Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара
FT: превращение доллара в оружие США может подорвать валюту и расколоть финансовую систему
Американский доллар. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times.
Обозреватели FT отметили, что санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.
"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
Авторы материала указали на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, подчеркнув, что существует лишь западный блок. Это, по их мнению, может привести к важным последствиям для будущего международных финансов. Подчеркивается, что санкции против Москвы не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика.
"Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. <…> Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно "финансовый Суэцкий канал", — заключили обозреватели.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.