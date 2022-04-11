https://ria.ru/20220411/lukashevich-1783002227.html

Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада

Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада

Руководство Украины после ободряющих сигналов из западных столиц резко меняет риторику, вновь делая ставку на милитаризм, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-11T21:59

2022-04-11T21:59

2022-04-12T01:53

россия

украина

донбасс

в мире

александр лукашевич

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Руководство Украины после ободряющих сигналов из западных столиц резко меняет риторику, вновь делая ставку на милитаризм, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.По словам Лукашевича, "совершенно очевидно, что жизни мирных жителей Украины не имеют никакого значения для руководства стран, поставляющих туда оружие". По мнению постпреда, неслучайно посетившие на днях Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, а также – из Вашингтона – официальный представитель Пентагона Джон Кирби высказались в пользу военного разрешения ситуации на Украине."Не будем сейчас давать оценку всем этим действиям. Заметим лишь, что этот путь губителен для Украины, из которой на Западе столь упорно пытаются делать инструмент борьбы с Россией", - добавил постпред.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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украина

донбасс

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, донбасс, в мире, александр лукашевич, ситуация в днр и лнр