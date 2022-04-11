https://ria.ru/20220411/ivlev-1782888653.html

Константин Ивлев в третий раз стал отцом

Константин Ивлев в третий раз стал отцом - РИА Новости, 11.04.2022

Константин Ивлев в третий раз стал отцом

Шеф-повар Константин Ивлев в третий раз стал отцом. У него с возлюбленной Валерией Куденковой родилась дочь. Радостной новостью мужчина поделился в социальных... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:01

2022-04-11T13:01

2022-04-11T13:01

шоубиз

знаменитости

константин ивлев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев в третий раз стал отцом. У него с возлюбленной Валерией Куденковой родилась дочь. Радостной новостью мужчина поделился в социальных сетях.Константин и Валерия поженились в феврале 2021 года. Пара столкнулась с негативом в свой адрес: ради Куденковой, которая значительно младше Ивлева, мужчина ушел из семьи с двумя детьми.Ранее шеф-повар отмечал, что почти не ссорится с молодой супругой, а также назвал важные для мужчины качества в женщине – это преданность и внимание.

https://ria.ru/20211218/svadby-1764362206.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, константин ивлев, шоу-бизнес