10:29 11.04.2022 (обновлено: 11:13 11.04.2022)
Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине
Косачев: Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине
© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует наладить широкое международное взаимодействие в рамках своей работы, большую заинтересованность проявляют китайские коллеги, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мы видим, что большую заинтересованность в поддержке работы по разоблачению подозрительной деятельности США на постсоветском пространстве проявляют и наши китайские коллеги. Поэтому постараемся наладить широкое международное взаимодействие", - сказал политик.
Косачев подчеркнул, что в соответствии с законом целью расследования является, прежде всего, защита гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина.
"Однако мы прекрасно понимаем, что речь идет об угрозах не только гражданам России, но и, без преувеличения, всему человечеству. Именно поэтому мы не исключаем возможности по итогам деятельности Комиссии обращения к руководству страны с предложением задействовать механизмы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), Совбеза ООН, и другие международные инструменты для защиты граждан многих государств от прямой и явной угрозы", - заключил парламентарий.