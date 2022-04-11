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Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара - РИА Новости, 11.04.2022
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Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара
Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара - РИА Новости, 11.04.2022
Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара
Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:27
2022-04-11T02:27
россия
мексика
москва
сша
в мире
экономика
китай
бразилия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times.Обозреватели FT отметили, что санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.Авторы материала указали на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, подчеркнув, что существует лишь западный блок. Это, по их мнению, может привести к важным последствиям для будущего международных финансов. Подчеркивается, что санкции против Москвы не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика."Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. &lt;…&gt; Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно "финансовый Суэцкий канал", — заключили обозреватели.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220410/dollar-1782732197.html
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россия, мексика, москва, сша, в мире, экономика, китай, бразилия, юар, центральный банк рф (цб рф)
02:27 11.04.2022
 
Financial Times оценила перспективу "смерти" доллара

FT: превращение доллара в оружие США может подорвать валюту и расколоть финансовую систему

© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Американский доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times.
Обозреватели FT отметили, что санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.

"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.

Авторы материала указали на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, подчеркнув, что существует лишь западный блок. Это, по их мнению, может привести к важным последствиям для будущего международных финансов. Подчеркивается, что санкции против Москвы не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика.
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"Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. <…> Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно "финансовый Суэцкий канал", — заключили обозреватели.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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