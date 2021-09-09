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Шоубиз
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"Медовый год": шеф-повар Константин Ивлев рассказал о молодой жене
"Медовый год": шеф-повар Константин Ивлев рассказал о молодой жене - РИА Новости, 09.09.2021
"Медовый год": шеф-повар Константин Ивлев рассказал о молодой жене
Шеф-повар Константин Ивлев в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своих отношениях с женой Валерией. Она младше телеведущего на 18 лет. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:05
2021-09-09T15:05
шоубиз
любовь
знаменитости
константин ивлев
отношения
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своих отношениях с женой Валерией. Она младше телеведущего на 18 лет.Он отметил, что практически не ссорится с супругой, поскольку им нечего делить. Периодически у них случаются "человеческие фыркания", но редко.Константин добавил, что для мужчины важны преданность и внимание жены. И Валерия с успехом продемонстрировала эти качества во время недавней его болезни. Он заразился коронавирусом.Пара зарегистрировала брак в этом году и сразу столкнулась с негативом в свой адрес. Ради новой возлюбленной Константин ушел из семьи с двумя детьми.
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любовь, знаменитости, константин ивлев, отношения
15:05 09.09.2021
 

"Медовый год": шеф-повар Константин Ивлев рассказал о молодой жене

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своих отношениях с женой Валерией. Она младше телеведущего на 18 лет.

"У нас с Лерой продолжается медовый год. И, само собой, в большей степени мы любим проводить его вдвоем. Но, учитывая, что у нас много друзей, все складывается так, что мы не остаемся одни", – признался Ивлев.

Он отметил, что практически не ссорится с супругой, поскольку им нечего делить. Периодически у них случаются "человеческие фыркания", но редко.
Константин добавил, что для мужчины важны преданность и внимание жены. И Валерия с успехом продемонстрировала эти качества во время недавней его болезни. Он заразился коронавирусом.

"Как раз в это время Лера от меня не отходила: помогала, была рядом. И это очень дорогого стоит. А вирус был средней степени тяжести. Ну, переболел и переболел, прочувствовал все на себе", – заключил Ивлев.

Пара зарегистрировала брак в этом году и сразу столкнулась с негативом в свой адрес. Ради новой возлюбленной Константин ушел из семьи с двумя детьми.
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