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Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы - РИА Новости, 11.04.2022
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Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы
Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы - РИА Новости, 11.04.2022
Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы
Единственное, что может стать утратой при выходе России из Совета Европы – механизм защиты прав россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), при этом... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:15
2022-04-11T09:15
в мире
россия
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
константин косачев
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Единственное, что может стать утратой при выходе России из Совета Европы – механизм защиты прав россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), при этом соответствующие институты могут формироваться в СНГ, ЕАЭС, в общем евразийском контексте, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Наши потери от выхода из Совета Европы и его Парламентской ассамблеи не стоит преувеличивать. В политической части общаться с европейскими "заднескамеечниками" и оголтелыми русофобами в той же ПАСЕ не только бессмысленно, но и вредно, ибо именно наше присутствие придавало смысл их деятельности. Весьма дорогостоящей для тех же европейских граждан", - отметил политик.Единственное, по его словам, что "может стать утратой – механизм защиты прав россиян в таком наднациональном институте, как Европейский суд по правам человека". Косачев добавил, что к функционированию этого института масса претензий в части его предвзятости и политизации, например, полностью без рассмотрения остались сотни исков жителей ДНР и ЛНР. "Но, тем не менее, во внеполитической части этот институт вполне полезен для тех, чьи права могли быть нарушены государством и не нашли защиты на национальном уровне", - считает он."Выход, полагаю, в том, чтобы формировать такие структуры на незападных площадках – в рамках СНГ, ЕАЭС, или даже шире, в общем евразийском контексте. Думаю, такая работа сейчас активизируется", - заключил Косачев.
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в мире, россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), константин косачев
09:15 11.04.2022
 
Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы

Косачев назвал механизм защиты прав россиян в ЕСПЧ единственной утратой от выхода из СЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Единственное, что может стать утратой при выходе России из Совета Европы – механизм защиты прав россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), при этом соответствующие институты могут формироваться в СНГ, ЕАЭС, в общем евразийском контексте, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Наши потери от выхода из Совета Европы и его Парламентской ассамблеи не стоит преувеличивать. В политической части общаться с европейскими "заднескамеечниками" и оголтелыми русофобами в той же ПАСЕ не только бессмысленно, но и вредно, ибо именно наше присутствие придавало смысл их деятельности. Весьма дорогостоящей для тех же европейских граждан", - отметил политик.
Единственное, по его словам, что "может стать утратой – механизм защиты прав россиян в таком наднациональном институте, как Европейский суд по правам человека". Косачев добавил, что к функционированию этого института масса претензий в части его предвзятости и политизации, например, полностью без рассмотрения остались сотни исков жителей ДНР и ЛНР. "Но, тем не менее, во внеполитической части этот институт вполне полезен для тех, чьи права могли быть нарушены государством и не нашли защиты на национальном уровне", - считает он.
"Выход, полагаю, в том, чтобы формировать такие структуры на незападных площадках – в рамках СНГ, ЕАЭС, или даже шире, в общем евразийском контексте. Думаю, такая работа сейчас активизируется", - заключил Косачев.
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
08:50
Косачев рассказал, почему России сейчас нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ
 
В миреРоссияСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Константин Косачев
 
 
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