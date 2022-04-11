https://ria.ru/20220411/dnr-1782880189.html

В ДНР за 54 дня погибли 75 мирных жителей

В ДНР за 54 дня погибли 75 мирных жителей - РИА Новости, 11.04.2022

В ДНР за 54 дня погибли 75 мирных жителей

Семьдесят пять мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 54 дня эскалации со стороны украинских войск, заявило в понедельник представительство... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:21

2022-04-11T12:21

2022-04-11T12:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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россия

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Семьдесят пять мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 54 дня эскалации со стороны украинских войск, заявило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 54 дня эскалации погибли 75 мирных жителей, за прошедшие сутки погиб один человек… Ранения различной степени тяжести получили 279 мирных жителей, в т.ч. 24 ребенка", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что за весь период эскалации было зафиксировано 1825 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 1633 были с применением тяжелого вооружения. Суммарно украинские войска выпустили по ДНР более 20 155 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-27 "Ураган " и более 2 тысяч ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия, украина