Эксперт оценила перспективу вступления в НАТО Финляндии и Швеции
Эксперт Плевако: шанс на вступление в НАТО у финнов и шведов есть, но не стопроцентный
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шанс, что Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в НАТО, существенно увеличился с начала российской военной операции на Украине, но утверждать с уверенностью, что они вступят в альянс, пока не стоит, заявила РИА Новости руководитель Центра Северной Европы Института Европы РАН Наталия Плевако.
"О перспективах говорить рано. Но, конечно, с начала операции в Украине шансы на вступление очень увеличились. Если даже в начале операции премьер-министр Швеции говорила о том, что они не рассматривают вступление в НАТО в настоящий момент, то сейчас все ближе и ближе они подходят к тому, чтобы решать этот вопрос довольно оперативно. Швеция всегда идет в паре с Финляндией, поэтому этот вопрос обсуждается и в той, и в другой стране одновременно. Причем очень увеличилось число тех, кто за выступает за вступление в НАТО, в Финляндии сторонников вступления еще больше, чем в Швеции", - сказала эксперт в беседе с агентством.
Руководители Швеции и Финляндии всегда старались с осторожностью подходить к этому вопросу, но постепенно их точка зрения меняется, отметила Плевако.
"Речь сейчас идет о подаче заявки на вступление. Мне кажется, что в данном случае Финляндия, у которой обширная граница с Россией, к этому ближе, чем Швеция. Поэтому, как мне кажется, она будет первой в этой инициативе. У меня нет однозначного ответа по поводу того, чем это закончится. Это зависит от тех событий, которые нас ждут в ближайшее время. Но возможность такая увеличилась с началом событий на Украине", - подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.