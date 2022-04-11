https://ria.ru/20220411/ldpr-1782864753.html

Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР

Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР - РИА Новости, 11.04.2022

Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:10

2022-04-11T11:10

2022-04-11T11:26

политика

владимир соловьев (телеведущий)

владимир жириновский

москва

лдпр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive."Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР", - говорится в сообщении.Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его отпевание прошло 8 апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782495026.html

москва

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, владимир соловьев (телеведущий), владимир жириновский, москва, лдпр