https://ria.ru/20220411/evropa-1782842167.html

Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы

Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы - РИА Новости, 11.04.2022

Косачев назвал единственную утрату России от выхода из Совета Европы

Единственное, что может стать утратой при выходе России из Совета Европы – механизм защиты прав россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), при этом... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:15

2022-04-11T09:15

2022-04-11T09:15

в мире

россия

совет европы

европейский суд по правам человека (еспч)

константин косачев

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Единственное, что может стать утратой при выходе России из Совета Европы – механизм защиты прав россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), при этом соответствующие институты могут формироваться в СНГ, ЕАЭС, в общем евразийском контексте, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Наши потери от выхода из Совета Европы и его Парламентской ассамблеи не стоит преувеличивать. В политической части общаться с европейскими "заднескамеечниками" и оголтелыми русофобами в той же ПАСЕ не только бессмысленно, но и вредно, ибо именно наше присутствие придавало смысл их деятельности. Весьма дорогостоящей для тех же европейских граждан", - отметил политик.Единственное, по его словам, что "может стать утратой – механизм защиты прав россиян в таком наднациональном институте, как Европейский суд по правам человека". Косачев добавил, что к функционированию этого института масса претензий в части его предвзятости и политизации, например, полностью без рассмотрения остались сотни исков жителей ДНР и ЛНР. "Но, тем не менее, во внеполитической части этот институт вполне полезен для тех, чьи права могли быть нарушены государством и не нашли защиты на национальном уровне", - считает он."Выход, полагаю, в том, чтобы формировать такие структуры на незападных площадках – в рамках СНГ, ЕАЭС, или даже шире, в общем евразийском контексте. Думаю, такая работа сейчас активизируется", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220411/rossiya-1782839572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), константин косачев