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Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России - РИА Новости, 11.04.2022
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Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России
Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России - РИА Новости, 11.04.2022
Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:54
2022-04-11T22:55
в мире
белоруссия
россия
владимир путин
владивосток
александр лукашенко
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Тelegram-канал "Пул Первого"."Визит в Россию начался. Первый (Лукашенко – ред.) вылетел на Дальний Восток", - говорится в сообщении. Там также опубликовано фото из аэропорта борта номер 1.Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что на 12 апреля запланирована встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html
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в мире, белоруссия, россия, владимир путин, владивосток, александр лукашенко
22:54 11.04.2022 (обновлено: 22:55 11.04.2022)
 
Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России

Президент Белоруссии Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом на Дальний Восток России, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Тelegram-канал "Пул Первого".
"Визит в Россию начался. Первый (Лукашенко – ред.) вылетел на Дальний Восток", - говорится в сообщении. Там также опубликовано фото из аэропорта борта номер 1.
Лукашенко о спецоперации по освобождению граждан Белоруссии на Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине
Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что на 12 апреля запланирована встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.
По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоров по Украине без Белоруссии быть не может, заявил Лукашенко
Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
 
В миреБелоруссияРоссияВладимир ПутинВладивостокАлександр Лукашенко
 
 
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