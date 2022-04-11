https://ria.ru/20220411/kosmos-1782867072.html

Рогозин назвал самых естественных для России партнеров для работы в космосе

Рогозин назвал самых естественных для России партнеров для работы в космосе - РИА Новости, 11.04.2022

Рогозин назвал самых естественных для России партнеров для работы в космосе

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает в ближайшие месяцы провести встречу с руководителями Китайского... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:24

2022-04-11T11:24

2022-04-11T11:24

космос - риа наука

россия

брикс

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китай

индия

юар

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает в ближайшие месяцы провести встречу с руководителями Китайского национального космического управления и Индийского национального космического агентства,."Думаю, что в ближайшие месяцы мы проведем очную встречу с руководствами китайского и индийского космических агентств. Мы готовы как участвовать в кооперации по их проектам, так и реализовывать новые совместные проекты", - сказал Рогозин."БРИКС - самый естественный для нас партнер. У Китая и Индии очень развитая космонавтика", - добавил собеседник, отметив, что он в курсе их ближайших планов в этой области.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

https://ria.ru/20220402/mks-1781431675.html

россия

бразилия

китай

индия

юар

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, брикс, бразилия, китай, индия, юар, дмитрий рогозин, роскосмос