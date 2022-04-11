https://ria.ru/20220411/makron-1782998997.html

Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос

Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос - РИА Новости, 11.04.2022

Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сможет выиграть второй тур президентских выборов с 52,5% голосов, свидетельствуют данные соцопроса компании Ifop... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:22

2022-04-11T21:22

2022-04-11T21:22

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

франция

выборы президента франции — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782816115_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_1aac7bc4702d1e8e2524c090a0bb6ce2.jpg

ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сможет выиграть второй тур президентских выборов с 52,5% голосов, свидетельствуют данные соцопроса компании Ifop для Paris Match, LCI и Sud Radio, опубликованный в понедельник.По данным опроса, Макрон во втором туре выборов может набрать 52,5%, а его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 47,5%.Прогнозируется, что во втором туре явка избирателей составит 75%, в то же время 25% французов могут воздержаться от голосования.Опрос проводился в течение двух последних дней, в нем приняли участие 1500 человек.Соцопрос компании Ifop от 10 апреля показал, что Макрон во втором туре выборов может победить с 51% голосов.Первый тур президентский выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782945096.html

https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022