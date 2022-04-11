https://ria.ru/20220411/gordon-1782970697.html

Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым

Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым - РИА Новости, 11.04.2022

Екатерина Гордон призналась в браке с Митей Фоминым

Екатерина Гордон в студии программы "Звезды сошлись" призналась, что была замужем за Митей Фоминым. Во время одного из шоу их попросили в кадре расписаться... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:04

2022-04-11T19:04

2022-04-11T19:04

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Екатерина Гордон в студии программы "Звезды сошлись" призналась, что была замужем за Митей Фоминым. Во время одного из шоу их попросили в кадре расписаться. Съемки проводились на острове.По словам Гордон, потребовалось время, чтобы разобраться в произошедшем.В январе этого года Гордон в третий раз официально вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса.

https://ria.ru/20220208/krazha-1771713462.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, екатерина гордон, митя фомин, шоу-бизнес