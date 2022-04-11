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Рогозин назвал самых естественных для России партнеров для работы в космосе - РИА Новости, 11.04.2022
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Рогозин назвал самых естественных для России партнеров для работы в космосе
Рогозин назвал самых естественных для России партнеров для работы в космосе - РИА Новости, 11.04.2022
Рогозин назвал самых естественных для России партнеров для работы в космосе
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает в ближайшие месяцы провести встречу с руководителями Китайского... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:24
2022-04-11T11:24
космос - риа наука
россия
брикс
бразилия
китай
индия
юар
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает в ближайшие месяцы провести встречу с руководителями Китайского национального космического управления и Индийского национального космического агентства,."Думаю, что в ближайшие месяцы мы проведем очную встречу с руководствами китайского и индийского космических агентств. Мы готовы как участвовать в кооперации по их проектам, так и реализовывать новые совместные проекты", - сказал Рогозин."БРИКС - самый естественный для нас партнер. У Китая и Индии очень развитая космонавтика", - добавил собеседник, отметив, что он в курсе их ближайших планов в этой области.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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космос - риа наука, россия, брикс, бразилия, китай, индия, юар, дмитрий рогозин, роскосмос
11:24 11.04.2022
 
Рогозин назвал самых естественных для России партнеров для работы в космосе

Рогозин назвал страны БРИКС самыми естественными партнерами для работы в космосе

© Фото предоставлено пресс-службой РоскосмосаГендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает в ближайшие месяцы провести встречу с руководителями Китайского национального космического управления и Индийского национального космического агентства,.
"Думаю, что в ближайшие месяцы мы проведем очную встречу с руководствами китайского и индийского космических агентств. Мы готовы как участвовать в кооперации по их проектам, так и реализовывать новые совместные проекты", - сказал Рогозин.
"БРИКС - самый естественный для нас партнер. У Китая и Индии очень развитая космонавтика", - добавил собеседник, отметив, что он в курсе их ближайших планов в этой области.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 11:06
Рогозин рассказал о будущем сотрудничества с Западом по МКС
 
Космос - РИА НаукаРоссияБРИКСБразилияКитайИндияЮАРДмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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