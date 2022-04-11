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Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым - РИА Новости, 11.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220411/gordon-1782970697.html
Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым
Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым - РИА Новости, 11.04.2022
Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым
Екатерина Гордон в студии программы "Звезды сошлись" призналась, что была замужем за Митей Фоминым. Во время одного из шоу их попросили в кадре расписаться... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:04
2022-04-11T19:04
шоубиз
знаменитости
екатерина гордон
митя фомин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Екатерина Гордон в студии программы "Звезды сошлись" призналась, что была замужем за Митей Фоминым. Во время одного из шоу их попросили в кадре расписаться. Съемки проводились на острове.По словам Гордон, потребовалось время, чтобы разобраться в произошедшем.В январе этого года Гордон в третий раз официально вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса.
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знаменитости, екатерина гордон, митя фомин, шоу-бизнес
19:04 11.04.2022
 
Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым

Екатерина Гордон вспомнила о свадьбе с Митей Фоминым на острове

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКандидат на должность президента РФ от "Партии добрых дел" Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России
Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Екатерина Гордон в студии программы "Звезды сошлись" призналась, что была замужем за Митей Фоминым. Во время одного из шоу их попросили в кадре расписаться. Съемки проводились на острове.

"Островные браки – опасная штука. Нас попросили как-то с Митей Фоминым во времена нашей юности пожениться в кадре. Пришел дяденька, все было красиво… А потом нам говорят, что мы официально муж и жена и "не забудьте сдать паспорта", – вспомнила правозащитница.

© РИА НовостиЛуганск. Российская группа "Челси" и Митя Фомин на концерте, посвященном Международному женскому дню
Луганск. Российская группа Челси и Митя Фомин на концерте, посвященном Международному женскому дню - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости
Луганск. Российская группа "Челси" и Митя Фомин на концерте, посвященном Международному женскому дню
По словам Гордон, потребовалось время, чтобы разобраться в произошедшем.

"Я говорю: "Нет-нет, мы оба не про это!". Пришлось потом долго разбираться. Вот так в шутку поженишься…", – заключила Екатерина.

В январе этого года Гордон в третий раз официально вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса.
Екатерина Гордон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей
 
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