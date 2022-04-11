https://ria.ru/20220411/mariupol-1782871896.html

Пушилин: от украинских боевиков погибли до пяти тысяч жителей Мариуполя

Пушилин: от украинских боевиков погибли до пяти тысяч жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.04.2022

Пушилин: от украинских боевиков погибли до пяти тысяч жителей Мариуполя

Число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать пять тысяч, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе общения с иностранными... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:46

2022-04-11T11:46

2022-04-11T11:54

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

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денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать пять тысяч, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе общения с иностранными СМИ в Донецке."Говорить о том, что это пять тысяч или нет - это очень скромное обозначение реального количества жертв", - ответил Пушилин на соответствующий вопрос журналиста.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782633445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр