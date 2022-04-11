https://ria.ru/20220411/lukashenko-1783005642.html

Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России

Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России - РИА Новости, 11.04.2022

Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:54

2022-04-11T22:54

2022-04-11T22:55

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россия

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александр лукашенко

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Тelegram-канал "Пул Первого"."Визит в Россию начался. Первый (Лукашенко – ред.) вылетел на Дальний Восток", - говорится в сообщении. Там также опубликовано фото из аэропорта борта номер 1.Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что на 12 апреля запланирована встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782260727.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия, владимир путин, владивосток, александр лукашенко