https://ria.ru/20220411/evrosoyuz-1782864184.html

Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС

Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022

Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС

Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии стать членами Европейского союза, будет помогать этим странам, заявил перед началом заседания глав МИД... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:07

2022-04-11T11:07

2022-04-11T11:07

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

молдавия

чехия

грузия

еврокомиссия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии стать членами Европейского союза, будет помогать этим странам, заявил перед началом заседания глав МИД ЕС министр иностранных дел Чехии Ян Липавский."Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии к членству в ЕС. Для меня, для Чехии - мы хотим их поддерживать как можно больше в этом стремлении", - сказал он.Находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса присоединения Украины к Евросоюзу. Ожидается, что в понедельник аналогичные опросники получат Молдавия и Грузия, которые ранее также подали заявки на членство в союзе.Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.

https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777731222.html

молдавия

чехия

грузия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, молдавия, чехия, грузия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, украина