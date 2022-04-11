https://ria.ru/20220411/izolyatsiya-1782858205.html

Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде

Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.04.2022

Говорить об изоляции России не приходится, заявили в Совфеде

Россия выстраивает отношения со многими партнерами, говорить о некоей изоляции страны не приходится, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:39

2022-04-11T10:39

2022-04-11T11:12

константин косачев

в мире

россия

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия выстраивает отношения со многими партнерами, говорить о некоей изоляции страны не приходится, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Что касается других партнеров для выстраивания партнерских связей, то их спектр будет достаточно широким, чтобы говорить о некоей изоляции России. Не буду сейчас предсказывать точно, но уже понятно, что начинают выстраиваться новые цепочки поставок и их финансирования, новые валютные схемы, новые партнерства и, не исключено, интеграционные форматы", - сказал политик.Кроме того, можно предположить, что будет происходить "большая регионализация связей вместо тотальной глобализации, и потому такие институты, как ВТО, МВФ или Всемирный Банк будут постепенно утрачивать ведущую роль в этих процессах", добавил он.Косачев также отметил, что в текущей ситуации "одного Запад добился точно: полного подрыва доверия к себе как к партнеру, как к надежному месту для хранения средств, как к честному игроку в мировой экономике и стороннику универсальных ценностей".Читайте полный текст интервью Константина Косачева >>

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

константин косачев, в мире, россия, совет федерации рф, санкции в отношении россии