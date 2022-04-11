https://ria.ru/20220411/inzhenery-1782899289.html

В России появятся новые инженерные школы

В России появятся новые инженерные школы - РИА Новости, 11.04.2022

В России появятся новые инженерные школы

России важно в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, основанной на крепкой и диверсифицированной промышленности, для этого правительство РФ... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:30

2022-04-11T13:30

2022-04-11T15:06

михаил мишустин

общество

технологии

россия

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148626/43/1486264399_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_5ac029c6f1cd8347f7b68d7bf84817ae.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. России важно в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, основанной на крепкой и диверсифицированной промышленности, для этого правительство РФ запускает проект по созданию 30 передовых инженерных школ в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он сообщил, что правительство запускает проект по созданию передовых инженерных школ в различных регионах. "Правительство запускает федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на вузовских площадках в различных регионах страны. Молодые специалисты должны перенимать знания, умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего класса", - подчеркнул премьер.Мишустин отметил, что на задачи по достижению технологической независимости в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие" в течение трех лет планируется потратить свыше 36 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, общество, технологии, россия, навигатор абитуриента, кем стать