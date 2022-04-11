Макрон сможет выиграть второй тур выборов с 52,5% голосов, показал опрос
Опрос Ifop: Макрон сможет выиграть второй тур президентских выборов с 52,5% голосов
© REUTERS / Benoit TessierЭммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сможет выиграть второй тур президентских выборов с 52,5% голосов, свидетельствуют данные соцопроса компании Ifop для Paris Match, LCI и Sud Radio, опубликованный в понедельник.
По данным опроса, Макрон во втором туре выборов может набрать 52,5%, а его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 47,5%.
Прогнозируется, что во втором туре явка избирателей составит 75%, в то же время 25% французов могут воздержаться от голосования.
Опрос проводился в течение двух последних дней, в нем приняли участие 1500 человек.
Соцопрос компании Ifop от 10 апреля показал, что Макрон во втором туре выборов может победить с 51% голосов.
Первый тур президентский выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.