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Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.04.2022
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Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде
Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.04.2022
Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде
Россия выстраивает отношения со многими партнерами, говорить о некоей изоляции страны не приходится, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:39
2022-04-11T11:12
константин косачев
в мире
россия
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия выстраивает отношения со многими партнерами, говорить о некоей изоляции страны не приходится, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Что касается других партнеров для выстраивания партнерских связей, то их спектр будет достаточно широким, чтобы говорить о некоей изоляции России. Не буду сейчас предсказывать точно, но уже понятно, что начинают выстраиваться новые цепочки поставок и их финансирования, новые валютные схемы, новые партнерства и, не исключено, интеграционные форматы", - сказал политик.Кроме того, можно предположить, что будет происходить "большая регионализация связей вместо тотальной глобализации, и потому такие институты, как ВТО, МВФ или Всемирный Банк будут постепенно утрачивать ведущую роль в этих процессах", добавил он.Косачев также отметил, что в текущей ситуации "одного Запад добился точно: полного подрыва доверия к себе как к партнеру, как к надежному месту для хранения средств, как к честному игроку в мировой экономике и стороннику универсальных ценностей".Читайте полный текст интервью Константина Косачева &gt;&gt;
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константин косачев, в мире, россия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
10:39 11.04.2022 (обновлено: 11:12 11.04.2022)
 
Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде

Сенатор Косачев: партнерские связи России слишком широки, чтобы говорить об изоляции

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия выстраивает отношения со многими партнерами, говорить о некоей изоляции страны не приходится, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Что касается других партнеров для выстраивания партнерских связей, то их спектр будет достаточно широким, чтобы говорить о некоей изоляции России. Не буду сейчас предсказывать точно, но уже понятно, что начинают выстраиваться новые цепочки поставок и их финансирования, новые валютные схемы, новые партнерства и, не исключено, интеграционные форматы", - сказал политик.
Кроме того, можно предположить, что будет происходить "большая регионализация связей вместо тотальной глобализации, и потому такие институты, как ВТО, МВФ или Всемирный Банк будут постепенно утрачивать ведущую роль в этих процессах", добавил он.
Косачев также отметил, что в текущей ситуации "одного Запад добился точно: полного подрыва доверия к себе как к партнеру, как к надежному месту для хранения средств, как к честному игроку в мировой экономике и стороннику универсальных ценностей".
Читайте полный текст интервью Константина Косачева >>
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