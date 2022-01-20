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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220120/gordon-1768694360.html
Гордон в третий раз вышла замуж
Гордон в третий раз вышла замуж - РИА Новости, 20.01.2022
Гордон в третий раз вышла замуж
Екатерина Гордон в третий раз вышла замуж. Избранником юриста стал бизнесмен Виктор Хархалис. Его работа связана с поставками музыкальных инструментов в Россию. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:47
2022-01-20T11:47
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
екатерина гордон
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Екатерина Гордон в третий раз вышла замуж. Избранником юриста стал бизнесмен Виктор Хархалис. Его работа связана с поставками музыкальных инструментов в Россию.Кадрами из ЗАГСа Гордон поделилась в социальных сетях.В комментариях ее поздравили многие знаменитости – Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Оскар Кучера и другие.Ранее Екатерина состояла в браке с Александром Гордоном и Сергеем Жориным. Звезда воспитывает двоих детей.Несколько месяцев назад свои отношения официально оформили Гоген Солнцев и Полина Терешкович. Их свадьба сопровождалась скандалом: до этого шоумен был женат на матери избранницы.
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шоу-бизнес, знаменитости, екатерина гордон
11:47 20.01.2022
 
Гордон в третий раз вышла замуж

Гордон вышла замуж за бизнесмена Хархалиса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКандидат на должность президента РФ от "Партии добрых дел" Екатерина Гордон написала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ 2018 года. 26 января 2018
Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон написала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ 2018 года. 26 января 2018 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Екатерина Гордон в третий раз вышла замуж. Избранником юриста стал бизнесмен Виктор Хархалис. Его работа связана с поставками музыкальных инструментов в Россию.
Кадрами из ЗАГСа Гордон поделилась в социальных сетях.

"Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю, а через года… Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю как надо. Надо по сердцу, надо по любви… Если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю: брачного контракта нет", – написала Екатерина.

В комментариях ее поздравили многие знаменитости – Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Оскар Кучера и другие.
Ранее Екатерина состояла в браке с Александром Гордоном и Сергеем Жориным. Звезда воспитывает двоих детей.
Несколько месяцев назад свои отношения официально оформили Гоген Солнцев и Полина Терешкович. Их свадьба сопровождалась скандалом: до этого шоумен был женат на матери избранницы.
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