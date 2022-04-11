https://ria.ru/20220411/ipoteka-1782818745.html
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке - РИА Новости, 11.04.2022
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1 процентных пункта — минимальная ставка теперь составляет 16,9 процента годовых. Об... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T00:23
2022-04-11T00:23
2022-04-11T01:09
экономика
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1 процентных пункта — минимальная ставка теперь составляет 16,9 процента годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.Отмечается, что клиентам, подавшим ранее заявки по старым условиям и получившим одобрение на кредит, ставки автоматически пересчитают при выходе на сделку.Ставки по льготной ипотеке не изменились и находятся на уровне ниже ориентиров, установленных правительством. Так, по программе семейной ипотеки минимальная ставка составляет 5,7 процента, льготной программе на новостройки — 11,7 процента, дальневосточной ипотеке — 1,7 процента.Вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев напомнил, что в пятницу Банк России снизил ключевую ставку до уровня 17 процентов.По словам вице-президента банка, за первый квартал этого года финорганизация выдала ипотечных кредитов на общую сумму 800 миллиардов рублей.В воскресенье банк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта — минимальная ставка по ним теперь составляет 19,9 процента. Также Сбербанк уменьшил ставки и по рублевым вкладам, теперь их максимальная доходность составляет 16 процентов.
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экономика, ипотека, николай васев, россия, сбербанк россии, общество, домклик, москва
00:23 11.04.2022 (обновлено: 01:09 11.04.2022)
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку" до 16,9 процентов годовых
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1 процентных пункта — минимальная ставка теперь составляет 16,9 процента годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
"С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9 процента. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек", — уточнили в банке.
Отмечается, что клиентам, подавшим ранее заявки по старым условиям и получившим одобрение на кредит, ставки автоматически пересчитают при выходе на сделку.
Ставки по льготной ипотеке не изменились и находятся на уровне ниже ориентиров, установленных правительством. Так, по программе семейной ипотеки минимальная ставка составляет 5,7 процента, льготной программе на новостройки — 11,7 процента, дальневосточной ипотеке — 1,7 процента.
Вице-президент, директор дивизиона "Домклик
" Сбербанка Николай Васев
напомнил, что в пятницу Банк России снизил ключевую ставку до уровня 17 процентов.
"Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам", — сказал Васев.
По словам вице-президента банка, за первый квартал этого года финорганизация выдала ипотечных кредитов на общую сумму 800 миллиардов рублей.
"И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам", — заключил он.
В воскресенье банк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта — минимальная ставка по ним теперь составляет 19,9 процента. Также Сбербанк уменьшил ставки и по рублевым вкладам, теперь их максимальная доходность составляет 16 процентов.