"Медовый год": шеф-повар Константин Ивлев рассказал о молодой жене
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своих отношениях с женой Валерией. Она младше телеведущего на 18 лет.
"У нас с Лерой продолжается медовый год. И, само собой, в большей степени мы любим проводить его вдвоем. Но, учитывая, что у нас много друзей, все складывается так, что мы не остаемся одни", – признался Ивлев.
Он отметил, что практически не ссорится с супругой, поскольку им нечего делить. Периодически у них случаются "человеческие фыркания", но редко.
Константин добавил, что для мужчины важны преданность и внимание жены. И Валерия с успехом продемонстрировала эти качества во время недавней его болезни. Он заразился коронавирусом.
"Как раз в это время Лера от меня не отходила: помогала, была рядом. И это очень дорогого стоит. А вирус был средней степени тяжести. Ну, переболел и переболел, прочувствовал все на себе", – заключил Ивлев.
Пара зарегистрировала брак в этом году и сразу столкнулась с негативом в свой адрес. Ради новой возлюбленной Константин ушел из семьи с двумя детьми.