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Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
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Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине
Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует наладить широкое международное взаимодействие в рамках своей... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:29
2022-04-11T11:13
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совет безопасности оон
в мире
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует наладить широкое международное взаимодействие в рамках своей работы, большую заинтересованность проявляют китайские коллеги, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы видим, что большую заинтересованность в поддержке работы по разоблачению подозрительной деятельности США на постсоветском пространстве проявляют и наши китайские коллеги. Поэтому постараемся наладить широкое международное взаимодействие", - сказал политик.Косачев подчеркнул, что в соответствии с законом целью расследования является, прежде всего, защита гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина."Однако мы прекрасно понимаем, что речь идет об угрозах не только гражданам России, но и, без преувеличения, всему человечеству. Именно поэтому мы не исключаем возможности по итогам деятельности Комиссии обращения к руководству страны с предложением задействовать механизмы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), Совбеза ООН, и другие международные инструменты для защиты граждан многих государств от прямой и явной угрозы", - заключил парламентарий.Читайте полный текст интервью Константина Косачева &gt;&gt;
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сша, россия, совет безопасности оон, в мире, признание днр и лнр в россии
10:29 11.04.2022 (обновлено: 11:13 11.04.2022)
 
Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине

Косачев: Китай проявил интерес к расследованию работы биолабораторий США на Украине

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует наладить широкое международное взаимодействие в рамках своей работы, большую заинтересованность проявляют китайские коллеги, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мы видим, что большую заинтересованность в поддержке работы по разоблачению подозрительной деятельности США на постсоветском пространстве проявляют и наши китайские коллеги. Поэтому постараемся наладить широкое международное взаимодействие", - сказал политик.
Косачев подчеркнул, что в соответствии с законом целью расследования является, прежде всего, защита гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина.
"Однако мы прекрасно понимаем, что речь идет об угрозах не только гражданам России, но и, без преувеличения, всему человечеству. Именно поэтому мы не исключаем возможности по итогам деятельности Комиссии обращения к руководству страны с предложением задействовать механизмы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), Совбеза ООН, и другие международные инструменты для защиты граждан многих государств от прямой и явной угрозы", - заключил парламентарий.
Читайте полный текст интервью Константина Косачева >>
Нет биологическому оружию: флешмоб у здания посольства США в Ереване
9 апреля, 16:41
Акция против биолабораторий прошла у посольства США в Ереване
 
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