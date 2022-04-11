https://ria.ru/20220411/donetsk-1782872587.html

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из "Града" и восемь снарядов

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из "Града" и восемь снарядов - РИА Новости, 11.04.2022

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из "Града" и восемь снарядов

Украинские войска дважды за 45 минут обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Кировскому району города и восемь снарядов калибром 122... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:47

2022-04-11T11:47

2022-04-11T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

петровский район

красногоровка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска дважды за 45 минут обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Кировскому району города и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 9.45 (совпадает с мск) - н.п. Георгиевка - г. Донецк (Кировский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"; 10.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-каналеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

петровский район

красногоровка

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, петровский район, красногоровка, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина