https://ria.ru/20220411/nato-1782826122.html

СМИ: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом

СМИ: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом - РИА Новости, 11.04.2022

СМИ: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, пишет британская газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:21

2022-04-11T02:21

2022-04-11T09:44

в мире

нато

швеция

финляндия

йенс столтенберг

дмитрий песков

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало "темой для разговоров и многочисленных встреч" на переговорах министров иностранных дел НАТО.Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут "настоящими игроками" блока.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Штаты приветствовали бы решение этих стран присоединиться.

https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html

швеция

финляндия

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, швеция, финляндия, йенс столтенберг, дмитрий песков, сша, россия, москва