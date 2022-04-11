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Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР - РИА Новости, 11.04.2022
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Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР
Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР - РИА Новости, 11.04.2022
Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:10
2022-04-11T11:26
политика
владимир соловьев (телеведущий)
владимир жириновский
москва
лдпр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive."Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР", - говорится в сообщении.Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его отпевание прошло 8 апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище.
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политика, владимир соловьев (телеведущий), владимир жириновский, москва, лдпр
11:10 11.04.2022 (обновлено: 11:26 11.04.2022)
 
Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР

Телеведущий ВГТРК Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Соловьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive.
"Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР", - говорится в сообщении.
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его отпевание прошло 8 апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище.
Прощание с Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 13:02
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена
 
ПолитикаВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ЖириновскийМоскваЛДПР
 
 
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