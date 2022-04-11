Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым
Екатерина Гордон вспомнила о свадьбе с Митей Фоминым на острове
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКандидат на должность президента РФ от "Партии добрых дел" Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Екатерина Гордон в студии программы "Звезды сошлись" призналась, что была замужем за Митей Фоминым. Во время одного из шоу их попросили в кадре расписаться. Съемки проводились на острове.
"Островные браки – опасная штука. Нас попросили как-то с Митей Фоминым во времена нашей юности пожениться в кадре. Пришел дяденька, все было красиво… А потом нам говорят, что мы официально муж и жена и "не забудьте сдать паспорта", – вспомнила правозащитница.
© РИА НовостиЛуганск. Российская группа "Челси" и Митя Фомин на концерте, посвященном Международному женскому дню
Луганск. Российская группа "Челси" и Митя Фомин на концерте, посвященном Международному женскому дню
По словам Гордон, потребовалось время, чтобы разобраться в произошедшем.
"Я говорю: "Нет-нет, мы оба не про это!". Пришлось потом долго разбираться. Вот так в шутку поженишься…", – заключила Екатерина.
В январе этого года Гордон в третий раз официально вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса.