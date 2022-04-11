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Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС
Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС
Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии стать членами Европейского союза, будет помогать этим странам, заявил перед началом заседания глав МИД... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:07
2022-04-11T11:07
2022-04-11T11:07
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
молдавия
чехия
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еврокомиссия
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии стать членами Европейского союза, будет помогать этим странам, заявил перед началом заседания глав МИД ЕС министр иностранных дел Чехии Ян Липавский."Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии к членству в ЕС. Для меня, для Чехии - мы хотим их поддерживать как можно больше в этом стремлении", - сказал он.Находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса присоединения Украины к Евросоюзу. Ожидается, что в понедельник аналогичные опросники получат Молдавия и Грузия, которые ранее также подали заявки на членство в союзе.Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, молдавия, чехия, грузия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, украина
Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС
Глава МИД Чехии Липавский поддержал стремление Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС