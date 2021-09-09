https://ria.ru/20210909/ivlev-1749357764.html

"Медовый год": шеф-повар Константин Ивлев рассказал о молодой жене

"Медовый год": шеф-повар Константин Ивлев рассказал о молодой жене - РИА Новости, 09.09.2021

"Медовый год": шеф-повар Константин Ивлев рассказал о молодой жене

Шеф-повар Константин Ивлев в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своих отношениях с женой Валерией. Она младше телеведущего на 18 лет. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:05

2021-09-09T15:05

2021-09-09T15:05

шоубиз

любовь

знаменитости

константин ивлев

отношения

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своих отношениях с женой Валерией. Она младше телеведущего на 18 лет.Он отметил, что практически не ссорится с супругой, поскольку им нечего делить. Периодически у них случаются "человеческие фыркания", но редко.Константин добавил, что для мужчины важны преданность и внимание жены. И Валерия с успехом продемонстрировала эти качества во время недавней его болезни. Он заразился коронавирусом.Пара зарегистрировала брак в этом году и сразу столкнулась с негативом в свой адрес. Ради новой возлюбленной Константин ушел из семьи с двумя детьми.

https://ria.ru/20210225/ivlev-1598909873.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, знаменитости, константин ивлев, отношения