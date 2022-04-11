https://ria.ru/20220411/donetsk-1782854048.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 9.20 (совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпущено три снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:24

2022-04-11T10:24

2022-04-11T10:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

петровский район

донецк (днр)

россия

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 (совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпущено три снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), россия, вооруженные силы украины, украина