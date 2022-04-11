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Константин Ивлев в третий раз стал отцом - РИА Новости, 11.04.2022
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Шоубиз
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Константин Ивлев в третий раз стал отцом
Константин Ивлев в третий раз стал отцом - РИА Новости, 11.04.2022
Константин Ивлев в третий раз стал отцом
Шеф-повар Константин Ивлев в третий раз стал отцом. У него с возлюбленной Валерией Куденковой родилась дочь. Радостной новостью мужчина поделился в социальных... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:01
2022-04-11T13:01
шоубиз
знаменитости
константин ивлев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев в третий раз стал отцом. У него с возлюбленной Валерией Куденковой родилась дочь. Радостной новостью мужчина поделился в социальных сетях.Константин и Валерия поженились в феврале 2021 года. Пара столкнулась с негативом в свой адрес: ради Куденковой, которая значительно младше Ивлева, мужчина ушел из семьи с двумя детьми.Ранее шеф-повар отмечал, что почти не ссорится с молодой супругой, а также назвал важные для мужчины качества в женщине – это преданность и внимание.
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знаменитости, константин ивлев, шоу-бизнес
13:01 11.04.2022
 
Константин Ивлев в третий раз стал отцом

Константин Ивлев и Валерия Куденкова стали родителями

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев в третий раз стал отцом. У него с возлюбленной Валерией Куденковой родилась дочь. Радостной новостью мужчина поделился в социальных сетях.

"Я стал папой. Я сейчас заезжал в роддом, все у нас хорошо, мы родили девочку. Можете поздравлять. Ну, и я вас поздравляю с тем, что появился еще один очень замечательный, хороший человечек. Ура!" – рассказал Ивлев.

Константин и Валерия поженились в феврале 2021 года. Пара столкнулась с негативом в свой адрес: ради Куденковой, которая значительно младше Ивлева, мужчина ушел из семьи с двумя детьми.
Ранее шеф-повар отмечал, что почти не ссорится с молодой супругой, а также назвал важные для мужчины качества в женщине – это преданность и внимание.
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