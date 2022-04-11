21:59 11.04.2022 (обновлено: 01:53 12.04.2022)
Лукашевич: Киев взял курс на милитаризм после ободряющих сигналов Запада
Постпред Лукашевич: Киев сделал ставку на милитаризм после ободряющих сигналов Запада
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Руководство Украины после ободряющих сигналов из западных столиц резко меняет риторику, вновь делая ставку на милитаризм, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По словам Лукашевича, "совершенно очевидно, что жизни мирных жителей Украины не имеют никакого значения для руководства стран, поставляющих туда оружие". По мнению постпреда, неслучайно посетившие на днях Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, а также – из Вашингтона – официальный представитель Пентагона Джон Кирби высказались в пользу военного разрешения ситуации на Украине.
"Видим, как зарубежные кураторы нынешних украинских властей упорно продолжают отговаривать своих подопечных от политико-дипломатического пути. Отмечаем и то, что в руководстве Украины после таких "ободряющих" сигналов из западных столиц резко меняют риторику, вновь делая ставку на милитаризм", - сказал Лукашевич, выступая в понедельник на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ об очередном военном преступлении украинских вооруженных формирований в Краматорске, его выступление публикует официальный портал МИД РФ.
"Не будем сейчас давать оценку всем этим действиям. Заметим лишь, что этот путь губителен для Украины, из которой на Западе столь упорно пытаются делать инструмент борьбы с Россией", - добавил постпред.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.