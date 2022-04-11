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Эксперт оценила перспективу вступления в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 11.04.2022
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Эксперт оценила перспективу вступления в НАТО Финляндии и Швеции
Эксперт оценила перспективу вступления в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 11.04.2022
Эксперт оценила перспективу вступления в НАТО Финляндии и Швеции
Шанс, что Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в НАТО, существенно увеличился с начала российской военной операции на Украине, но утверждать с... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:29
2022-04-11T12:29
в мире
нато
финляндия
швеция
йенс столтенберг
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шанс, что Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в НАТО, существенно увеличился с начала российской военной операции на Украине, но утверждать с уверенностью, что они вступят в альянс, пока не стоит, заявила РИА Новости руководитель Центра Северной Европы Института Европы РАН Наталия Плевако.Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС."О перспективах говорить рано. Но, конечно, с начала операции в Украине шансы на вступление очень увеличились. Если даже в начале операции премьер-министр Швеции говорила о том, что они не рассматривают вступление в НАТО в настоящий момент, то сейчас все ближе и ближе они подходят к тому, чтобы решать этот вопрос довольно оперативно. Швеция всегда идет в паре с Финляндией, поэтому этот вопрос обсуждается и в той, и в другой стране одновременно. Причем очень увеличилось число тех, кто за выступает за вступление в НАТО, в Финляндии сторонников вступления еще больше, чем в Швеции", - сказала эксперт в беседе с агентством.Руководители Швеции и Финляндии всегда старались с осторожностью подходить к этому вопросу, но постепенно их точка зрения меняется, отметила Плевако."Речь сейчас идет о подаче заявки на вступление. Мне кажется, что в данном случае Финляндия, у которой обширная граница с Россией, к этому ближе, чем Швеция. Поэтому, как мне кажется, она будет первой в этой инициативе. У меня нет однозначного ответа по поводу того, чем это закончится. Это зависит от тех событий, которые нас ждут в ближайшее время. Но возможность такая увеличилась с началом событий на Украине", - подчеркнула она.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/nato-1782840582.html
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в мире, нато, финляндия, швеция, йенс столтенберг, сша, россия, дмитрий песков
12:29 11.04.2022
 
Эксперт оценила перспективу вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Эксперт Плевако: шанс на вступление в НАТО у финнов и шведов есть, но не стопроцентный

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шанс, что Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в НАТО, существенно увеличился с начала российской военной операции на Украине, но утверждать с уверенностью, что они вступят в альянс, пока не стоит, заявила РИА Новости руководитель Центра Северной Европы Института Европы РАН Наталия Плевако.
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС.
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СМИ сообщили, когда Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО
"О перспективах говорить рано. Но, конечно, с начала операции в Украине шансы на вступление очень увеличились. Если даже в начале операции премьер-министр Швеции говорила о том, что они не рассматривают вступление в НАТО в настоящий момент, то сейчас все ближе и ближе они подходят к тому, чтобы решать этот вопрос довольно оперативно. Швеция всегда идет в паре с Финляндией, поэтому этот вопрос обсуждается и в той, и в другой стране одновременно. Причем очень увеличилось число тех, кто за выступает за вступление в НАТО, в Финляндии сторонников вступления еще больше, чем в Швеции", - сказала эксперт в беседе с агентством.
Руководители Швеции и Финляндии всегда старались с осторожностью подходить к этому вопросу, но постепенно их точка зрения меняется, отметила Плевако.
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В Швеции заявили о готовности начать поддержку вступления страны в НАТО
"Речь сейчас идет о подаче заявки на вступление. Мне кажется, что в данном случае Финляндия, у которой обширная граница с Россией, к этому ближе, чем Швеция. Поэтому, как мне кажется, она будет первой в этой инициативе. У меня нет однозначного ответа по поводу того, чем это закончится. Это зависит от тех событий, которые нас ждут в ближайшее время. Но возможность такая увеличилась с началом событий на Украине", - подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
 
В миреНАТОФинляндияШвецияЙенс СтолтенбергСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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