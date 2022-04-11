В Совфеде призвали прекратить все отношения с НАТО
Сенатор Климов призвал оборвать контакты с "преступной антироссийской организацией" НАТО
Андрей Климов
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. РФ следует прекратить все отношения с НАТО как с преступной антироссийской организацией, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Есть и основания признать её организацией преступной (перечень совершенных руками НАТО военных преступлений будет очень веским). Можно и по аналогии с антироссийскими иностранными НКО распространить титул "нежелательной" на саму НАТО с соответствующими правовыми последствиями", - написал Климов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на публике, далеко не только в нашем Отечестве, многие уже десятилетиями "заслуженно именуют НАТО преступной, агрессивной, репрессивной, карательной, кровавой организацией".
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Причем сами официальные лица НАТО в выражениях относительно нас и нашей Родины не стесняются, добавил он. "Думаю, пробил час назвать вещи своими именами, заодно прекратив любые отношения с НАТО как с преступной антироссийской организацией", - отметил Климов.
Сенатор напомнил, что, по данным Global Times (КНР), с 1946 из-за американских санкций количество "неестественных смертей" в атакованных США странах превысило число погибших во всех войнах за тот же период. "Но Вашингтон действует не в одиночку - нападает стаей подконтрольных ему сателлитов", - отметил политик. Климов добавил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ЕС с "отделом экономических сношений НАТО". "Продолжу тему: доколе мы будем стесняться квалифицировать проамериканский антироссийский военно-политический блок НАТО (состоящий практически на более 9/10 из "недружественных" нам государств) в качестве "недружественной организации"?", - написал он.
С учётом разговоров "о возможном вступлении в НАТО Финляндии и Швеции" предлагаемое автором могло бы иметь и профилактическое значение - удержать соседей финнов и шведов от вступления в проамериканский клуб европейских стран-самоубийц", заключил сенатор.
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