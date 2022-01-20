https://ria.ru/20220120/gordon-1768694360.html

Гордон в третий раз вышла замуж

Гордон в третий раз вышла замуж - РИА Новости, 20.01.2022

Гордон в третий раз вышла замуж

Екатерина Гордон в третий раз вышла замуж. Избранником юриста стал бизнесмен Виктор Хархалис. Его работа связана с поставками музыкальных инструментов в Россию. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:47

2022-01-20T11:47

2022-01-20T11:47

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

екатерина гордон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151339/32/1513393284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c3aec0db9b20a5790a026d6d54f370.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Екатерина Гордон в третий раз вышла замуж. Избранником юриста стал бизнесмен Виктор Хархалис. Его работа связана с поставками музыкальных инструментов в Россию.Кадрами из ЗАГСа Гордон поделилась в социальных сетях.В комментариях ее поздравили многие знаменитости – Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Оскар Кучера и другие.Ранее Екатерина состояла в браке с Александром Гордоном и Сергеем Жориным. Звезда воспитывает двоих детей.Несколько месяцев назад свои отношения официально оформили Гоген Солнцев и Полина Терешкович. Их свадьба сопровождалась скандалом: до этого шоумен был женат на матери избранницы.

https://ria.ru/20211124/solntsev-1760584120.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, екатерина гордон