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Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР
Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР - РИА Новости, 11.04.2022
Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:10
2022-04-11T11:10
2022-04-11T11:26
политика
владимир соловьев (телеведущий)
владимир жириновский
москва
лдпр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive."Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР", - говорится в сообщении.Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его отпевание прошло 8 апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782495026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир соловьев (телеведущий), владимир жириновский, москва, лдпр
11:10 11.04.2022 (обновлено: 11:26 11.04.2022)
Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР
Телеведущий ВГТРК Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР