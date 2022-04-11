Константин Ивлев в третий раз стал отцом
Константин Ивлев и Валерия Куденкова стали родителями
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев в третий раз стал отцом. У него с возлюбленной Валерией Куденковой родилась дочь. Радостной новостью мужчина поделился в социальных сетях.
"Я стал папой. Я сейчас заезжал в роддом, все у нас хорошо, мы родили девочку. Можете поздравлять. Ну, и я вас поздравляю с тем, что появился еще один очень замечательный, хороший человечек. Ура!" – рассказал Ивлев.
Константин и Валерия поженились в феврале 2021 года. Пара столкнулась с негативом в свой адрес: ради Куденковой, которая значительно младше Ивлева, мужчина ушел из семьи с двумя детьми.
Ранее шеф-повар отмечал, что почти не ссорится с молодой супругой, а также назвал важные для мужчины качества в женщине – это преданность и внимание.
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