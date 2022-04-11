https://ria.ru/20220411/kitay-1782855131.html

Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине

Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует наладить широкое международное взаимодействие в рамках своей... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:29

2022-04-11T10:29

2022-04-11T11:13

сша

россия

совет безопасности оон

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует наладить широкое международное взаимодействие в рамках своей работы, большую заинтересованность проявляют китайские коллеги, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы видим, что большую заинтересованность в поддержке работы по разоблачению подозрительной деятельности США на постсоветском пространстве проявляют и наши китайские коллеги. Поэтому постараемся наладить широкое международное взаимодействие", - сказал политик.Косачев подчеркнул, что в соответствии с законом целью расследования является, прежде всего, защита гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина."Однако мы прекрасно понимаем, что речь идет об угрозах не только гражданам России, но и, без преувеличения, всему человечеству. Именно поэтому мы не исключаем возможности по итогам деятельности Комиссии обращения к руководству страны с предложением задействовать механизмы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), Совбеза ООН, и другие международные инструменты для защиты граждан многих государств от прямой и явной угрозы", - заключил парламентарий.Читайте полный текст интервью Константина Косачева >>

https://ria.ru/20220409/biolaboratorii-1782693263.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, россия, совет безопасности оон, в мире, признание днр и лнр в россии