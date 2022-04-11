https://ria.ru/20220411/dollar-1782825945.html

Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара

Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара - РИА Новости, 11.04.2022

Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара

Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:27

2022-04-11T02:27

2022-04-11T02:27

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times.Обозреватели FT отметили, что санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.Авторы материала указали на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, подчеркнув, что существует лишь западный блок. Это, по их мнению, может привести к важным последствиям для будущего международных финансов. Подчеркивается, что санкции против Москвы не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика."Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. <…> Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно "финансовый Суэцкий канал", — заключили обозреватели.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220410/dollar-1782732197.html

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

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