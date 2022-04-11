Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы
Косачев назвал механизм защиты прав россиян в ЕСПЧ единственной утратой от выхода из СЕ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Единственное, что может стать утратой при выходе России из Совета Европы – механизм защиты прав россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), при этом соответствующие институты могут формироваться в СНГ, ЕАЭС, в общем евразийском контексте, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Наши потери от выхода из Совета Европы и его Парламентской ассамблеи не стоит преувеличивать. В политической части общаться с европейскими "заднескамеечниками" и оголтелыми русофобами в той же ПАСЕ не только бессмысленно, но и вредно, ибо именно наше присутствие придавало смысл их деятельности. Весьма дорогостоящей для тех же европейских граждан", - отметил политик.
Единственное, по его словам, что "может стать утратой – механизм защиты прав россиян в таком наднациональном институте, как Европейский суд по правам человека". Косачев добавил, что к функционированию этого института масса претензий в части его предвзятости и политизации, например, полностью без рассмотрения остались сотни исков жителей ДНР и ЛНР. "Но, тем не менее, во внеполитической части этот институт вполне полезен для тех, чьи права могли быть нарушены государством и не нашли защиты на национальном уровне", - считает он.