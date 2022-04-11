https://ria.ru/20220411/nato-1782826122.html
СМИ: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом
СМИ: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом - РИА Новости, 11.04.2022
СМИ: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом
Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, пишет британская газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:21
2022-04-11T02:21
2022-04-11T09:44
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало "темой для разговоров и многочисленных встреч" на переговорах министров иностранных дел НАТО.Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут "настоящими игроками" блока.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Штаты приветствовали бы решение этих стран присоединиться.
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
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в мире, нато, швеция, финляндия, йенс столтенберг, дмитрий песков, сша, россия, москва
02:21 11.04.2022 (обновлено: 09:44 11.04.2022)
СМИ: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом
Times: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом