еще одно стратегическое направление в советское время — многие годы сохранял лидирующие позиции. Однако теперь доля России в космической глобальной экономике — не более 1,5 процента. "Изменить это будет сложно. Как и поддерживать инвестиции на предыдущем уровне", — полагает Родин. Прогресс уже не такой быстрый, как в прошлом веке, а значит, технологического рывка в космической отрасли стоит ждать в масштабе десятилетия.
Александр Родин, кандидат физико-математических наук, руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ
Еще более уязвимое направление, по его мнению, — микроэлектроника. В оборонной промышленности элементная база самодостаточна, в остальных отраслях наши позиции оставляют желать лучшего. Заменить продукцию тайваньской фабрики TSMC, услугами которой пользуется весь мир, нечем.
Тем не менее ситуация в высокотехнологичном секторе не выглядит безнадежной. "Появятся новые отрасли, где Россия займет лидирующие позиции", — уверен ученый. Для примера — комплекс технологий устойчивого развития.
"Россия обладает крупнейшими в мире климатическими ресурсами и обязана играть одну из ведущих ролей в этой области. Запад инициировал углеродное регулирование как средство давления на нашу экономику, и это позволяет нам сделать серьезную заявку на лидерство не только в производстве углеводородного сырья, но и управлении углеродным балансом", — говорит Родин.
Технологии устойчивого развития очень наукоемкие, а у российской фундаментальной науки в этой области серьезные позиции, продолжает эксперт. Это позволит выйти на новые рынки. В первую очередь, в Юго-Восточной Азии, где проблемы окружающей среды стоят очень остро. Это касается и наших северных территорий, и акваторий, зон вечной мерзлоты, Севморпути. Там климатические изменения особенно заметны, есть угроза гражданской инфраструктуре. Среди успешных примеров разработанных технологий — созданная в МФТИ линейка приборов на основе лазерной спектроскопии для анализа парниковых газов.
"Мы претендуем на рынок научного оборудования и не только в России. У нас тесные связи с Белоруссией. Нельзя замыкаться, надо конкурировать на глобальном уровне, иначе неизбежна потеря качества", — заключает специалист.
Эксперты подчеркивают: фундаментальная наука — один из ключевых драйверов высокотехнологичного сектора экономики. В России много сильных научных школ, ведущих проекты на переднем крае.
"Чтобы стать глобальным игроком, нужны достижения в фундаментальных исследованиях на мировом уровне. Для этого науку необходимо хорошо финансировать со стороны государства", — уверен Александр Родин. Так, его лабораторию основали в 2011-м при поддержке Минобрнауки. Благодаря "мегагранту" в Россию вернулся уехавший в начале 1990-х Владимир Краснопольский, один из ведущих специалистов по атмосферам планет Солнечной системы. Закупили самое современное оборудование, создали прорывные технологии.
"Наука прекрасно развивается самостоятельно, как свидетельствует мировой опыт. В ней много механизмов саморегулирования. РАН до реформы на это претендовала. Возможно, организация академической науки не была идеальной, но во многих критически важных направлениях — это лучшее, что у нас есть", — отмечает Наталья Иванова.
По словам академика, в развитых странах доля затрат на фундаментальные исследования в НИОКР не превышает десяти-двенадцати процентов: "Наука обходится совсем недорого по сравнению с другими стадиями исследовательского цикла — разработками и опытным производством, да и с другими сферами экономики. На фундаментальных направлениях следует сохранять максимальное число ученых и экспертов, чтобы знать, в какую дверь стучаться".
Необходимо поддерживать издание и распространение научных журналов, следить за тем, что делают в мире, перечисляет Иванова. А также финансировать широкий круг исследований, необходимых для целей общественного развития, в том числе гуманитарных, поскольку в сложные моменты они играют важную роль.
"Стройте храмы, но не забывайте создавать новые научные институты", — говорит академик.
Наукоемкость — один из главных параметров развития отрасли, показывающий соотношение затрат на НИОКР (научно-технические и опытно-конструкторские работы) к обороту компании. В сфере фармацевтики он достигает двадцати процентов, то есть с каждых ста долларов от продаж фармкомпании на научные исследования уходит двадцать. Авиационная, автомобильная отрасли — менее наукоемкие. В сельском хозяйстве этот показатель и вовсе два-пять процентов при большой поддержке со стороны государства. И этого вполне хватает для развития.
"Если страна хочет стать экономически сильной державой, все отрасли должны быть наукоемкими и инновационными", — подчеркивает Наталья Иванова.
Однако встает вопрос приоритетов — что и как поддерживать в первую очередь. Ответ на это дает государство во взаимодействии с бизнесом, считает академик. Запрос должен идти от участников рынка, но одновременно нужен список критически важных технологий, сформированных министерствами по итогам консультаций с предпринимателями. Допустим, для сельского хозяйства это инкубационные яйца, посевные семена, ветеринарные препараты. Важный агент модернизации — торговые сети, потому что они, тесно взаимодействуя с производителями, по сути, отвечают за то, чтобы обеспечить товарами население.
Специалисты Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева готовят модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции к отправке на космодром Байконур. Это самый крупный модуль на МКС для научных исследований, в нем предусмотрено 30 рабочих мест. Запущен в июле 2021 года, его ресурс рассчитан на десять лет.
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Специалисты Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева готовят модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции к отправке на космодром Байконур. Это самый крупный модуль на МКС для научных исследований, в нем предусмотрено 30 рабочих мест. Запущен в июле 2021 года, его ресурс рассчитан на десять лет.
Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования Земли "Геотон-Л1" для космического аппарата "Ресурс-П" на стенде холдинга "Швабе" на V Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
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Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования Земли "Геотон-Л1" для космического аппарата "Ресурс-П" на стенде холдинга "Швабе" на V Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий Подольского электромеханического завода. Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) — единственное в России предприятие по выпуску электрогидравлических агрегатов для ракетных комплексов "Ярс", "Тополь", "Искандер", реактивной системы залпового огня "Ураган", средств противовоздушной обороны "Бук-М2", "С-300В", "Панцирь-С1".
5 из 5
Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий Подольского электромеханического завода. Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) — единственное в России предприятие по выпуску электрогидравлических агрегатов для ракетных комплексов "Ярс", "Тополь", "Искандер", реактивной системы залпового огня "Ураган", средств противовоздушной обороны "Бук-М2", "С-300В", "Панцирь-С1".
Специалисты Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева готовят модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции к отправке на космодром Байконур. Это самый крупный модуль на МКС для научных исследований, в нем предусмотрено 30 рабочих мест. Запущен в июле 2021 года, его ресурс рассчитан на десять лет.
Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования Земли "Геотон-Л1" для космического аппарата "Ресурс-П" на стенде холдинга "Швабе" на V Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий Подольского электромеханического завода. Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) — единственное в России предприятие по выпуску электрогидравлических агрегатов для ракетных комплексов "Ярс", "Тополь", "Искандер", реактивной системы залпового огня "Ураган", средств противовоздушной обороны "Бук-М2", "С-300В", "Панцирь-С1".
Не надо браться сразу за задачу догнать технологических лидеров, пусть мы сделаем что-то из предыдущего технологического поколения, зато много и свое, предупреждает Иванова: "При огромной импортозависимости мы не все сумеем сделать сами. Возможно, что-то получится в партнерстве с Китаем, Ираном, на что-то надо бросить все силы, где-то искать обходные пути".
С 2014 года в России действуют ограничения на ввоз высоких технологий, запущены программы по импортозамещению, но в реальности зависимость от импорта в сфере высоких технологий выросла.
"Бизнесу сложно обращаться напрямую в институты, к ученым. Им проще найти общий язык с поставщиками-посредниками в Китае, Южной Корее, Японии и в обход санкций закупать у них. Задача государства — оставить это для исключительных случаев и заставить бизнес инвестировать в нашу науку, в инженерные школы", — полагает академик.
Она приводит в пример разработку ФИАН — высокопольный томограф на сверхпроводящих магнитах, не требующий заправки жидким гелием. О его создании объявили десять лет назад, нашли заинтересованные компании, Минпромторг оказывал финансовую поддержку, однако регистрационное удостоверение аппарат так и не получил. Государственные учреждения продолжали закупать МРТ у глобальных поставщиков известных брендов.
"Конечно, у нас свободный рынок, однако есть и собственная политика. Ее обозначили в оборонном комплексе и производстве вакцин — значит, можно и в других областях", — констатирует Наталья Иванова. Она сравнивает государство, бизнес и науку с лебедем, раком и щукой: имея разные алгоритмы действий и критерии эффективности, они тянут телегу общего дела в разные стороны. А надо, чтобы она ехала. Задача архисложная, но решаемая.
Томограф с безгелиевой системой охлаждения на сверхпроводящих магнитах, созданный в криогенном отделе ФИАН под руководством Евгения Демихова
Время возможностей
Импортозамещение становится приоритетом для проектов, ищущих государственного финансирования.
"Мы будем поддерживать все. Номенклатура товаров и изделий, которые нужны, настолько велика, что фактически нас интересует все — предметы первой необходимости, медицинские товары и фармпрепараты, электроника, агропромышленный комплекс. Многим нашим компаниям трудно было конкурировать с такими гигантами, как "Сименс", теперь возможностей больше", — рассказывает генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.
В центре — генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков
На днях фонд запустил сразу несколько программ по отбору стартапов, готовых выпускать продукцию и предоставлять услуги взамен уходящих с российского рынка компаний. Поляков приводит пример с группой компаний "Владмива", где разрабатывают материалы и оборудование для стоматологии. До сих пор им трудно было соревноваться с мировыми лидерами на отечественном рынке, сейчас все изменится.
"Нам сложно судить, какие направления наиболее перспективны. Больше всего проектов в области IT, открытого программного обеспечения. Во время пандемии много стартапов поднялось на продуктах для удаленной работы. И теперь, как мы рассчитываем, сами компании-заявители докажут нам, что решают проблему импортозамещения", — поясняет Поляков.
В то же время, добавляет он, инновационные проекты развиваются там, где могут успешно конкурировать с крупным бизнесом. В первую очередь это медицинское приборостроение, IT, создание различных материалов, станкостроение, научное оборудование, биотехнологии.
"Надо, отбросив эмоции, видеть новые перспективы, рынки, потребителей. Внимательно анализировать ниши, откуда ушли конкуренты, и пытаться их заместить", — заключает Сергей Поляков.
В России — разветвленная сеть институтов развития, фондов поддержки инноваций, фундаментальных исследований. По сути, есть все, чтобы высокотехнологические отрасли экономики продвигались вперед даже в таких непростых условиях.
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