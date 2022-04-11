https://ria.ru/20220411/inzhenery-1782899289.html
В России появятся новые инженерные школы
В России появятся новые инженерные школы - РИА Новости, 11.04.2022
В России появятся новые инженерные школы
России важно в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, основанной на крепкой и диверсифицированной промышленности, для этого правительство РФ... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:30
2022-04-11T13:30
2022-04-11T15:06
михаил мишустин
общество
технологии
россия
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. России важно в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, основанной на крепкой и диверсифицированной промышленности, для этого правительство РФ запускает проект по созданию 30 передовых инженерных школ в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он сообщил, что правительство запускает проект по созданию передовых инженерных школ в различных регионах. "Правительство запускает федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на вузовских площадках в различных регионах страны. Молодые специалисты должны перенимать знания, умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего класса", - подчеркнул премьер.Мишустин отметил, что на задачи по достижению технологической независимости в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие" в течение трех лет планируется потратить свыше 36 миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество, технологии, россия, навигатор абитуриента, кем стать
13:30 11.04.2022 (обновлено: 15:06 11.04.2022)
В России появятся новые инженерные школы
Премьер Мишустин анонсировал проект по созданию 30 новых инженерных школ в России
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. России важно в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, основанной на крепкой и диверсифицированной промышленности, для этого правительство РФ запускает проект по созданию 30 передовых инженерных школ в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"России крайне важно в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, которая базируется на крепкой и диверсифицированной промышленности. У нас в стране всегда была самая сильная инженерная школа. И сейчас особенно нужно, чтобы современные специалисты владели прогрессивными технологиями", - сказал Мишустин.
Он сообщил, что правительство запускает проект по созданию передовых инженерных школ в различных регионах. "Правительство запускает федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на вузовских площадках в различных регионах страны. Молодые специалисты должны перенимать знания, умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего класса", - подчеркнул премьер.
Мишустин отметил, что на задачи по достижению технологической независимости в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие" в течение трех лет планируется потратить свыше 36 миллиардов рублей.