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Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос - РИА Новости, 11.04.2022
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Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос
Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос - РИА Новости, 11.04.2022
Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сможет выиграть второй тур президентских выборов с 52,5% голосов, свидетельствуют данные соцопроса компании Ifop... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:22
2022-04-11T21:22
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сможет выиграть второй тур президентских выборов с 52,5% голосов, свидетельствуют данные соцопроса компании Ifop для Paris Match, LCI и Sud Radio, опубликованный в понедельник.По данным опроса, Макрон во втором туре выборов может набрать 52,5%, а его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 47,5%.Прогнозируется, что во втором туре явка избирателей составит 75%, в то же время 25% французов могут воздержаться от голосования.Опрос проводился в течение двух последних дней, в нем приняли участие 1500 человек.Соцопрос компании Ifop от 10 апреля показал, что Макрон во втором туре выборов может победить с 51% голосов.Первый тур президентский выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022
21:22 11.04.2022
 
Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос

Опрос Ifop: Макрон сможет выиграть второй тур президентских выборов с 52,5% голосов

© REUTERS / Benoit TessierЭммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сможет выиграть второй тур президентских выборов с 52,5% голосов, свидетельствуют данные соцопроса компании Ifop для Paris Match, LCI и Sud Radio, опубликованный в понедельник.
По данным опроса, Макрон во втором туре выборов может набрать 52,5%, а его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 47,5%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 16:51
Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен
Прогнозируется, что во втором туре явка избирателей составит 75%, в то же время 25% французов могут воздержаться от голосования.
Опрос проводился в течение двух последних дней, в нем приняли участие 1500 человек.
Соцопрос компании Ifop от 10 апреля показал, что Макрон во втором туре выборов может победить с 51% голосов.
Первый тур президентский выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной кампании в герцогстве Бретань - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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Франция пока не готова. Почему Макрон останется еще на пять лет
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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