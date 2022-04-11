https://ria.ru/20220411/ipoteka-1782818745.html

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке - РИА Новости, 11.04.2022

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1 процентных пункта — минимальная ставка теперь составляет 16,9 процента годовых. Об... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T00:23

2022-04-11T00:23

2022-04-11T01:09

экономика

ипотека

николай васев

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сбербанк россии

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домклик

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1 процентных пункта — минимальная ставка теперь составляет 16,9 процента годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.Отмечается, что клиентам, подавшим ранее заявки по старым условиям и получившим одобрение на кредит, ставки автоматически пересчитают при выходе на сделку.Ставки по льготной ипотеке не изменились и находятся на уровне ниже ориентиров, установленных правительством. Так, по программе семейной ипотеки минимальная ставка составляет 5,7 процента, льготной программе на новостройки — 11,7 процента, дальневосточной ипотеке — 1,7 процента.Вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев напомнил, что в пятницу Банк России снизил ключевую ставку до уровня 17 процентов.По словам вице-президента банка, за первый квартал этого года финорганизация выдала ипотечных кредитов на общую сумму 800 миллиардов рублей.В воскресенье банк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта — минимальная ставка по ним теперь составляет 19,9 процента. Также Сбербанк уменьшил ставки и по рублевым вкладам, теперь их максимальная доходность составляет 16 процентов.

https://realty.ria.ru/20220408/ipoteka-1782513411.html

https://realty.ria.ru/20220408/kanikuly-1782573151.html

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экономика, ипотека, николай васев, россия, сбербанк россии, общество, домклик, москва