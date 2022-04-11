10:39 11.04.2022 (обновлено: 11:12 11.04.2022)
Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде
Сенатор Косачев: партнерские связи России слишком широки, чтобы говорить об изоляции
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия выстраивает отношения со многими партнерами, говорить о некоей изоляции страны не приходится, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Что касается других партнеров для выстраивания партнерских связей, то их спектр будет достаточно широким, чтобы говорить о некоей изоляции России. Не буду сейчас предсказывать точно, но уже понятно, что начинают выстраиваться новые цепочки поставок и их финансирования, новые валютные схемы, новые партнерства и, не исключено, интеграционные форматы", - сказал политик.
Кроме того, можно предположить, что будет происходить "большая регионализация связей вместо тотальной глобализации, и потому такие институты, как ВТО, МВФ или Всемирный Банк будут постепенно утрачивать ведущую роль в этих процессах", добавил он.
Косачев также отметил, что в текущей ситуации "одного Запад добился точно: полного подрыва доверия к себе как к партнеру, как к надежному месту для хранения средств, как к честному игроку в мировой экономике и стороннику универсальных ценностей".