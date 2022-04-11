Рейтинг@Mail.ru
Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/lukashevich-1783002227.html
Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада
Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада
Руководство Украины после ободряющих сигналов из западных столиц резко меняет риторику, вновь делая ставку на милитаризм, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-11T21:59
2022-04-12T01:53
россия
украина
донбасс
в мире
александр лукашевич
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/96/1513599679_0:223:5112:3099_1920x0_80_0_0_eefff7cf01f453616fe12727128ac95b.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Руководство Украины после ободряющих сигналов из западных столиц резко меняет риторику, вновь делая ставку на милитаризм, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.По словам Лукашевича, "совершенно очевидно, что жизни мирных жителей Украины не имеют никакого значения для руководства стран, поставляющих туда оружие". По мнению постпреда, неслучайно посетившие на днях Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, а также – из Вашингтона – официальный представитель Пентагона Джон Кирби высказались в пользу военного разрешения ситуации на Украине."Не будем сейчас давать оценку всем этим действиям. Заметим лишь, что этот путь губителен для Украины, из которой на Западе столь упорно пытаются делать инструмент борьбы с Россией", - добавил постпред.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/96/1513599679_0:0:5112:3834_1920x0_80_0_0_b3a0d224f92d19bd29d6e919b1d0bb7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, в мире, александр лукашевич, ситуация в днр и лнр
21:59 11.04.2022 (обновлено: 01:53 12.04.2022)
 
Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада

Постпред Лукашевич: Киев сделал ставку на милитаризм после ободряющих сигналов Запада

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Руководство Украины после ободряющих сигналов из западных столиц резко меняет риторику, вновь делая ставку на милитаризм, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По словам Лукашевича, "совершенно очевидно, что жизни мирных жителей Украины не имеют никакого значения для руководства стран, поставляющих туда оружие". По мнению постпреда, неслучайно посетившие на днях Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, а также – из Вашингтона – официальный представитель Пентагона Джон Кирби высказались в пользу военного разрешения ситуации на Украине.
"Видим, как зарубежные кураторы нынешних украинских властей упорно продолжают отговаривать своих подопечных от политико-дипломатического пути. Отмечаем и то, что в руководстве Украины после таких "ободряющих" сигналов из западных столиц резко меняют риторику, вновь делая ставку на милитаризм", - сказал Лукашевич, выступая в понедельник на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ об очередном военном преступлении украинских вооруженных формирований в Краматорске, его выступление публикует официальный портал МИД РФ.
"Не будем сейчас давать оценку всем этим действиям. Заметим лишь, что этот путь губителен для Украины, из которой на Западе столь упорно пытаются делать инструмент борьбы с Россией", - добавил постпред.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
РоссияУкраинаДонбассВ миреАлександр ЛукашевичСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала