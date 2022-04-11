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"Хватит покупать зарубежное". Как России выйти из технологической изоляции - РИА Новости, 11.04.2022
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Наука
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"Хватит покупать зарубежное". Как России выйти из технологической изоляции
"Хватит покупать зарубежное". Как России выйти из технологической изоляции - РИА Новости, 11.04.2022
"Хватит покупать зарубежное". Как России выйти из технологической изоляции
Технологическую изоляцию страны удастся преодолеть, считают в научном сообществе. Это показала недавняя встреча президента Владимира Путина с главой РАН... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:00
2022-04-11T08:07
наука
технологии
космос - риа наука
биология
it-компании
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Технологическую изоляцию страны удастся преодолеть, считают в научном сообществе. Это показала недавняя встреча президента Владимира Путина с главой РАН академиком Александром Сергеевым. Что нужно, чтобы наукоемкие отрасли экономики стали самодостаточными, — в материале РИА Новости.В новых условияхРоссийская экономика уже глубоко интегрирована в глобальные производственные процессы, участвует в многочисленных цепочках добавленной стоимости. Осуществляя догоняющее развитие, страна закупала за рубежом оборудование, технологии, приглашала иностранных инвесторов, строила целые отрасли экономики с нуля. Недавний пример тому — рынок мобильной связи и широкополосного интернета, один из самых развитых и качественных в Европе. Теперь из-за ужесточения санкций России неизбежно грозит технологическая изоляция."Значит, мы должны выбрать другой путь, возможно, более затратный, медленный, и реализовать его как безусловный государственный приоритет — хватит просто покупать зарубежное, не заботясь о собственных основах науки и технологий", — комментирует академик Наталья Иванова, доктор экономических наук, руководитель направления "Наука и инновации" ИМЭМО РАН.Правительство может определить, что критически важно для сочетания форсированного импортозамещения и целей долгосрочного прогресса, создания базы для роста экономики. Мы должны сейчас самостоятельно решать самые сложные вопросы технического прогресса. "Потенциал у нас есть", — подчеркивает академик. Есть и специалисты по инновациям, доступен мировой опыт, в том числе китайский. Однако требуется соблюсти некоторые условия.Триада успеха"Для успешного развития высокотехнологичных отраслей экономики необходимы три фактора: большой научный задел, активные на рынке предприятия и поддержка государства как спонсора и регулятора. Тогда возникают конкурентоспособные на мировом уровне направления. Очевидный пример — производство вооружения", — говорит Иванова.Другой вариант — решение задачи путем мобилизации всех усилий в условиях форс-мажора, как это было с созданием вакцины от коронавируса "Спутник V" в Центре Гамалеи: "Несмотря на сильную зависимость от импортных фармпрепаратов, рынок вакцин от гриппа всегда был наш, мы сохраняли сильную школу вирусологии, обеспечивая каждый год иммунизацию широких слоев населения", — продолжает академик.Ясно, что таких направлений не может быть много, уточняет она. Возникнут перечни товаров критического импорта, обеспечивающего первоочередные задачи жизнеобеспечения. Их включение в число новых государственных приоритетов даст импульс к развитию соответствующих отраслей. Из этого проистекает ресурсная поддержка наиболее важных направлений научных исследований, обеспечение разработчиков технологий широким спектром льгот.Самодостаточность и лидерство"Никакая экономика не может быть замкнутой на себя. Отрасль, претендующая на лидерство, ориентирована на внешние рынки. И чем более она конкурентоспособна в мире, тем менее зависит от импорта", — отмечает Александр Родин, кандидат физико-математических наук, руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ.Ученый приводит в пример атомную отрасль: "На "Росатом" санкции не спешат накладывать. Иначе в мире остановится атомная энергетика, в том числе в США. Все потому, что в СССР была заявка на глобальное лидерство в этой сфере".Космос — еще одно стратегическое направление в советское время — многие годы сохранял лидирующие позиции. Однако теперь доля России в космической глобальной экономике — не более 1,5 процента. "Изменить это будет сложно. Как и поддерживать инвестиции на предыдущем уровне", — полагает Родин. Прогресс уже не такой быстрый, как в прошлом веке, а значит, технологического рывка в космической отрасли стоит ждать в масштабе десятилетия.Еще более уязвимое направление, по его мнению, — микроэлектроника. В оборонной промышленности элементная база самодостаточна, в остальных отраслях наши позиции оставляют желать лучшего. Заменить продукцию тайваньской фабрики TSMC, услугами которой пользуется весь мир, нечем.Тем не менее ситуация в высокотехнологичном секторе не выглядит безнадежной. "Появятся новые отрасли, где Россия займет лидирующие позиции", — уверен ученый. Для примера — комплекс технологий устойчивого развития."Россия обладает крупнейшими в мире климатическими ресурсами и обязана играть одну из ведущих ролей в этой области. Запад инициировал углеродное регулирование как средство давления на нашу экономику, и это позволяет нам сделать серьезную заявку на лидерство не только в производстве углеводородного сырья, но и управлении углеродным балансом", — говорит Родин.Технологии устойчивого развития очень наукоемкие, а у российской фундаментальной науки в этой области серьезные позиции, продолжает эксперт. Это позволит выйти на новые рынки. В первую очередь, в Юго-Восточной Азии, где проблемы окружающей среды стоят очень остро. Это касается и наших северных территорий, и акваторий, зон вечной мерзлоты, Севморпути. Там климатические изменения особенно заметны, есть угроза гражданской инфраструктуре. Среди успешных примеров разработанных технологий — созданная в МФТИ линейка приборов на основе лазерной спектроскопии для анализа парниковых газов."Мы претендуем на рынок научного оборудования и не только в России. У нас тесные связи с Белоруссией. Нельзя замыкаться, надо конкурировать на глобальном уровне, иначе неизбежна потеря качества", — заключает специалист.Что делать с наукойЭксперты подчеркивают: фундаментальная наука — один из ключевых драйверов высокотехнологичного сектора экономики. В России много сильных научных школ, ведущих проекты на переднем крае."Чтобы стать глобальным игроком, нужны достижения в фундаментальных исследованиях на мировом уровне. Для этого науку необходимо хорошо финансировать со стороны государства", — уверен Александр Родин. Так, его лабораторию основали в 2011-м при поддержке Минобрнауки. Благодаря "мегагранту" в Россию вернулся уехавший в начале 1990-х Владимир Краснопольский, один из ведущих специалистов по атмосферам планет Солнечной системы. Закупили самое современное оборудование, создали прорывные технологии."Наука прекрасно развивается самостоятельно, как свидетельствует мировой опыт. В ней много механизмов саморегулирования. РАН до реформы на это претендовала. Возможно, организация академической науки не была идеальной, но во многих критически важных направлениях — это лучшее, что у нас есть", — отмечает Наталья Иванова.По словам академика, в развитых странах доля затрат на фундаментальные исследования в НИОКР не превышает десяти-двенадцати процентов: "Наука обходится совсем недорого по сравнению с другими стадиями исследовательского цикла — разработками и опытным производством, да и с другими сферами экономики. На фундаментальных направлениях следует сохранять максимальное число ученых и экспертов, чтобы знать, в какую дверь стучаться".Необходимо поддерживать издание и распространение научных журналов, следить за тем, что делают в мире, перечисляет Иванова. А также финансировать широкий круг исследований, необходимых для целей общественного развития, в том числе гуманитарных, поскольку в сложные моменты они играют важную роль."Стройте храмы, но не забывайте создавать новые научные институты", — говорит академик.Роль наукиНаукоемкость — один из главных параметров развития отрасли, показывающий соотношение затрат на НИОКР (научно-технические и опытно-конструкторские работы) к обороту компании. В сфере фармацевтики он достигает двадцати процентов, то есть с каждых ста долларов от продаж фармкомпании на научные исследования уходит двадцать. Авиационная, автомобильная отрасли — менее наукоемкие. В сельском хозяйстве этот показатель и вовсе два-пять процентов при большой поддержке со стороны государства. И этого вполне хватает для развития."Если страна хочет стать экономически сильной державой, все отрасли должны быть наукоемкими и инновационными", — подчеркивает Наталья Иванова.Однако встает вопрос приоритетов — что и как поддерживать в первую очередь. Ответ на это дает государство во взаимодействии с бизнесом, считает академик. Запрос должен идти от участников рынка, но одновременно нужен список критически важных технологий, сформированных министерствами по итогам консультаций с предпринимателями. Допустим, для сельского хозяйства это инкубационные яйца, посевные семена, ветеринарные препараты. Важный агент модернизации — торговые сети, потому что они, тесно взаимодействуя с производителями, по сути, отвечают за то, чтобы обеспечить товарами население.Не надо браться сразу за задачу догнать технологических лидеров, пусть мы сделаем что-то из предыдущего технологического поколения, зато много и свое, предупреждает Иванова: "При огромной импортозависимости мы не все сумеем сделать сами. Возможно, что-то получится в партнерстве с Китаем, Ираном, на что-то надо бросить все силы, где-то искать обходные пути".С 2014 года в России действуют ограничения на ввоз высоких технологий, запущены программы по импортозамещению, но в реальности зависимость от импорта в сфере высоких технологий выросла."Бизнесу сложно обращаться напрямую в институты, к ученым. Им проще найти общий язык с поставщиками-посредниками в Китае, Южной Корее, Японии и в обход санкций закупать у них. Задача государства — оставить это для исключительных случаев и заставить бизнес инвестировать в нашу науку, в инженерные школы", — полагает академик.Она приводит в пример разработку ФИАН — высокопольный томограф на сверхпроводящих магнитах, не требующий заправки жидким гелием. О его создании объявили десять лет назад, нашли заинтересованные компании, Минпромторг оказывал финансовую поддержку, однако регистрационное удостоверение аппарат так и не получил. Государственные учреждения продолжали закупать МРТ у глобальных поставщиков известных брендов."Конечно, у нас свободный рынок, однако есть и собственная политика. Ее обозначили в оборонном комплексе и производстве вакцин — значит, можно и в других областях", — констатирует Наталья Иванова. Она сравнивает государство, бизнес и науку с лебедем, раком и щукой: имея разные алгоритмы действий и критерии эффективности, они тянут телегу общего дела в разные стороны. А надо, чтобы она ехала. Задача архисложная, но решаемая.Время возможностейИмпортозамещение становится приоритетом для проектов, ищущих государственного финансирования."Мы будем поддерживать все. Номенклатура товаров и изделий, которые нужны, настолько велика, что фактически нас интересует все — предметы первой необходимости, медицинские товары и фармпрепараты, электроника, агропромышленный комплекс. Многим нашим компаниям трудно было конкурировать с такими гигантами, как "Сименс", теперь возможностей больше", — рассказывает генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.На днях фонд запустил сразу несколько программ по отбору стартапов, готовых выпускать продукцию и предоставлять услуги взамен уходящих с российского рынка компаний. Поляков приводит пример с группой компаний "Владмива", где разрабатывают материалы и оборудование для стоматологии. До сих пор им трудно было соревноваться с мировыми лидерами на отечественном рынке, сейчас все изменится."Нам сложно судить, какие направления наиболее перспективны. Больше всего проектов в области IT, открытого программного обеспечения. Во время пандемии много стартапов поднялось на продуктах для удаленной работы. И теперь, как мы рассчитываем, сами компании-заявители докажут нам, что решают проблему импортозамещения", — поясняет Поляков.В то же время, добавляет он, инновационные проекты развиваются там, где могут успешно конкурировать с крупным бизнесом. В первую очередь это медицинское приборостроение, IT, создание различных материалов, станкостроение, научное оборудование, биотехнологии."Надо, отбросив эмоции, видеть новые перспективы, рынки, потребителей. Внимательно анализировать ниши, откуда ушли конкуренты, и пытаться их заместить", — заключает Сергей Поляков.В России — разветвленная сеть институтов развития, фондов поддержки инноваций, фундаментальных исследований. По сути, есть все, чтобы высокотехнологические отрасли экономики продвигались вперед даже в таких непростых условиях.
https://ria.ru/20190521/1554419491.html
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2022
Татьяна Пичугина
Татьяна Пичугина
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РИА Новости
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технологии, космос - риа наука, биология, it-компании, вакцина "спутник v"
08:00 11.04.2022 (обновлено: 08:07 11.04.2022)
 

"Хватит покупать зарубежное". Как России выйти из технологической изоляции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ГКНПЦ имени Хруничева на демонстрации ракеты "Протон-М" для проекта "ЭкзоМарс-2022"
Сотрудники ГКНПЦ имени Хруничева на демонстрации ракеты Протон-М для проекта ЭкзоМарс-2022 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Технологическую изоляцию страны удастся преодолеть, считают в научном сообществе. Это показала недавняя встреча президента Владимира Путина с главой РАН академиком Александром Сергеевым. Что нужно, чтобы наукоемкие отрасли экономики стали самодостаточными, — в материале РИА Новости.

В новых условиях

Российская экономика уже глубоко интегрирована в глобальные производственные процессы, участвует в многочисленных цепочках добавленной стоимости. Осуществляя догоняющее развитие, страна закупала за рубежом оборудование, технологии, приглашала иностранных инвесторов, строила целые отрасли экономики с нуля. Недавний пример тому — рынок мобильной связи и широкополосного интернета, один из самых развитых и качественных в Европе. Теперь из-за ужесточения санкций России неизбежно грозит технологическая изоляция.
"Значит, мы должны выбрать другой путь, возможно, более затратный, медленный, и реализовать его как безусловный государственный приоритет — хватит просто покупать зарубежное, не заботясь о собственных основах науки и технологий", — комментирует академик Наталья Иванова, доктор экономических наук, руководитель направления "Наука и инновации" ИМЭМО РАН.
Правительство может определить, что критически важно для сочетания форсированного импортозамещения и целей долгосрочного прогресса, создания базы для роста экономики. Мы должны сейчас самостоятельно решать самые сложные вопросы технического прогресса. "Потенциал у нас есть", — подчеркивает академик. Есть и специалисты по инновациям, доступен мировой опыт, в том числе китайский. Однако требуется соблюсти некоторые условия.
© Фото : Правительство Алтайского краяАкадемик РАН Наталья Иванова, доктор экономических наук, руководитель направления "Наука и инновации" ИМЭМО РАН
Академик РАН Наталья Иванова на симпозиуме Перспективы России и динамика регионов в контексте Новой индустриальной революции в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Правительство Алтайского края
Академик РАН Наталья Иванова, доктор экономических наук, руководитель направления "Наука и инновации" ИМЭМО РАН

Триада успеха

"Для успешного развития высокотехнологичных отраслей экономики необходимы три фактора: большой научный задел, активные на рынке предприятия и поддержка государства как спонсора и регулятора. Тогда возникают конкурентоспособные на мировом уровне направления. Очевидный пример — производство вооружения", — говорит Иванова.
Другой вариант — решение задачи путем мобилизации всех усилий в условиях форс-мажора, как это было с созданием вакцины от коронавируса "Спутник V" в Центре Гамалеи: "Несмотря на сильную зависимость от импортных фармпрепаратов, рынок вакцин от гриппа всегда был наш, мы сохраняли сильную школу вирусологии, обеспечивая каждый год иммунизацию широких слоев населения", — продолжает академик.
Ясно, что таких направлений не может быть много, уточняет она. Возникнут перечни товаров критического импорта, обеспечивающего первоочередные задачи жизнеобеспечения. Их включение в число новых государственных приоритетов даст импульс к развитию соответствующих отраслей. Из этого проистекает ресурсная поддержка наиболее важных направлений научных исследований, обеспечение разработчиков технологий широким спектром льгот.
© Иллюстрация РИА НовостиТриада успеха
Триада успеха - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Иллюстрация РИА Новости

Самодостаточность и лидерство

"Никакая экономика не может быть замкнутой на себя. Отрасль, претендующая на лидерство, ориентирована на внешние рынки. И чем более она конкурентоспособна в мире, тем менее зависит от импорта", — отмечает Александр Родин, кандидат физико-математических наук, руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ.
Ученый приводит в пример атомную отрасль: "На "Росатом" санкции не спешат накладывать. Иначе в мире остановится атомная энергетика, в том числе в США. Все потому, что в СССР была заявка на глобальное лидерство в этой сфере".
Космос — еще одно стратегическое направление в советское время — многие годы сохранял лидирующие позиции. Однако теперь доля России в космической глобальной экономике — не более 1,5 процента. "Изменить это будет сложно. Как и поддерживать инвестиции на предыдущем уровне", — полагает Родин. Прогресс уже не такой быстрый, как в прошлом веке, а значит, технологического рывка в космической отрасли стоит ждать в масштабе десятилетия.
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкАлександр Родин, кандидат физико-математических наук, руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ
Руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии НИУ МФТИ Александр Родин
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Александр Родин, кандидат физико-математических наук, руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ
Еще более уязвимое направление, по его мнению, — микроэлектроника. В оборонной промышленности элементная база самодостаточна, в остальных отраслях наши позиции оставляют желать лучшего. Заменить продукцию тайваньской фабрики TSMC, услугами которой пользуется весь мир, нечем.
Тем не менее ситуация в высокотехнологичном секторе не выглядит безнадежной. "Появятся новые отрасли, где Россия займет лидирующие позиции", — уверен ученый. Для примера — комплекс технологий устойчивого развития.
"Россия обладает крупнейшими в мире климатическими ресурсами и обязана играть одну из ведущих ролей в этой области. Запад инициировал углеродное регулирование как средство давления на нашу экономику, и это позволяет нам сделать серьезную заявку на лидерство не только в производстве углеводородного сырья, но и управлении углеродным балансом", — говорит Родин.
Технологии устойчивого развития очень наукоемкие, а у российской фундаментальной науки в этой области серьезные позиции, продолжает эксперт. Это позволит выйти на новые рынки. В первую очередь, в Юго-Восточной Азии, где проблемы окружающей среды стоят очень остро. Это касается и наших северных территорий, и акваторий, зон вечной мерзлоты, Севморпути. Там климатические изменения особенно заметны, есть угроза гражданской инфраструктуре. Среди успешных примеров разработанных технологий — созданная в МФТИ линейка приборов на основе лазерной спектроскопии для анализа парниковых газов.
"Мы претендуем на рынок научного оборудования и не только в России. У нас тесные связи с Белоруссией. Нельзя замыкаться, надо конкурировать на глобальном уровне, иначе неизбежна потеря качества", — заключает специалист.
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Что делать с наукой

Эксперты подчеркивают: фундаментальная наука — один из ключевых драйверов высокотехнологичного сектора экономики. В России много сильных научных школ, ведущих проекты на переднем крае.
"Чтобы стать глобальным игроком, нужны достижения в фундаментальных исследованиях на мировом уровне. Для этого науку необходимо хорошо финансировать со стороны государства", — уверен Александр Родин. Так, его лабораторию основали в 2011-м при поддержке Минобрнауки. Благодаря "мегагранту" в Россию вернулся уехавший в начале 1990-х Владимир Краснопольский, один из ведущих специалистов по атмосферам планет Солнечной системы. Закупили самое современное оборудование, создали прорывные технологии.
"Наука прекрасно развивается самостоятельно, как свидетельствует мировой опыт. В ней много механизмов саморегулирования. РАН до реформы на это претендовала. Возможно, организация академической науки не была идеальной, но во многих критически важных направлениях — это лучшее, что у нас есть", — отмечает Наталья Иванова.
По словам академика, в развитых странах доля затрат на фундаментальные исследования в НИОКР не превышает десяти-двенадцати процентов: "Наука обходится совсем недорого по сравнению с другими стадиями исследовательского цикла — разработками и опытным производством, да и с другими сферами экономики. На фундаментальных направлениях следует сохранять максимальное число ученых и экспертов, чтобы знать, в какую дверь стучаться".
Необходимо поддерживать издание и распространение научных журналов, следить за тем, что делают в мире, перечисляет Иванова. А также финансировать широкий круг исследований, необходимых для целей общественного развития, в том числе гуманитарных, поскольку в сложные моменты они играют важную роль.
"Стройте храмы, но не забывайте создавать новые научные институты", — говорит академик.
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Роль науки

Наукоемкость — один из главных параметров развития отрасли, показывающий соотношение затрат на НИОКР (научно-технические и опытно-конструкторские работы) к обороту компании. В сфере фармацевтики он достигает двадцати процентов, то есть с каждых ста долларов от продаж фармкомпании на научные исследования уходит двадцать. Авиационная, автомобильная отрасли — менее наукоемкие. В сельском хозяйстве этот показатель и вовсе два-пять процентов при большой поддержке со стороны государства. И этого вполне хватает для развития.
"Если страна хочет стать экономически сильной державой, все отрасли должны быть наукоемкими и инновационными", — подчеркивает Наталья Иванова.
Однако встает вопрос приоритетов — что и как поддерживать в первую очередь. Ответ на это дает государство во взаимодействии с бизнесом, считает академик. Запрос должен идти от участников рынка, но одновременно нужен список критически важных технологий, сформированных министерствами по итогам консультаций с предпринимателями. Допустим, для сельского хозяйства это инкубационные яйца, посевные семена, ветеринарные препараты. Важный агент модернизации — торговые сети, потому что они, тесно взаимодействуя с производителями, по сути, отвечают за то, чтобы обеспечить товарами население.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специалисты Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева готовят модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции к отправке на космодром Байконур. Это самый крупный модуль на МКС для научных исследований, в нем предусмотрено 30 рабочих мест. Запущен в июле 2021 года, его ресурс рассчитан на десять лет.

Подготовка к отправке модуля Наука на космодром Байконур
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Специалисты Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева готовят модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции к отправке на космодром Байконур. Это самый крупный модуль на МКС для научных исследований, в нем предусмотрено 30 рабочих мест. Запущен в июле 2021 года, его ресурс рассчитан на десять лет.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования Земли "Геотон-Л1" для космического аппарата "Ресурс-П" на стенде холдинга "Швабе" на V Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли Геотон-Л1 для космического аппарата Ресурс-П на стенде холдинга Швабе
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Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования Земли "Геотон-Л1" для космического аппарата "Ресурс-П" на стенде холдинга "Швабе" на V Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в КРЭТ, структура "Ростеха").

Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких на Уральском приборостроительном заводе
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Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в КРЭТ, структура "Ростеха").

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник во время работы на новой станции испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиаремонтном заводе в Свердловской области.
Запуск станции испытания двигателей на Арамильском авиаремонтном заводе
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Сотрудник во время работы на новой станции испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиаремонтном заводе в Свердловской области.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий Подольского электромеханического завода. Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) — единственное в России предприятие по выпуску электрогидравлических агрегатов для ракетных комплексов "Ярс", "Тополь", "Искандер", реактивной системы залпового огня "Ураган", средств противовоздушной обороны "Бук-М2", "С-300В", "Панцирь-С1".

Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий Подольского электромеханического завода
5 из 5

Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий Подольского электромеханического завода. Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) — единственное в России предприятие по выпуску электрогидравлических агрегатов для ракетных комплексов "Ярс", "Тополь", "Искандер", реактивной системы залпового огня "Ураган", средств противовоздушной обороны "Бук-М2", "С-300В", "Панцирь-С1".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 5

Специалисты Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева готовят модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции к отправке на космодром Байконур. Это самый крупный модуль на МКС для научных исследований, в нем предусмотрено 30 рабочих мест. Запущен в июле 2021 года, его ресурс рассчитан на десять лет.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 5

Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования Земли "Геотон-Л1" для космического аппарата "Ресурс-П" на стенде холдинга "Швабе" на V Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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3 из 5

Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в КРЭТ, структура "Ростеха").

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник во время работы на новой станции испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиаремонтном заводе в Свердловской области.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий Подольского электромеханического завода. Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) — единственное в России предприятие по выпуску электрогидравлических агрегатов для ракетных комплексов "Ярс", "Тополь", "Искандер", реактивной системы залпового огня "Ураган", средств противовоздушной обороны "Бук-М2", "С-300В", "Панцирь-С1".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Не надо браться сразу за задачу догнать технологических лидеров, пусть мы сделаем что-то из предыдущего технологического поколения, зато много и свое, предупреждает Иванова: "При огромной импортозависимости мы не все сумеем сделать сами. Возможно, что-то получится в партнерстве с Китаем, Ираном, на что-то надо бросить все силы, где-то искать обходные пути".
С 2014 года в России действуют ограничения на ввоз высоких технологий, запущены программы по импортозамещению, но в реальности зависимость от импорта в сфере высоких технологий выросла.
"Бизнесу сложно обращаться напрямую в институты, к ученым. Им проще найти общий язык с поставщиками-посредниками в Китае, Южной Корее, Японии и в обход санкций закупать у них. Задача государства — оставить это для исключительных случаев и заставить бизнес инвестировать в нашу науку, в инженерные школы", — полагает академик.
Она приводит в пример разработку ФИАН — высокопольный томограф на сверхпроводящих магнитах, не требующий заправки жидким гелием. О его создании объявили десять лет назад, нашли заинтересованные компании, Минпромторг оказывал финансовую поддержку, однако регистрационное удостоверение аппарат так и не получил. Государственные учреждения продолжали закупать МРТ у глобальных поставщиков известных брендов.
"Конечно, у нас свободный рынок, однако есть и собственная политика. Ее обозначили в оборонном комплексе и производстве вакцин — значит, можно и в других областях", — констатирует Наталья Иванова. Она сравнивает государство, бизнес и науку с лебедем, раком и щукой: имея разные алгоритмы действий и критерии эффективности, они тянут телегу общего дела в разные стороны. А надо, чтобы она ехала. Задача архисложная, но решаемая.
© Фото : Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наукТомограф с безгелиевой системой охлаждения на сверхпроводящих магнитах, созданный в криогенном отделе ФИАН под руководством Евгения Демихова
Томограф с безгелиевой системой охлаждения - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук
Томограф с безгелиевой системой охлаждения на сверхпроводящих магнитах, созданный в криогенном отделе ФИАН под руководством Евгения Демихова

Время возможностей

Импортозамещение становится приоритетом для проектов, ищущих государственного финансирования.
"Мы будем поддерживать все. Номенклатура товаров и изделий, которые нужны, настолько велика, что фактически нас интересует все — предметы первой необходимости, медицинские товары и фармпрепараты, электроника, агропромышленный комплекс. Многим нашим компаниям трудно было конкурировать с такими гигантами, как "Сименс", теперь возможностей больше", — рассказывает генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.
© Фото : Фонд содействия инновациямВ центре — генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков
Генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Фонд содействия инновациям
В центре — генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков
На днях фонд запустил сразу несколько программ по отбору стартапов, готовых выпускать продукцию и предоставлять услуги взамен уходящих с российского рынка компаний. Поляков приводит пример с группой компаний "Владмива", где разрабатывают материалы и оборудование для стоматологии. До сих пор им трудно было соревноваться с мировыми лидерами на отечественном рынке, сейчас все изменится.
"Нам сложно судить, какие направления наиболее перспективны. Больше всего проектов в области IT, открытого программного обеспечения. Во время пандемии много стартапов поднялось на продуктах для удаленной работы. И теперь, как мы рассчитываем, сами компании-заявители докажут нам, что решают проблему импортозамещения", — поясняет Поляков.
В то же время, добавляет он, инновационные проекты развиваются там, где могут успешно конкурировать с крупным бизнесом. В первую очередь это медицинское приборостроение, IT, создание различных материалов, станкостроение, научное оборудование, биотехнологии.
"Надо, отбросив эмоции, видеть новые перспективы, рынки, потребителей. Внимательно анализировать ниши, откуда ушли конкуренты, и пытаться их заместить", — заключает Сергей Поляков.
В России — разветвленная сеть институтов развития, фондов поддержки инноваций, фундаментальных исследований. По сути, есть все, чтобы высокотехнологические отрасли экономики продвигались вперед даже в таких непростых условиях.
Сотрудница диагностического центра лабораторных исследований депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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