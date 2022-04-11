22:54 11.04.2022 (обновлено: 22:55 11.04.2022)
Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России
Президент Белоруссии Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Тelegram-канал "Пул Первого".
"Визит в Россию начался. Первый (Лукашенко – ред.) вылетел на Дальний Восток", - говорится в сообщении. Там также опубликовано фото из аэропорта борта номер 1.
Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что на 12 апреля запланирована встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.
По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.
Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.