Немецкие власти отвергли обвинения в русофобии
Немецкие власти отвергли обвинения в русофобии, которые прозвучали на акциях протеста
Демонстрации против дискриминации русскоязычных во Франкфурте, Германия
БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. В кабмине ФРГ отвергли обвинения в русофобии, о которой заявили ранее участники многочисленных акций протеста, прошедших в Германии в том числе в минувшие выходные.
"Федеральное правительство осуждает любого рода русофобию", - заявила на брифинге в Берлине первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.
В минувшие выходные в Германии прошли несколько массовых акций против дискриминации русскоязычных жителей Германии. Акция в Ганновере состоялась под лозунгом "Против разжигания межнациональной розни, притеснений и дискриминации русского населения". Участники автопробега демонстрировали флаги России, Германии, Казахстана и других стран СНГ. Во Франкфурте власти запретили автопробег, но разрешили шествие под лозунгом "Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны - За мир". Аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке.
"Такие преступления (против имеющих российское происхождение людей в Германии - ред.) есть, но нет исходных пунктов для свирепствующей или сильно растущей русофобии в Германии", - заявил на брифинге в Берлине в понедельник представитель германского МВД Максимилиан Каль.
В ФРГ зафиксированы нападения на российские объекты и магазины, заявила изданию Welt am Sonntag 9 апреля глава МВД Нэнси Фезер. По ее словам, "были нападения на российские объекты или магазины", они связаны с событиями на Украине. В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу. В начале апреля в Берлине состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных, его организаторы сообщили СМИ, что столкнулись с угрозами после этой акции.