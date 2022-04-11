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Немецкие власти отвергли обвинения в русофобии - РИА Новости, 11.04.2022
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Немецкие власти отвергли обвинения в русофобии
Немецкие власти отвергли обвинения в русофобии - РИА Новости, 11.04.2022
Немецкие власти отвергли обвинения в русофобии
В кабмине ФРГ отвергли обвинения в русофобии, о которой заявили ранее участники многочисленных акций протеста, прошедших в Германии в том числе в минувшие... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:53
2022-04-11T14:53
в мире
берлин (город)
украина
россия
welt
снг
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. В кабмине ФРГ отвергли обвинения в русофобии, о которой заявили ранее участники многочисленных акций протеста, прошедших в Германии в том числе в минувшие выходные.В минувшие выходные в Германии прошли несколько массовых акций против дискриминации русскоязычных жителей Германии. Акция в Ганновере состоялась под лозунгом "Против разжигания межнациональной розни, притеснений и дискриминации русского населения". Участники автопробега демонстрировали флаги России, Германии, Казахстана и других стран СНГ. Во Франкфурте власти запретили автопробег, но разрешили шествие под лозунгом "Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны - За мир". Аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке."Такие преступления (против имеющих российское происхождение людей в Германии - ред.) есть, но нет исходных пунктов для свирепствующей или сильно растущей русофобии в Германии", - заявил на брифинге в Берлине в понедельник представитель германского МВД Максимилиан Каль.В ФРГ зафиксированы нападения на российские объекты и магазины, заявила изданию Welt am Sonntag 9 апреля глава МВД Нэнси Фезер. По ее словам, "были нападения на российские объекты или магазины", они связаны с событиями на Украине. В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу. В начале апреля в Берлине состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных, его организаторы сообщили СМИ, что столкнулись с угрозами после этой акции.
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в мире, берлин (город), украина, россия, welt, снг, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:53 11.04.2022
 
Немецкие власти отвергли обвинения в русофобии

Немецкие власти отвергли обвинения в русофобии, которые прозвучали на акциях протеста

© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрации против дискриминации русскоязычных во Франкфурте, Германия
Демонстрации против дискриминации русскоязычных во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Демонстрации против дискриминации русскоязычных во Франкфурте, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 апр – РИА Новости. В кабмине ФРГ отвергли обвинения в русофобии, о которой заявили ранее участники многочисленных акций протеста, прошедших в Германии в том числе в минувшие выходные.
"Федеральное правительство осуждает любого рода русофобию", - заявила на брифинге в Берлине первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.
В минувшие выходные в Германии прошли несколько массовых акций против дискриминации русскоязычных жителей Германии. Акция в Ганновере состоялась под лозунгом "Против разжигания межнациональной розни, притеснений и дискриминации русского населения". Участники автопробега демонстрировали флаги России, Германии, Казахстана и других стран СНГ. Во Франкфурте власти запретили автопробег, но разрешили шествие под лозунгом "Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны - За мир". Аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке.
"Такие преступления (против имеющих российское происхождение людей в Германии - ред.) есть, но нет исходных пунктов для свирепствующей или сильно растущей русофобии в Германии", - заявил на брифинге в Берлине в понедельник представитель германского МВД Максимилиан Каль.
В ФРГ зафиксированы нападения на российские объекты и магазины, заявила изданию Welt am Sonntag 9 апреля глава МВД Нэнси Фезер. По ее словам, "были нападения на российские объекты или магазины", они связаны с событиями на Украине. В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу. В начале апреля в Берлине состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных, его организаторы сообщили СМИ, что столкнулись с угрозами после этой акции.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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