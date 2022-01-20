Гордон в третий раз вышла замуж
Гордон вышла замуж за бизнесмена Хархалиса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКандидат на должность президента РФ от "Партии добрых дел" Екатерина Гордон написала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ 2018 года. 26 января 2018
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Екатерина Гордон в третий раз вышла замуж. Избранником юриста стал бизнесмен Виктор Хархалис. Его работа связана с поставками музыкальных инструментов в Россию.
Кадрами из ЗАГСа Гордон поделилась в социальных сетях.
"Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю, а через года… Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю как надо. Надо по сердцу, надо по любви… Если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю: брачного контракта нет", – написала Екатерина.
В комментариях ее поздравили многие знаменитости – Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Оскар Кучера и другие.
Ранее Екатерина состояла в браке с Александром Гордоном и Сергеем Жориным. Звезда воспитывает двоих детей.
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